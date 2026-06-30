分析AIエージェント搭載Web解析ツール「Content Analytics」、AIを“自社専用”に育てる新機能「AIパーソナライズ機能」を公開

株式会社 UNCOVER TRUTH

株式会社UNCOVER TRUTH（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：石川 敬三、以下 UNCOVER TRUTH）が提供する分析AIエージェント搭載Web解析ツール「Content Analytics(R)（コンテンツアナリティクス）」に、自社のブランド情報や分析の前提条件をAIにあらかじめ覚えさせ、AIを“自社専用”に育てる新機能「AIパーソナライズ機能」が追加されたことをお知らせいたします。

本機能は、利用者一人ひとりや目的に応じて前提を設定する「カスタムプロンプト」と、プロジェクト全体に共通する前提をすべてのAI分析へ常時反映する「ベースプロンプト」の2つで構成されています。

新機能「AIパーソナライズ機能」の概要

「AIパーソナライズ機能」は、自社固有の前提情報をAIにあらかじめ覚えさせることで、汎用的なAIを「自社をわかっているAI」へと育てていくための機能群です。適用範囲の異なる「カスタムプロンプト」と「ベースプロンプト」の2つで構成されており、両者を組み合わせることで、組織全体で安定した品質のAI分析を活用できる環境が整います。

カスタムプロンプト ― 目的や担当者に合わせて使い分ける前提情報

ターゲットユーザー・KPI・競合情報といった自社や担当する分野固有の前提情報を、目的別にあらかじめ登録しておける機能です。AIチャットや自動レポートを使うたびに同じ説明を繰り返さなくても、自社の文脈を踏まえた分析結果をすぐに引き出せます。複数登録して用途に応じて切り替えられるほか、チームで共有することもできます。

ベースプロンプト ― プロジェクト全体に常時効かせる共通の前提情報

ブランドトーンや必須の出力ルールなど、プロジェクト全体に常に効かせたい前提情報を管理者が一度設定しておくだけで、メンバーが意識しなくてもすべてのAI分析に自動で反映される仕組みです。選択の手間なく、組織共通のルールをブレずに維持できます。

「AIパーソナライズ機能」の主な特徴

1. 汎用AIを「自社専用AI」に育てられる

どのAIツールも初期状態では自社のことを何も知りません。カスタムプロンプトを使えば、自社のブランドトーン・KPI・ターゲット顧客・競合環境といった前提知識をAIに組み込むことができ、「うちの会社をわかっているAI」として継続的に活用できます。登録は直感的な入力欄から行え、書き方のガイドを参照しながら設定できるため、はじめての方でも迷わず利用を始められます。

2. 組織の暗黙知をAIに共有し、チーム全体の分析品質を底上げする

これまでベテラン担当者だけが持っていた「こういう前提で分析してほしい」という暗黙知を、プロンプトとして明文化・共有することで、チーム全員が同じ水準の分析をAIから引き出せるようになります。担当者の異動やAI利用におけるスキル差によって分析品質がばらつくという構造的な課題を解消します。

3. 毎回の「準備コスト」をゼロにする

AIに毎回同じ前提情報を説明する手間がなくなり、担当者はすぐに「分析・判断」に集中できます。「SNS分析用」「SEO改善用」など、用途別にプロンプトを登録しておけば、AIチャット利用時にチェックするだけで分析観点をワンタッチで切り替えられます。普段使うプロンプトを初期選択として保存しておくこともできます。

4. プロジェクト共通の前提を全社でブレずに維持する

「ベースプロンプト」により、ブランドトーンや出力フォーマットといったプロジェクト共通のルールを管理者が一括で設定でき、メンバーが個別に指定しなくてもすべてのAI分析へ自動で反映されます。誰がいつ使っても一定の品質と一貫性が保たれるため、組織としてのアウトプットのブレを防ぎます。

5. AIチャットだけでなく自動レポートにも適用できる

登録したプロンプトは、その場で対話するAIチャットに加え、定期的に自動生成される「AI自動レポート」にも適用できます。日々の分析から定例レポートまで、自社の前提を踏まえた一貫した示唆を継続的に得られます。

自動レポートの概要については下記をご確認ください。

ページ内のコンテンツ閲覧データを元に分析と改善ワイヤーフレームまでAIが提案！Content Analyticsの新機能「コンテンツレポートAI」正式リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000012096.html)

新機能開発の背景

企業のマーケティング分析において、AIチャットツールの活用が広がる一方で、「毎回、自社の商品・ターゲット・方針をAIに説明し直している」「担当者によってAIへの指示の質にばらつきがあり、分析結果が安定しない」といった声が多く寄せられていました。

AIは「何を伝えるか」で出力の質が大きく変わります。しかし、その前提情報の入力を毎回個人に委ねていては、ツール本来のポテンシャルを引き出せません。UNCOVER TRUTHは、この課題を解決するため、「カスタムプロンプト」と「ベースプロンプト」からなる「AIパーソナライズ機能」を開発しました。

本機能により、管理者が一度自社情報を登録するだけで、チームメンバー全員が同じ質の前提情報をAIに渡せる環境が整います。AIを“育てる”という発想で、使えば使うほど自社に最適化されていく分析体験を提供します。

今後の展望

UNCOVER TRUTHは、「Content Analytics」を通じて、データ分析の専門知識がない方でも高度な分析と改善が行える環境（データ分析の民主化）を目指しています。「AIパーソナライズ機能」は、AIエージェントを自社専用に育てる第一歩として位置づけており、今後リリース予定の「マーケティングカレンダー機能」とあわせて、企業のマーケティングDXを継続的に支援してまいります。

Content Analyticsについて

「Content Analytics(R)（コンテンツアナリティクス(R)）」は、従来のWebサイト分析を刷新する分析AIエージェント搭載Web解析ツールです。Webページ内のコンテンツを自動認識し、ユーザー行動に与える影響を定量的に分析する機能を持ち、例えば「この画像はユーザーを引きつけるが、次の見出しは飛ばされている」といった詳細な洞察を得られます。

アナリストレベルの専門知識がなくても、深い分析や改善点を発見しやすいように設計されたUIも特徴です。さらに、生成AIによる自動分析・示唆出し・改善提案を活用することで、施策立案→実行→検証までのPDCAサイクルを迅速化します。

URL：https://www.uncovertruth.co.jp/service/ca/

※「Content Analytics」「コンテンツアナリティクス」は、株式会社UNCOVER TRUTHの登録商標です。

株式会社UNCOVER TRUTHについて

会社名：株式会社UNCOVER TRUTH

所在地：東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー13階

代表者：代表取締役 石川 敬三

設立：2013年4月24日

事業内容：

- 分析AIエージェント搭載Web解析ツール「Content Analytics」の提供- 顧客データの収集・統合・活用ノーコードCDP「Eark」の提供- データ活用人材の常駐型支援サービス「DX-Accelerator」の提供- 各種マーケティング、CDPを活用したデータ統合・分析・改善コンサルティングサービスの提供

URL：https://www.uncovertruth.co.jp/