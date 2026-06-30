【トマト＆オニオン】7月2日（木）よりグランドメニューがリニューアル！看板メニュー「“牛100％”弾丸ハンバーグ」のコンビメニューや希少部位の厚切りステーキが新登場！

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する、アメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」では、2026年7月2日（木）より、グランドメニューをリニューアルいたします。

グランドメニューのリニューアル

＜販売開始日＞

2026年7月2日（木）より販売開始

※モーニングを除く全時間帯で販売いたします

＜開催店舗＞

トマト＆オニオン全店

創業47年目のこだわり“牛100％”弾丸ハンバーグにコンビメニューが新登場！

自慢のハンバーグは、肉本来の旨味を封じ込めたジューシーな「弾丸ハンバーグ」。当店の看板メニューです。 弾丸ハンバーグは、牛肉100%のハンバーグ、食感も"THE お肉"で"肉汁もじゅわ～っ"と、口の中ではじけるようなおいしさをお楽しみいただけます。

ボリューム満点！コンビメニューも充実

看板メニューである“牛100％”弾丸ハンバーグをはじめ、オリジナルハンバーグやUS産の赤身肉のステーキを一度に楽しめる贅沢なコンビメニューが充実しました。

（税込1,869円）“牛肉100％！！”弾丸ハンバーグ＆赤身カットステーキ

当店名物「弾丸ハンバーグ」×「赤身カットステーキ」の贅沢コンボ！ジューシーな肉感と、ヘルシーで濃厚な味わいの赤身肉を食べ比べて楽しめる至福の一皿です。

弾丸ハンバーグ＆旨トマチーズハンバーグ

大人気の「弾丸ハンバーグ」に、新バリエーションが追加！オリジナルハンバーグとの食べ比べができる一皿です。弾丸ハンバーグはお好みのソースを選べるため、ポモドーロソースとの相性をぜひお探しください。

(税込2,034円）（税込1,649円）“牛肉100％！！”弾丸ハンバーグ＆ねぎ塩チキン

当店自慢のジューシーな「弾丸ハンバーグ」と、さっぱりとした美味しさがクセになる「ねぎ塩チキン」を一度に楽しめる、ボリューム満点のコンボメニューです！

“牛肉100％！！”弾丸ハンバーグ＆オニオン尽くしハンバーグ

圧倒的な肉感を誇る「弾丸ハンバーグ」に、玉ねぎの旨味を極限まで引き出した「オニオン尽くしハンバーグ」を合わせた贅沢な一品です。

（税込2,034円）(税込2,529円）極厚ステーキ＆ジャンボ海老フライ

人気のジャンボ海老フライと極厚ステーキを組み合わせたご馳走コンビ！抜群の食べ応えをお楽しみください。

ハンバーグ＆赤身カットステーキ

王道のハンバーグ（デミグラスソース）と、旨味の詰まった赤身カットステーキ（オニオンソース）を両方楽しめる、欲張りなコンビです。

人気の商品をさらにブラッシュアップ！

(税込1,649円)

トマオニ自慢のメニューがさらに美味しくなって登場！その中でもおすすめのラインナップをいくつかご紹介いたします。アツアツの美味しいグリル料理をお楽しみください。

（税込1,154円）旨トマチーズハンバーグ

自慢のハンバーグに濃厚チェダーチーズを合わせ、ガーリックが香る濃厚なトマトソースにセミドライトマトを加えた特製ポモドーロソースを使用した自信作です。

極厚ステーキ (約150g)

US産の一頭から少量しか取れない上質な赤身肉の「ブレードミート」を、厚切りにワイルドカット！ジューシーで食べ応え抜群の逸品です。(お好みに合わせてグラムを選べます)

(税込1,979円）(税込2,199円）赤身カットステーキ【ねぎ塩レモン】(約150g)

