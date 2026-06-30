サーティワン アイスクリーム監修のシールブックが登場！　定番から人気フレーバーの実写シールが５３枚入り！

株式会社講談社

世界最大のアイスクリームチェーン、「サーティワン アイスクリーム」。そんなサーティワン アイスクリームのフレーバーをモチーフとしたシールブック『サーティワン アイスクリームやさん シールあそび』を、講談社より2026年6月29日（月）に発売しました。



今年４月に開催された「サーティワン フレーバー総選挙2026」にて第１位に輝いた「ラブポーションサーティワン」のほか、定番フレーバーがシールになって登場。どれも、本物のアイスクリームが実写シールになっています。アイスクリーム屋さんごっこや、トッピングあそびに使える全53枚のシール入りで、たっぷりあそべる内容です。

シールをシートから剥がすと、アイスクリームの周りは透明になっているので、リアルなシールでごっこあそびが楽しめます。

おなじみのアイスクリームでお店屋さんごっこやトッピングあそび

シールブックには、アイスクリーム屋さんになりきって夢中になれるあそびがたくさん。ショーケースに並べるあそびでは、同じ数字のシールを貼ることで、見ているだけでワクワクするようなフレーバーの一覧が完成。注文ゲームでは、書かれている内容であそぶだけでなく、親子や友だちどうしで注文しあって楽しむこともできます。貼って剥がせるシールなので何度も繰り返しあそべるのも魅力です。

大きな実写シールが全53枚！

おしゃれシールとしてさまざまな使い道も♪

フチなし透明シールなので、貼った場所の背景になじむのも魅力。シール絵本のほかに、スマホやパソコン、シール帳など、身のまわりの物に貼るのもおすすめ。

実写シールならではのインパクトあるデコレーションが楽しめ、気分が上がること間違いなしです♪

【内容紹介】

◆アイスクリーム いっぱい！

フレーバーの なまえが わかっちゃう！

◆ちゅうもん ゲーム

ちゅうもんどおりに できるかな？

◆ケーキを デコっちゃお！

オリジナルの ケーキを つくってね。

◆フレーバーマスターへの みち！

ぜんぶ はれたら、 すご～い！

＞書誌情報

書名：サーティワン アイスクリームやさん シールあそび（講談社MOOK）

https://amzn.to/4eZp9bs(https://amzn.to/4eZp9bs)

定価：1540円（税込）

サイズ：たて210mm×よこ220mm

オールカラー本文8ページ

対象：3歳以上

発売日：2026年6月29日（月） ※発売日は書店によって異なる場合があります。

講談社刊

※サーティワン アイスクリーム店舗では取り扱いございません。



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