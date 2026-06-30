7/4（土）～販売開始！オインクゲームズ直営店〈Oink Games TOKYO〉今夏の新作グッズ第一弾が登場！

株式会社オインクゲームズ

デジタル／アナログなどのメディアにとらわれず、人々の日常生活をより楽しく豊かにするゲーム作品を制作する、株式会社オインクゲームズの世界初の直営店〈Oink Games TOKYO〉。

今年2026年3月のオープンを皮切りに、数多くの皆さんにご来訪いただき、楽しんでいただいています。

※店内写真はオープン当初2026年3月のもの。

店内に一歩足を踏み入れると、オインクゲームズのボードゲームがグラデーションを作り上げている壮観な棚に目を奪われます。

グッズも、数多の種類のものから手に取ってじっくりと選ぶことができ、直営店ならではの醍醐味が味わえます。

同年5月には、展示スペースに新作ゲームの展示が登場するなど、アップデートも度々行われ、都度変化を感じられる場所となっています。

オープンから3ヶ月が経った現在、リピートして訪れる方も増えてきました。

さらなるアップデートとして、2026年7月4日（土）より、新作グッズ2種の販売を〈Oink Games TOKYO〉にて開始いたします。

6 ボックス ストレージ ミント

オインクゲームズのゲームがスッキリ6つ入る優れもの。

2025年春に発売し好評を博した「6 ボックス ストレージ」が新色のミントカラーになって再登場！爽やかな色合いが、ボードゲームの存在を際立たせます。

「6 ボックス ストレージ ミント」の商品ページはこちら(https://oinkgames.com/ja/goods/six-box-strage-mint/)。

『小早川』金属メダル80枚セット

2013年に初登場、2025年には新たなルールやコンポーネントが追加されたリニューアル版が発売され、長年愛され続けているボードゲーム『小早川(https://oinkgames.com/ja/games/analog/kobayakawa-2025/)』に付属する厚紙チップと入れ替えて遊ぶことができる、金属製のメダルです。メダルの重厚感が、ゲームをさらに熱く盛り上げます。

「『小早川』金属メダル80枚セット」の商品ページはこちら(https://oinkgames.com/ja/goods/kobayakawa-metal-chips/)。

販売開始は2026年7月4日（土）から。

原宿の直営店〈Oink Games TOKYO〉の他、公式オンラインショップ(https://oinkgames.com/ja/)にて購入することが可能です。

〈Oink Games TOKYO〉へのご来店を、心よりお待ちしております。

期限内であれば繰り返し利用できる、VIPカードもご活用いただけます！

イベント「ゲームマーケット2026春」で配布、現在も〈Oink Games TOKYO〉にて購入者を対象に配布中の「VIP Card 2026 Summer」をお持ちの方は、ぜひご活用ください！

〈Oink Games TOKYO〉の店頭で見せるだけで、2026年10月11日まで何度でも、会計が5%オフになります。

※なくなり次第、配布終了。受け取った翌日よりご利用いただけます。

なお、今回の新作グッズの発表を第一弾とし、翌月以降も新商品の発表・発売をする予定です。

ぜひ続報をお待ちください！

【店舗概要】

店舗名 ： Oink Games TOKYO

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-13 Naias神宮前 3F

アクセス ： 地下鉄東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅4番出口より徒歩5分、JR渋谷駅より徒歩8分、JR原宿駅より徒歩8分

営業日 ： 土・日 ※臨時休業の場合あり。くわしくは公式Instagramをご確認ください。

営業時間 ： 11:00-18:00

公式サイト ： https://oinkgames.com/ja/store/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/oinkgames_tokyo/

【会社概要】

社名 ： 株式会社オインクゲームズ

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-13 Naias神宮前 3F

設立 ： 2010年5月26日

代表者 ： 代表取締役 佐々木 隼 （ササキ ジュン）

URL ： https://oinkgames.com/

【お問い合わせ先】

株式会社オインクゲームズ

Oink Games TOKYO 店長 ： 内池 陽奈 （ウチイケ ヒナ）

メール ： shop@oinkgms.com

公式Instagram ： https://www.instagram.com/oinkgames_tokyo/