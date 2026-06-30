【MATECH】Qi2.2対応・最大25Wワイヤレス充電＆半固体電池を搭載したモバイルバッテリーを新発売

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、最新Qi2.2規格に対応し、最大25Wのマグネット式ワイヤレス急速充電を実現した10,000mAhモバイルバッテリー「MagOn PowerMax Cable 10000」を発売いたしました。

本製品は、MATECH独自の品質基準「SemiCore(TM)」をクリアした半固体電池を採用。さらに、USB-C最大45W Power Delivery急速充電、USB-Cケーブル内蔵、ストラップとしても使える一体型デザインを採用し、スマートフォンからノートPCまで幅広いデバイスをこれ1台で快適に充電できます。

発売記念キャンペーン

発売を記念して、Amazon.co.jpにて先着100個限定・20％Amazonポイント還元キャンペーンを実施しております。

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キャンペーン概要販売価格： 7,990円（税込）

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実質価格： 6,392円（税込）

対象数量： 先着100個限定

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【製品特長】

■ 世界最薄クラス10.8mm。10000mAhを驚きの薄さに

10000mAhの大容量を搭載しながら、厚さわずか10.8mmという世界最薄クラスの薄型設計を実現しました。

バッグやポケットにもすっきり収まり、スマートフォンへ装着したままでも快適に使用できます。

薄さ・大容量・携帯性を兼ね備えた、新しいモバイルバッテリーのスタンダードです。

■ Qi2.2認証取得。最大25Wの超高速ワイヤレス充電

最新のQi2.2認証を取得し、最大25Wのマグネット式ワイヤレス急速充電に対応。

従来のQi（最大7.5W）と比較して約3.3倍※の高速充電を実現し、対応するiPhoneやQi2.2対応Androidスマートフォンをより短時間で充電できます。

強力なマグネットがデバイスをしっかり固定し、ズレを防ぎながら安定したワイヤレス充電を行います。

※Qi1（7.5W）との比較。

■ SemiCore(TM) 半固体電池採用。次世代の安全性と高耐久

本製品には、MATECH独自の品質基準**「SemiCore(TM)」**をクリアした半固体電池セルを採用しています。

SemiCore(TM)は、充放電安定性、耐熱性、耐久性、安全性など、多角的な評価試験を実施し、厳しい基準を満たした半固体電池のみを採用するための品質基準です。

従来のリチウムイオン電池と比較して、熱安定性・安全性・長寿命に優れ、高出力充電時でも安定した性能を維持します。

毎日持ち歩くモバイルバッテリーだからこそ、安全性にも徹底的にこだわりました。

■ USB PD45W対応。ノートPCまでこれ1台

USB-Cポートは最大45W USB Power Delivery急速充電に対応。

MacBook Air、iPad Pro、iPhone、Androidスマートフォン、Nintendo Switchなど幅広いUSB-C機器を高速充電できます。

10,000mAhの大容量により、外出先でもスマートフォンからノートPCまで安心して使用できます。

■ マグネット装着のまま、有線45W急速充電

iPhoneへマグネットで装着したまま、内蔵USB-Cケーブルによる最大45Wの有線急速充電にも対応。

ワイヤレス充電だけでなく、有線充電へすぐ切り替えられるため、急ぎの場面でも効率よく充電できます。

用途に応じてワイヤレスと有線を使い分けられる2WAY仕様です。

■ ケーブル一体型。ストラップにもなる新発想デザイン

USB-Cケーブルを本体へスマートに収納。

充電ケーブルとして使用できるだけでなく、そのままハンドストラップとしても使える便利な一体型デザインを採用しました。

ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出先でもすぐに充電できます。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com