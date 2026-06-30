kubellパートナー、秋田銀行と顧客紹介に関する協定を締結

株式会社kubell

ビジネスチャット「Chatwork」（https://go.chatwork.com/ja/）等を提供する株式会社kubell（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本 正喜）のグループ会社であり、業務代行サービス「タクシタ」（https://go.taxita.com/）を提供する株式会社kubellパートナーは、株式会社秋田銀行と顧客紹介に関する協定を締結したことをお知らせします。

ビジネスマッチング協定の背景・目的

日本社会は今、少子高齢化の加速による労働人口の減少という深刻な課題に直面しています。中でも地域経済を支える中小企業においては、バックオフィス領域における慢性的な人手不足や、IT人材の不足からデジタル化への対応に苦慮している企業も少なくなく、労働生産性の向上が急務となっています。

kubellグループは、「働くをもっと楽しく、創造的に」「すべての人に、一歩先の働き方を」というミッション・ビジョンのもと、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という課題に取り組んでいます。

その課題解決の手段として、これまでビジネスチャット「Chatwork」で築いた顧客基盤を活かし、人とAIなどのテクノロジーの力を掛け合わせることで、お客様のDXを本質的に実現するビジネスモデル「BPaaS（Business Process as a Service）」を構築し、サービス提供を進めています。

2024年2月に発表した中期経営計画2024-2026では、中期ビジョンに「中小企業No.1 BPaaSカンパニー」を掲げており、BPaaS事業の中核を、株式会社kubellパートナーが担っています。

このたび、株式会社kubellパートナーが提供する業務代行サービス「タクシタ」の提供を、株式会社秋田銀行の顧客に対して開始します。タクシタは、経理・労務・採用・営業事務などのバックオフィス業務を、チャットを通じてオンラインで依頼できます。「コア業務への集中や、専門的なバックオフィス体制の構築」といった地域企業の成長に伴うニーズに応え、即戦力となるアシスタントがチーム体制で業務をサポートします。

本協定を通じて、秋田を中心とした地域の中小企業のノンコア業務を効率化し、多様な人材の活用と生産性向上を推進することで、地域経済の活性化への貢献を目指します。

株式会社秋田銀行について

会社名：株式会社秋田銀行

代表者：取締役頭取 芦田 晃輔

設立：1879年1月

所在地：秋田県秋田市山王三丁目2番1号

コーポレートサイト：https://www.akita-bank.co.jp/

株式会社kubellパートナーについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」「すべての人に、一歩先の働き方を」というグループミッション・ビジョンのもと、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という課題に取り組んでいるkubellグループ。株式会社kubellパートナーは、人とAIなどテクノロジーの力を掛け合わせたビジネスモデル「BPaaS（Business Process as a Service）」を構築し、業務代行サービス「タクシタ」や「MINAGINE」などのサービス提供を通して、経営における幅広い領域での本質的なDXを実現しています。

会社名：株式会社kubellパートナー

代表者：代表取締役社長 岡田 亮一（おかだ りょういち）

設立：2024年4月1日

所在地：東京都港区南青山1-24-3 WeWork 乃木坂

事業内容：BPaaS事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell-partner.com