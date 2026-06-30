2026年7月　仙台駅イベント情報！

JR東日本東北総合サービス株式会社

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則）は、ＪＲ仙台駅2階ステンドグラス前等において、様々な催事イベントを開催します。

ぜひこの機会にJR仙台駅へお越しください。

（１）JR仙台駅2階 ステンドグラス前

１.夏のお酒とおつまみフェア

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※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.北陸三県 うまいもの＆旅めぐり

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_2_28b770067e112257c7b95bac466f0bf1.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

（２）JR仙台駅2階 ハレまちコート

１.仙台銘菓フェア

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_3_149db3664e48d8d83b9de013875a8b83.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.出張！秋保ヴィレッジ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_4_11d981818ae71222e194cd388ea4aaaa.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

３.じょせまるとれいんぽぷあぷ

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_5_48d1857809a5122b5cd010accbd88336.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

４.白石フェアin仙台駅

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_6_284b544e260f82d8a842b86560e2b184.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

（３）JR仙台駅2階 東西自由通路「杜の陽だまりガレリア」催事スペース

１.フードマルシェ

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_7_5cc24b2efbbff585955d230779aa0f83.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.こだま どら焼き販売会

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_8_554f2a3ec4cf77cd171affa5401d9d2b.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

３.わくわくカブト＆クワガタランド

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_9_a8a30225457be8bde92c8db24a665662.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

４.Sweets Rendezvous

（４）JR仙台駅3階 みどりの窓口前催事スペース

１.tutee販売会

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_10_382540a8d53651648a2e4a35016d742a.jpg?v=202606301052 ][表11: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_11_48d92e469ec308a8eac3b7e9bfc1e97a.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.乃木坂46×菓匠三全販売会

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_12_e9d8d9bdf6808683474d94d9d5a70208.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

（５）JR仙台駅1階 マツモトキヨシ前催事スペース

１.CHICCI 販売会

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_13_22c0843349f48162990ff83c559fd2b0.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

（６）定例開催

１.七曜星販売会

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_14_51ae4169747f2eb15a1ff41f1fa7f570.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

２.野菜畑マルシェ直売会

[表15: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_15_5d38b0746870be1ab17cc39f915bf896.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

３.いとう農園販売会

[表16: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/271_16_6db98a4a6090d918bf6f533ab27dc0e1.jpg?v=202606301052 ]

※営業時間や内容が変更となる場合がございます。

以下のイベントカレンダーもぜひチェックしてみてください！

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01

代表取締役社長：弭間 俊則

事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



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東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

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