＜企業のAI利用・コスト管理に関する実態調査 2026＞企業の7割超が、AI利用コストは“すでに／近く”経営課題になると回答 AIエージェントの普及によりトークン消費や利用実態の可視化が急務に

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表者：代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）は、勤め先の企業でAI利用コストを管理・把握している立場の400名を対象に、「企業のAIコスト管理に関する実態調査 2026」を実施しました。

調査結果をダウンロード :https://bakuraku.jp/resources/how-to/ai-cost-survey-2026/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260630&utm_content=ai-cost-survey-2026

調査背景・目的

近年、自律的にタスクを処理するAIエージェントの普及が進んでいます。こうしたAIは複数回の推論を重ねてタスクを完了するため、従来のチャット利用と比べてトークン※の消費やAPI利用が増えやすく、企業においてAI利用コストの管理や投資対効果（ROI）が、新たな経営課題になり始めています。

そこでLayerXでは、企業のAI活用が「導入・活用」から「コストや投資対効果（ROI）を管理する」フェーズへ移行しているという仮説のもと、その実態を調査しました。

※トークン：AIが文章を処理する際の最小単位。利用量に応じてコストが発生します。

調査結果サマリー

調査概要

- 73.3%の企業が、AI利用コストは「すでに経営課題」または「1年以内に経営課題になる」と回答- 66.5%が前年と比べてAI利用コストの増加を実感。また、65.5%がAIエージェントの利用に伴い増加していると回答- 月間のAI利用コストは平均約274万円にのぼり、64.8%の企業で月間「50万円以上」発生- 82.8%がAI利用コストの「把握」に課題を実感- 具体的な課題は「セキュリティ・情報漏えいリスクへの懸念」（30.5%）が最多。次いで「従業員による個人立替などの実態把握」（25.1%）、「請求額と利用内訳が結びつかない」（24.2%）など、“誰が・何に・どれだけ使ったか”が見えにくい点が上位- 現在のAI利用コストの把握は「部署・チーム別の利用額」（32.7%）など大枠にとどまる一方、今後整備したい項目のトップは「AI利用額と成果・ROIを紐づけたデータ」（21.8%）。投資対効果まで含めて管理したいというニーズが高まっている

調査名称：企業のAI利用・コスト管理に関する実態調査 2026

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年6月12日～2026年6月13日

調査対象：製造業・サービス業・情報通信業等、多様な業界の企業において、AI利用コストを管理・把握している人

有効回答：400名

調査結果詳細

- 73.3%の企業が、AI利用コストは「すでに経営課題」または「1年以内に経営課題になる」と回答

勤め先の企業でAI利用コストを管理・把握している人に、今後、AIの利用コストは勤め先における「経営課題」になると思うかを質問したところ、「すでに経営課題」が19.0%、「1年以内に経営課題になる」が54.3%となり、合わせて73.3%が、AI利用コストを直近の重要な経営課題として捉えていることがわかりました（図1）。

2. 66.5%が前年と比べてAI利用コストの増加を実感。また、65.5%がAIエージェントの利用に伴い増加していると回答

AIの利用コストがどのように変化しているかを質問したところ、「大幅に増加している」が20.0%、「やや増加している」が46.5%で、合わせて66.5%が前年と比べてAI利用コストの増加を実感していることがわかりました（図2）。

また、コーディングエージェントや業務エージェントの利用に伴うコストの変化について質問したところ、「大幅に増加している」が16.5%、「やや増加している」が49.0%で、合わせて65.5%がAIエージェントの利用によりコストが「増加している」と回答しました（図3）。

3. 月間のAI利用コストは平均約274万円にのぼり、64.8%の企業で月間「50万円以上」発生

会社全体における月間のAI利用コストを質問したところ、「50万円以上～100万円未満」が26.3%、「100万円以上～500万円未満」が20.5%、「500万円以上～1,000万円未満」が8.8%、「1,000万円以上」が9.3%となりました。これらを合わせると、64.8%の企業で月間のAI利用コストが「50万円以上」発生していることになります。また、平均値を算出したところ約274万円にのぼることがわかりました（図4）。

4. 82.8%がAI利用コストの「把握」に課題を実感

AI利用コストの把握について課題を感じているかを質問したところ、「非常に課題を感じている」が19.5%、「やや課題を感じている」が63.3%となりました 。これらを合わせると、82.8%がAI利用コストの把握に「課題を感じている」ことがわかりました（図5）。

5. 具体的な課題は「セキュリティ・情報漏えいリスクへの懸念」（30.5%）が最多。次いで「従業員による個人立替などの実態把握」（25.1%）、「請求額と利用内訳が結びつかない」（24.2%）など、“誰が・何に・どれだけ使ったか”が見えにくい点が上位

