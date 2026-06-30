株式会社PILLAR「Paralym Art(R)」デザインの株主優待オリジナルQUOカードを発行

株式会社PILLAR

当社は、ESG/SDGｓおよび社会貢献活動の一環として、一般社団法人障がい者自立推進機構 「Paralym Art(R)」の主旨に賛同し、その作品を採用した株主優待オリジナルQUOカードを発行いたしました。

2026年度 株主優待オリジナルQUOカード手提げ型クリアファイル

本優待は、一定の株式を保有していただいている株主様にお送りしています。

※詳細はHPの「配当・株主優待」(https://www.pillar.co.jp/ja/ir/shareholder/benefit/)のページをご確認ください。

「Paralym Art(R)」とは、障がいのあるアーティストが生み出すアート作品を購入・レンタルすることで、その収益を通じて障がい者の経済的自立を支援するものです。

本年度は、本社が所在する大阪府ご出身の“つぐ”さんの作品を採用いたしました。

本作品を当社の株主優待オリジナルQUOカードのデザインに採用するほか、会社説明会などにおいて資料を配布する際の手提げ型クリアファイルに印刷するなど、多くの方々に向けて障がい者支援への取り組みを発信しております。

株式会社PILLARについて

当社は、1924年の創業以来、「流体制御技術」と「材料技術」を活用した当社製品・サービスを通して、CLEAN（環境）・SAFETY（安全）・FRONTIER（最先端技術への貢献）を軸に、グローバル社会の発展に寄与して参りました。当社の市場領域は多岐にわたり、半導体、エネルギー、化学、自動車、船舶、土木・建築、医療・医薬、電池などの分野に、独創的で高品質な製品を提供しております。

企業サイト：https://www.pillar.co.jp/ja/

本リリースお問い合わせ先

株式会社PILLAR 総務人事部 総務グループ

TEL：06-7166-8281 (代表)