US産の赤身ステーキを食べやすい一口サイズにカット。たっぷりのねぎと、さっぱりとしたレモンで味わうメニューです。（お好みに合わせてグラムを選べます）

テーブルを華やかにする、美味しいライトミール・パスタ

グリル料理だけでなく、オムライスやパスタなどのラインナップも新登場！ぜひ一度、お召し上がりください。

（税込2,089円）赤身ステーキのサラダプレート～バルサミコソース～

旨みたっぷりの赤身ステーキと、たっぷりな野菜を合わせたごちそうサラダプレートです！

フレッシュモッツァレラとポモドーロのパスタ

トマトの甘みと旨みが凝縮された、ガーリック香るポモドーロソースに、フレッシュモッツァレラをトッピング。濃厚で思わずやみつきになる美味しさです！

（税込1,319円）（税込1,539円）“洋食屋さんの”鉄板ナポリタン＆ジャンボ海老フライ

ケチャップのほどよい酸味が効いた昔懐かしい味わいのナポリタンに、存在感のあるジャンボ海老フライをトッピング！もっちりとした麺が人気の秘密です。

グランドメニューはこちら :https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/grand/

1,000円以下で大満足！ハイコスパな日替わりランチメニュー

トマオニなら、1,000円でお釣りがくるお得なランチもご用意！日替わりハンバーグランチ(税込989円)は曜日ごとに異なる味わいで、毎日飽きずにお楽しみいただけます。

※ランチメニューは【土日祝を除く平日の15時まで】となります。

【公式アプリ限定】グランドメニューリニューアル記念！対象アルコール5品が半額！

■月曜日：トマトハンバーグ＆チキン南蛮（ライス＆黒カレー食べ放題orパン、スープバー付）■火曜日：デミハンバーグ＆白身フライ （ライス＆黒カレー食べ放題orパン、スープバー付）■水曜日：てりやきハンバーグ＆チキンカツとアジ磯辺フライ（ライス＆黒カレー食べ放題orパン、スープバー付）■木曜日：オニオンハンバーグ＆唐揚げ （ライス＆黒カレー食べ放題orパン、スープバー付）■金曜日：焼肉醤油ハンバーグ＆カルビコロッケと春巻き（ライス＆黒カレー食べ放題orパン、スープバー付）ランチメニューはこちら :https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/lunch/

キンキンに冷えたビールやハイボールなど、対象のアルコール5品が期間限定で半額になるお得なキャンペーンを開催いたします。

＜内容＞

対象のアルコールを下記クーポン価格にて販売いたします。

・生ビール 590円（税込649円） ⇒ クーポン価格 295円（税込324円）

・グラス生ビール 390円（税込429円） ⇒ クーポン価格 195円（税込214円）

・角ハイボール 440円（税込484円） ⇒ クーポン価格 220円（税込242円）

・氷結レモンサワー 490円（税込539円） ⇒ クーポン価格 245円（税込269円）

・梅酒サワー 490円（税込539円） ⇒ クーポン価格 245円（税込269円）

＜開催期間＞

2026年7月2日（木）～7月20日（月・祝）

※予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

＜販売店舗＞

トマト＆オニオン全店

＜割引適用条件＞

トマト＆オニオン公式アプリをお持ちのお客様が対象となります。アプリ内で配信されるクーポンの番号をお席のタブレットに入力をしてご注文ください。当日のダウンロードでも割引が適用されます。詳しくはクーポンの利用条件をご確認ください。

※20歳未満のお客様、お車・自転車等を運転されるお客様へのアルコール販売はお断りいたします。

アプリダウンロードはこちら :https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

アメリカンダイニングレストラン 「トマト＆オニオン」

トマト＆オニオンは、美味しいハンバーグが食べられる洋食レストランです。お店はアーリーアメリカン調で、あたたかく家庭的なイメージを大切にしています。ステーキやハンバーグは美味しく召し上がっていただくため、アツアツの鉄板で提供するスタイルをとっています。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/

公式アプリ：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

公式X：https://X.com/tomaoniOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/tomato.and.onion_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomatoandonion_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）