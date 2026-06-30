サーティワン アイスクリーム監修のシールブックが登場！　定番から人気フレーバーの実写シールが５３枚入り！

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株式会社講談社


　世界最大のアイスクリームチェーン、「サーティワン アイスクリーム」。そんなサーティワン アイスクリームのフレーバーをモチーフとしたシールブック『サーティワン アイスクリームやさん　シールあそび』を、講談社より2026年6月29日（月）に発売しました。



　今年４月に開催された「サーティワン フレーバー総選挙2026」にて第１位に輝いた「ラブポーションサーティワン」のほか、定番フレーバーがシールになって登場。どれも、本物のアイスクリームが実写シールになっています。アイスクリーム屋さんごっこや、トッピングあそびに使える全53枚のシール入りで、たっぷりあそべる内容です。





　シールをシートから剥がすと、アイスクリームの周りは透明になっているので、リアルなシールでごっこあそびが楽しめます。


おなじみのアイスクリームでお店屋さんごっこやトッピングあそび

　シールブックには、アイスクリーム屋さんになりきって夢中になれるあそびがたくさん。ショーケースに並べるあそびでは、同じ数字のシールを貼ることで、見ているだけでワクワクするようなフレーバーの一覧が完成。注文ゲームでは、書かれている内容であそぶだけでなく、親子や友だちどうしで注文しあって楽しむこともできます。貼って剥がせるシールなので何度も繰り返しあそべるのも魅力です。






大きな実写シールが全53枚！





おしゃれシールとしてさまざまな使い道も♪






　フチなし透明シールなので、貼った場所の背景になじむのも魅力。シール絵本のほかに、スマホやパソコン、シール帳など、身のまわりの物に貼るのもおすすめ。


　


　実写シールならではのインパクトあるデコレーションが楽しめ、気分が上がること間違いなしです♪



【内容紹介】

◆アイスクリーム　いっぱい！


フレーバーの　なまえが　わかっちゃう！


◆ちゅうもん　ゲーム


ちゅうもんどおりに　できるかな？


◆ケーキを　デコっちゃお！


オリジナルの　ケーキを　つくってね。


◆フレーバーマスターへの　みち！


ぜんぶ　はれたら、　すご～い！



＞書誌情報

書名：サーティワン アイスクリームやさん　シールあそび（講談社MOOK）


https://amzn.to/4eZp9bs(https://amzn.to/4eZp9bs)


定価：1540円（税込）


サイズ：たて210mm×よこ220mm


オールカラー本文8ページ


対象：3歳以上


発売日：2026年6月29日（月）　※発売日は書店によって異なる場合があります。


講談社刊


※サーティワン アイスクリーム店舗では取り扱いございません。





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