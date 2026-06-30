【MATECH】世界最薄クラス10.8mm・Qi2対応の10,000mAhモバイルバッテリー「MagOn Prime Ultra Slim 10000」を新発売

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、※世界最薄クラスとなる厚さ10.8mmを実現したQi2対応モバイルバッテリー「MagOn Prime Ultra Slim 10000」を発売いたしました。

※2025年12月時点 Qi2対応10,000mAhモバイルバッテリー製品群において（MATECH調べ）

本製品は、10000mAhの大容量を備えながら、わずか10.8mmの超薄型設計を実現。最新のQi2規格による最大15Wマグネットワイヤレス充電、USB-C Power Delivery最大30W急速充電、リアルタイムディスプレイを搭載し、スマートフォンからノートPCまで幅広いデバイスに対応します。薄さ・デザイン・充電性能を高いレベルで融合した、MATECHの新しいフラッグシップモバイルバッテリーです。

発売記念キャンペーン

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キャンペーン概要販売価格： 7,990円（税込）

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実質価格： 6,392円（税込）

対象数量： 先着100個限定

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【製品特長】

■ 世界最薄クラス10.8mm。10000mAhを驚きの薄さに

10000mAhの大容量を搭載しながら、厚さわずか10.8mmという世界最薄クラスの薄型設計を実現しました。

バッグやポケットにもすっきり収まり、スマートフォンへ装着したままでも快適に使用できます。

薄さ・大容量・携帯性を兼ね備えた、新しいモバイルバッテリーのスタンダードです。

■ Qi2対応。最大15Wマグネットワイヤレス急速充電

最新のQi2認証に対応し、最大15Wのマグネットワイヤレス充電を実現。

従来のQi1（最大7.5W）と比較して約2倍の高速充電が可能です。

高精度なマグネットアライメントにより、iPhoneやQi2対応Androidスマートフォンへズレなく安定した充電を行えます。

■ 10,000mAhの大容量で1日中安心

コンパクトなボディに10,000mAhのバッテリーを搭載。

iPhone 17：約1.8回充電Galaxy S24：約1.5回充電

毎日の通勤・通学から旅行・出張まで、外出先でも安心して使用できます。

■ 最大30W PD急速充電

USB-Cポートは最大30W Power Deliveryに対応。

iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、iPadシリーズやMacBook AirなどのUSB-C対応ノートPCにも充電できます。

スマートフォンからパソコンまで、この1台で幅広く対応します。

※45W以上の給電が必要な一部WindowsノートPCには対応しておりません。

■ リアルタイムディスプレイ搭載

本体には高精細リアルタイムディスプレイを搭載。

バッテリー残量を1％単位で表示するだけでなく、本体充電中は満充電までの残り時間もリアルタイムで表示します。

“見える安心”を実現し、毎日の充電をより快適にサポートします。

■ 専用設計リチウムポリマー電池

本製品専用にカスタマイズしたリチウムポリマー電池を採用。

一般的なセルでは実現が難しい薄型設計を可能にし、10,000mAhという大容量をスマートフォンのようなスリムな筐体へ収めました。

専用セルと最適化した内部レイアウトにより、薄さ・容量・性能を高いレベルで両立しています。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com