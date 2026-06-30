スポーツ界のプロ選手が選んだインソール「トップパフォーマー」が、バレーボール向け展開を開始

合同会社トップパフォーマー

合同会社トップパフォーマー（代表：高橋亮介）が、プロアスリートの身体を変え続けてきたインソール「トップパフォーマー」のバレーボール向け展開を開始しました。商品紹介ページはこちら(https://top-performer.jp/pages/lp-volley)

かかとの動きを正しくするための独自構造

意識しなくていい。履くだけで、足元の感覚が変わり始める設計。

人間の足裏には、全身の姿勢に関わる感覚受容器が密集しています。トップパフォーマーは、この足裏の感覚を活かすことを目指して設計されたインソールです。

「かかと」の使い方で、動きはここまで変わる

インソール装着によるパフォーマンス変化

トップパフォーマーインソール装着時と未装着時を比較し、複数の身体能力テストを実施しました。

その結果、多くの項目でパフォーマンス向上が確認されています。

ポジション別の効果

従来型インソールとの構造の違い

岩本選手（全日本高校選抜チーム）、花巻東高校が実証

岩本選手（全日本高校選抜チーム）が

体幹テストを実証

動画を見る(https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/2e0892a2e1264400a18c71e57e38d296.mp4)

花巻東高校でブロックテストを実証

動画を見る(https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/76e86c4b140e4746a0ea609d45c0f507.mp4)

トップの選手が選ぶ理由がある

各競技のトップ選手たちからも支持されています

開発メーカー代表

安田 選手/高川学園卒 全国高校選抜・国体優勝三宅綜大 選手/駿台学園卒高校バレー三冠・大学日本代表候補岩本純弥 選手/高川学園卒 全国高校選抜・国体優勝寺内剛仁 選手/プロバレーボール選手八村阿蓮選手/プロバスケットボール選手赤穂雷太選手/プロバスケットボール選手渡邉航貴選手/バドミントン日本代表/最高日本ランク1位/最高世界ランク11位田中湧士選手/バドミントン日本代表/最高日本ランク2位/最高世界ランク19位高橋亮介（たかはし・りょうすけ）

プロスポーツスキルコーチ / スキル整体師

合同会社トップパフォーマー 代表

地区最下位チームを半年で優勝へ導いた教員時代の経験を経て独立。Bリーガー・Wリーグ選手など10,000名以上を指導。「カラダがゼロなら、なにをかけてもゼロのまま」を信念に、身体の土台から変えるアプローチを提唱。

製品概要

- 大阪体育大学卒業後、岐阜県中学校体育教員として指導- 本巣ジュニアバスケットボールクラブ創部2年で東海大会優勝・全国大会準優勝- Bリーガー・Wリーガーへのパーソナル指導実績- 京都精華学園中（全中優勝チーム）指導実績- インターハイ優勝・1on1世界大会準優勝選手を指導

商品名：トップパフォーマーインソール

価格：13,800円（税込）／3足まとめ買いの場合は11,000円（税込）

サイズ：SS～LL（5展開）

対象：バレーボール・スポーツ全般

公式ホームページ：https://top-performer.jp/

バレーボール用商品ページ：https://top-performer.jp/pages/lp-volley

【会社概要】

社名：合同会社トップパフォーマー

代表：高橋亮介

事業：機能性インソール・ソックスの開発・販売

URL：https://top-performer.jp/