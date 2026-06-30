立命館大学、研究者向けAI英語論文執筆支援ツール「Paperpal」を300名規模で導入

カクタス・コミュニケーションズ株式会社

研究者総合支援のエディテージが提供するAI英語論文執筆支援ツール「Paperpal(https://paperpal.com/ja)」が、2026年5月より立命館大学(https://www.ritsumei.ac.jp/)に所属する研究者・博士後期課程学生合わせて300名に導入されました。本導入は、立命館大学における研究力強化の一環として実施されるものです。

研究者や博士後期課程学生にとって、英語での論文発表は、研究の発信やその後の研究の展開に重要な一方、執筆そのものの負担や、時間の確保に課題を抱える方は少なくありません。Paperpalの活用により、英語論文執筆にかかる負担を軽減し、研究者や博士後期課程学生が研究活動そのものに充てる時間を確保するとともに、英語論文の質向上を支援します。

立命館大学が研究力強化のためPaperpalを導入

Paperpalは、英語論文執筆時に文脈に応じた英語表現の提案、文章の書き換え、単語数の削減、引用文献検索などをリアルタイムで支援するAIツールです。出版された論文データに加え、研究者総合支援ブランド「エディテージ」が20年以上にわたり蓄積してきた知見をもとに開発されています。

導入概要

導入対象：学校法人立命館 立命館大学

初期ユーザー数：300名

サービスプラン：Paperpal Prime プラン

初回導入期間：2026年5月～2027年4月（1年間）

導入の背景

立命館大学では、AI英語論文執筆支援ツールの導入を検討する中で、Paperpalが校正だけではなく、文章のリライトやAI生成を柔軟に活用できることに加え、Paperpal使用後に専門エディターによるチェックを受けられるサービス「ポストAI英文校正」も別途提供している点を評価しました。また、AIによる執筆効率化と、人の専門性による品質担保を組み合わせやすいことから、今回の導入に至りました。

期待される効果

本導入により、以下の効果が期待されます。

・研究者が研究活動に充てる時間の確保

・外国語論文投稿の促進

・英語論文の質向上

立命館大学は、これらを通じて、国際共著論文やTop10％論文等の増加に向けた研究発信力の強化を目指します。

今後の運用について

まずは300名のユーザーを対象に1年間の利用を開始し、その期間中に研究者や博士後期課程学生の利用状況や本ツールの支援効果を検証します。利用状況、利用者からのフィードバック、英語論文投稿促進への寄与などを踏まえ、次年度以降の利用継続を検討する予定です。

Paperpalについて（https://paperpal.com/ja）

AI英語論文執筆支援ツールPaperpalは、科学コミュニケーションとテクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズ (https://cactusglobal.com/jp/)が提供するサービスブランドです。Paperpalに使われるAI技術は、出版された論文の学習に加え、20年以上に渡って英文校正ブランドであるエディテージの熟練の学術校正者が蓄積してきた校正ノウハウを学習させることにより作られています。Paperpalを利用することで、プロ校正者の英文チェックに極めて近い、正確で文脈に合った英語表現の提案や、AIによる単語削減、書き換えなどのサポートをリアルタイムで得ることができます。

エディテージについて (https://www.editage.jp/)

エディテージは、科学コミュニケーションズ＆テクノロジー企業であるカクタス・コミュニケーションズのブランドです。2002年に創業し、英文校正、翻訳、文字起こし、出版支援サービスやAIプロダクトを通じて、2,000を超える分野において300万人以上の研究者が学術誌に研究論文を発表する支援を行い、出版された論文はおよそ200万件に及びます。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社について（https://cactusglobal.com/jp/）

カクタス・コミュニケーションズは、2002年に設立された科学コミュニケーションとテクノロジーの会社です。研究への資金調達、論文の出版、科学コミュニケーション、発見がより良くなるようなAI製品とソリューションを専門としています。同社の主力ブランドであるエディテージは、専門家によるエキスパートサービスと、Mind the Graph、Paperpal、R Discoveryなどの最先端のAI製品を含む、包括的な研究者向けソリューションを提供しています。また、カクタスはCactus Life Sciencesブランドの下で医療コミュニケーションもてがけています。現在は東京、プリンストン、ロンドン、オーフス、シンガポール、北京、上海、ソウル、ムンバイにオフィスを構え、3,000人以上の専門家を擁するグローバル企業です。また、職場におけるベストプラクティスのパイオニアとしてここ数年常に「働きがいのある会社」にランクされています。

- カクタス・コミュニケーションズ: https://cactusglobal.com/jp- エディテージ: https://www.editage.jp- Paperpal: https://paperpal.com/ja- Mind the Graph: https://mindthegraph.com/science-figures/jp- R Discovery: https://www.editage.jp/r-discovery- CACTUS Labs: https://www.cactuslabs.io