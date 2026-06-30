上司と地下アイドルLIVEに初挑戦？社員旅行離れの時代に延べ参加率107%！社員の「やりたい」を実現する社員旅行『ZT（ZEROIN TOUR）』6月から開催

株式会社ゼロイン

総務コンサルティング・アウトソーシングによる総務変革を通じて企業の「働く」を元気にする株式会社ゼロイン（本社：東京都千代田区内幸町、代表取締役社長 兼 CEO：大條充能、以下「ゼロイン」）は、2026年6月から11月にかけて、令和型の社員旅行制度『ZT（ZEROIN TOUR）』を実施します。

ZTは、行き先や内容を会社が一律に決めて団体行動をする従来型の社員旅行ではなく、社員が「やってみたいこと」を自由に企画し、賛同する仲間を社内から募って実施する、14年間続くゼロイン独自の社員旅行制度です。多様化する令和の時代に、価値観や趣味嗜好を起点にしたつながりは、部署や役職の垣根を越えた偶発的な出会いを生み出し、社内コミュニケーションの活性化や、多面的なキャリア観の醸成に貢献してきました。



2025年度は、実参加率72.9%、延べ参加率107%*¹、企画成立率59.6%を記録。働き方や価値観が多様化したことで、社員旅行への参加意欲には差が生まれていますが、さまざまな企画の中から社員が自ら選び、参加できる仕組みによって、多くの社員が制度を活用して社員旅行を楽しんでいます。

2026年度は、「みんなでパイナップルとソーキそば食べる沖縄ツアー」「新潟&群馬で日帰りパラグライダー」「料理が得意な社員が腕を振るう『Shige's Kitchen』」「初心者歓迎！地下アイドルLIVE」など、社員の個性が反映された企画の実施が予定されています。



*¹…延べ参加率107%とは、年間の延べ参加人数を対象社員数で割った数値です。複数企画に参加する社員もいるため、100%を超える結果となりました。

「気を遣う」と若者が敬遠する一方で、再び注目を集める社員旅行

社員旅行の実施率は長期的には減少傾向にあります。株式会社産労総合研究所の調査*²では、バブル期には約9割の企業が実施していましたが、2020年の実施率は27.8%まで減少しています。また、株式会社日本デザインが実施したZ世代を対象とした調査*³では、32.4%の若者が「社員旅行に参加したくない」と回答しています。理由には、「上司や先輩への配慮が必要」「自分の興味のない企画や活動への参加が必要」「会社のノリや雰囲気に気を遣う必要がある」などが挙げられています。

その一方で、企業の福利厚生として社員旅行が再注目されています。2025年に実施された株式会社帝国データバンクの調査*⁴では、今後取り入れたい福利厚生として、「社員旅行の実施・補助」が「フレックスタイム」と同率でトップになりました。

バブル崩壊やテレワークの普及、会社と社員の関係性の変化といった複合的な要因により社員旅行の実施が減少すると同時に、部署を越えた偶発的な交流や、仕事以外の接点を持つ機会も減少しており、企業は「人と人がリアルに交わる場」の在り方を見直す必要性に迫られていることがうかがえます。

これまでの「会社主導で全社員が一律に参加する」従来型の社員旅行は、「気を遣うイベントへの参加は気が乗らない」「子どもがいるので週末の参加は難しい」など、価値観やライフスタイルが多様化する現在の働き方に合わなくなりつつあります。

こうした背景を踏まえ、ゼロインでは社員旅行を「会社が用意した行事」ではなく、「社員がやりたいことを、やりたい人と行う機会」として、時代の変化に合わせた制度へ進化させて運用しています。

*²…株式会社産労総合研究所「2020年 社内イベント・社員旅行等に関する調査」（2020年）(https://www.sanro.co.jp/news/n116624.html)

株式会社産労総合研究所「2014年 社内イベント・社員旅行等に関する調査」（2014年）(https://www.sanro.co.jp/news/n116625.html)

