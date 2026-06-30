「止まらない物流」を実現。ファーストロジ、千葉県柏市「ロジミナル柏」物流センターで365日運営体制を開始

株式会社ファーストロジ

株式会社ファーストロジ（本社：東京都中央区、代表取締役：中村 一年）は、運営する物流センター「ロジミナル柏」（所在地：千葉県柏市大青田723-1）において、EC市場の拡大や即日出荷ニーズの高まりを背景に、荷主企業の多様な物流ニーズに対応するため、物流倉庫の365日稼働体制を構築したことをお知らせします。

これまで平日営業を基本としていた物流倉庫を365日体制へ移行することで、週末・祝祭日を含む安定した出荷対応を実現。EC事業者の販売機会損失防止や配送リードタイムの短縮を支援し、「止まらない物流」の提供を目指します。

365日運営体制構築の背景

近年、EC市場の拡大に伴い、物流に求められる役割は大きく変化しています。

消費者の購買行動が多様化する中、週末や祝祭日を含めた安定した出荷体制や配送リードタイムの短縮を求める声が高まっています。

また、ECモールや自社ECサイトにおいては、即日出荷やスピーディーな配送対応が重要な競争力の指標となっており、物流現場においても「止まらない物流」が求められています。

こうした環境の変化とお客様からのご要望を受け、ファーストロジでは365日運営体制を構築し、荷主企業の販売機会最大化と顧客満足度向上を支援してまいります。

365日運営体制により実現すること

（１）土日・祝祭日を含む安定した出荷体制

週末や祝祭日に発生する受注にも対応し、より柔軟な出荷オペレーションを実現。

（２）配送リードタイムの短縮

休日を挟むことによる出荷待機時間を削減し、エンドユーザーへ商品到着までの時間短縮に貢献。

（３）販売機会損失の防止

EC事業者が週末や大型連休中の受注機会を逃すことなく、継続的な販売活動を行える環境を支援。

（４）より高品質な物流サービスの提供

365日運営を通じて、荷主企業ごとのニーズに応じた柔軟な物流体制の構築を推進。

代表取締役 中村 一年 コメント

昨今、EC事業者を中心に、週末や祝祭日を含めた出荷対応へのニーズが急速に高まっており、私たちは、今後のEC物流において365日稼働は「標準」になっていくと考えています。

物流は単なる保管・発送業務ではなく、お客様の売上や事業成長を支える重要なインフラであり、販売機会を逃さない物流体制を構築することが私たちの使命です。

今回の365日運営開始により、これまで以上に高いサービス品質とリードタイム短縮を実現し、お客様の事業成長に貢献してまいります。

また、当社は365日運営をゴールではなく新たなスタートと位置付けています。今後はBtoC物流に加え、BtoB物流への対応強化やサービス領域の拡充を進め、「困った時に思い出される物流会社」として、お客様にとって最も頼りになる物流パートナーを目指してまいります。

今後の展望

ファーストロジは、365日運営体制を起点として、さらなる物流品質の向上とサービス拡充に取り組んでまいります。

今後もEC物流を中心に、多様化する物流ニーズへの対応を強化し、お客様の事業成長を支える物流パートナーとして、より付加価値の高いサービスの提供を目指します。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182446/table/2_1_3b4f6799c0292230126758372a0b5660.jpg?v=202606301052 ]