AI利用コストの把握に「課題を感じている」と回答した人に、具体的な課題を質問したところ、最多となったのは「セキュリティ・情報漏えいリスクへの懸念がある」で30.5%でした。次いで「従業員による個人立替などの実態把握」（25.1%）、「請求額と利用内訳が結びつかない」（24.2%）、「AI利用の成果やROIを測りづらい」（24.2%）、「利用額を把握しづらい」（24.2%）と続いています。

これら上位の回答結果から“誰が・何に・どれだけ使ったか”という利用実態が見えにくい点が、主要な課題となっていることが浮き彫りになりました（図6）

6. 現在のAI利用コストの把握は「部署・チーム別の利用額」（32.7%）など大枠にとどまる一方、今後整備したい項目のトップは「AI利用額と成果・ROIを紐づけたデータ」（21.8%）。投資対効果まで含めて管理したいというニーズが高まっている

AI利用コストにおいて、現在把握できている項目を質問したところ、最も高いのは「部署・チーム別のAI利用額」で32.7%、次いで「プロジェクト・案件別のAI利用額」（28.8%）、「利用申請・承認フローの状況」（27.7%）と続きました（図7）。

また、新たに管理や整備できるようにしたい項目を質問したところ、最多となったのは「AI利用額と成果・ROIを紐づけたデータ」で21.8%でした。次いで「プロジェクト・案件別のAI利用額」（21.5%）、「利用者・アカウント別のAI利用額」（19.8%）と続いています。現状は組織やプロジェクトといった大枠での把握にとどまるものの、今後は単なる利用額の把握を超えて、投資対効果まで含めて明確に管理したいというニーズが高まっていることがうかがえます（図8）。

まとめ

本調査からは、AIエージェントの普及を背景にAI利用コストが増加し、それが企業にとって新たな経営課題として認識され始めている実態が明らかになりました。前年と比べてコストの増加を実感する企業は多く、その動きは、AIエージェントの利用拡大とともにいっそう強まっています。

一方で、コストが経営課題へと変わりつつあるなかでも、その実態を十分に把握できている企業は多くありません。多くの企業が「セキュリティ・情報漏えいリスク」や「従業員による個人立替の把握」「請求額と利用内訳が結びつかない」といった課題を挙げており、その根底には、“誰が・何に・どれだけ使ったか”が見えにくいという「利用実態の不透明さ」があります。これはコスト管理にとどまらず、セキュリティやガバナンス上のリスクにもつながりかねません。

こうしたなかで、企業の関心は「AIをまず使うこと」から、「どれだけのコストで、どのような成果につながっているか」へと移り始めています。現状の把握は部署やチームといった大枠にとどまる一方、今後はAI利用額と成果・ROIを結びつけ、投資対効果まで含めて管理したいというニーズが高まっています。

今後、AIを持続的に活用していくうえで、AI利用コストは人件費や広告費と同様に、投資対効果（ROI）の観点から管理すべき経営資源へと、その位置づけを変えていくでしょう。利用者・用途・トークン消費・成果を可視化できれば、効果の高い領域へ投資を集中し、不要な支出を見直す判断がしやすくなります。

LayerXでは、AI利用コストの管理は、単に支出を抑えるためではなく、企業がAI投資の妥当性を見極めながら、安心してAI活用を進めるためのものだと考えています。AI活用を「使う」段階から「管理し、改善する」段階へと進め、活用拡大と適切なコスト管理の両立を支援していきます。

調査結果をダウンロード :https://bakuraku.jp/resources/how-to/ai-cost-survey-2026/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260630&utm_content=ai-cost-survey-2026

バクラク AIトークンアドバイザー のご紹介

こうしたAI利用コストの把握・管理に関する課題に対応するため、LayerXでは「バクラクAIトークンアドバイザー」をご提供しています。

バクラクAIトークンアドバイザーは、AIツールやAIエージェントの利用に伴って発生するトークン消費や利用コストの把握・分析を支援するサービスです。AI利用が拡大する中で、誰が・どの用途で・どれだけAIを利用しているのかを可視化し、AI投資の適正化や社内での利用管理を支援します。

AI活用を持続的に広げていくためには、利用促進だけでなく、コスト・利用実態・成果を継続的に把握し、投資対効果を見ながら運用する仕組みが欠かせません。バクラクAIトークンアドバイザーは、企業のAI活用を「使う」段階から「管理し、改善する」段階へ進めるための支援を行います。

トライアルお申し込み :https://bakuraku.jp/resources/product/pre-registration-ai-token-advisor/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260630&utm_content=pre-registration-ai-token-advisor

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィス業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、20,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/

・株式会社AgenticSec：https://agenticsec.tech/