*³…株式会社日本デザイン「Z世代の社員旅行に対する意識調査」（2025年）(https://japan-design.jp/)

*⁴…株式会社帝国データバンク「福利厚生に関する企業の実態調査」調査（2025年）(https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251023-employeebenefits/)

ゼロインが14年間続けてきた「選べる社員旅行」ZTとは

ZTは、社員が企画し、仲間を募り、選んで参加する、ゼロイン独自の社員旅行補助制度です。

社員は自由にツアー（旅行の企画）を立ち上げることができます。ツアーは、ゼロインが独自に開発した社内コミュニケーションツール『CAMPUS（キャンパス）』上で参加者を募り、4名以上が集まるとツアーが成立します。

ツアー内容は、ランチや日帰りイベントから、国内外の宿泊旅行までさまざまです。会社が行き先や内容を決めるのではなく、社員の趣味、興味、やってみたいことで企画されるため、参加のハードルが低く、普段の仕事では関わりを持ちにくい部署を越えた交流が生まれやすい点が特長です。

参加者の氏名は、ZT成立条件である4名以上が集まった時点で公開される仕組みです。募集段階では誰が参加しているかはわからないため、普段接点の少ない社員同士が共通の趣味や興味を通じて偶発的に出会う機会を創出しています。

ZTの主な特徴

・社員が自由に企画できる

社員自身の「やってみたいこと」や興味関心から、一定のルールの中で自由にツアーを企画できます。

・参加者が4名以上集まればツアー実施

ツアーは社内に公開され、参加を希望する仲間が4名以上集まれば、ツアーの催行が決定します。

・宿泊・日帰りどちらも対象

日帰りのランチや体験イベント、宿泊の国内旅行・海外旅行など、ライフスタイルに合わせた幅広いツアーが企画されます。

・補助額は業績連動

前年の業績に応じて補助金額が変動し、会社の成長を社員が実感できる仕組みにしています。

・偶発的な出会いを設計

参加者名を一定人数が集まった後に公開することで、普段接点の少ない社員同士の出会いを促しています。

2025年度の実績

- 対象人数：正社員191人- 実参加率：72.9%（制度対象者のうち、実際に制度を活用した従業員の割合）- 延べ参加率：107%- ツアー企画件数：47ツアー（うち28ツアーが開催）- 複数部署の社員が参加したツアー数：21ツアー／28ツアー- 最多参加ツアー：19名参加（ファミリーBBQ）

2025年度は、社員の個性が反映された多様なツアーが生まれました。

・初心者歓迎！社長とコースを回るゴルフツアー

・役員が学生時代に通っていた老舗JAZZ BARで生演奏を聴くツアー

・360度カメラで撮影して自分の3Dフィギュアを作ってみるツアー

・地下アイドル大好き社員と地下アイドルLIVEを観にいくツアー

・韓国で本場の料理を味わい、ショッピングをするツアー

・ワイン好き社員の解説付き！ワイナリー巡りツアー

・お子さん参加もOK！わいわい楽しむファミリーBBQツアー（※社員以外の費用は自己負担）

ZTに込められた想い（代表取締役社長 兼 CEO 大條 充能）

株式会社ゼロイン 代表取締役社長 兼 CEO 大條 充能

ZTには、「会社を活用して自分のキャリアを広げてほしい」という社員への想いを込めています。

私自身、株式会社リクルート時代に社内イベントを通じて、普段の業務では接点のなかったナナメの上司（直属の上司ではない、他部署の先輩・上司）と出会い、その縁が自分のキャリアに影響を与えた経験があります。仕事上の上司・同僚だけではない関係性が社内に増えることで、「あの人と一緒に働いてみたい」「あの部署・仕事に挑戦してみたい」という気持ちが生まれます。

また、社内でタテ・ヨコ・ナナメの人間関係が広がれば、日々の仕事で悩んだときに相談できる相手が増えます。

ZTは単なる社員旅行制度ではなく、社員一人ひとりのキャリア形成と、組織のつながりを後押しする仕組みです。

ZTがキャリア・業務につながった社員の声

ゼロインには、半年ごとに異動希望を出せる『チャンスクリエイト』という人事制度があります。ZTの交流をきっかけに、チャンスクリエイトを活用してキャリア形成を実現した社員や、日々の業務につなげた社員のエピソードを紹介します。

〈入社2年目の社員〉

「業務で部署を越えた連携が必要になるときに、ZTで知り合った社員が自分に相談をしてくれるようになりました。」

〈入社10年目の社員〉

「ZTで気になっていた部署の社員と知り合い、異動の相談をすることができました。結果、自分のやりたいことができる部署への異動が叶いました。」

転職者に聞く「前職との違い」── ZTという制度の魅力

〈入社8年8か月の社員〉

「決められた企画ではなく、好きな企画を立てられるところがゼロインならでは！ツアーを楽しむだけでなく、参加者との企画体験を通じて自然なコミュニケーションが生まれますし、部署を越えた社内の『顔見知り』を増やしていける制度だと思います。」

〈入社3年3か月の社員〉

「前職では部署を越えて交流できる機会がほとんどなかったため、ZTはとても貴重な制度だと感じています。特に私の所属する部署はお客様オフィスに常駐しているため、他部署との接点が限られます。しかし、ZTを通じて交流の輪が広がったことで、業務で気になることを相談しやすくなりました。新しいつながりが自然に生まれる、とても魅力的な取り組みだと思います。」

2026年度に実施予定のZTツアー

2025年度の参加率を更新できるよう、社員からさまざまな企画が寄せられています。どのような交流が生まれるか楽しみです。

・本社でビールサーバーとともにW杯サッカー日本代表を応援するツアー

・上司を倒そう！ゼロインボウリング王決定戦ツアー

・お子さん同席OK！平成カルチャーをもう一度！シール交換ランチツアー（※社員以外の費用は自己負担）

・沖縄でパイナップルとソーキそばを食べるツアー

・料理が得意な社員が腕を振るう『Shige's Kitchen』ツアー

・初心者大歓迎！釣り好き社員に教わる海釣り体験ツアー

・新潟・群馬パラグライダー体験ツアー

・しまなみ海道の風を切る！サイクリングツアー

・ビールの工場見学を2軒巡って、できたてビールを味わうツアー

・人生で一度は観たい！両国国技館で大相撲観戦ツアー

※ 上記以外にも今後新しいツアーが企画される予定です。

【報道関係者のみなさまへ】取材・撮影可能なシーンのご案内

ZTは2026年6月～11月にかけて順次実施予定です。取材をご希望の記者の方には、ご連絡いただいたタイミングに応じて、撮影・同行が可能なツアーをご案内します。

取材可能な内容は以下のとおりです。

- ZT実施ツアーへの同行取材部署や役職を越えて社員が集まる様子、社員同士の自然な交流、企画者が当日運営する様子などを撮影いただけます。- 代表 大條へのインタビュー社員旅行を14年間続けてきた背景、社員主導型にした理由、社内の偶発的な出会いをキャリア形成につなげる考え方についてお話しできます。- 企画者・参加社員へのインタビュー「なぜこの企画を立てたのか」「普段接点のない社員とどうつながったのか」「ZTが仕事やキャリアにどう影響したのか」など、社員のリアルな声をご紹介できます。- 取材テーマ例「若手が敬遠する社員旅行をどう再設計するか」「テレワーク時代の社内コミュニケーション施策」「社員の自発性を活かす福利厚生」「部署を越えた偶発的な出会いを生む組織づくり」

会社概要

社名：株式会社ゼロイン

設立：1998年2月2日

代表：代表取締役社長 兼 CEO 大條 充能

本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル20F

資本金：3,690万円

従業員数：218名（2026年4月時点）

事業内容：

■インターナルブランディング事業

■総務コンサルティング・アウトソーシング事業

■オフィスデザイン事業

https://www.zeroin.co.jp/