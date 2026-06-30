【本格よもぎ蒸しサロンaUN】東京・滋賀で人気上昇中の「クロモジ」新メニューを2026年7月より名古屋本山店でも提供開始！

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

本格よもぎ蒸しサロンaUN

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役：山本昌弘）が運営する「本格よもぎ蒸しサロンaUN」は、この度、東京・日本橋店や滋賀・高島本店にて先行導入し、現在人気が急上昇している「クロモジ」を取り入れたよもぎ蒸しメニューを、愛知県名古屋市千種区に位置する「本格よもぎ蒸しサロンaUN名古屋本山店」にて2026年7月より提供開始いたします。

■ 概要

「本格よもぎ蒸しサロンaUN」は、よもぎ蒸しが持つ温活・美容効果を最大限に高めるため、古くから親しまれる和のハーブ「クロモジ」をブレンドした特別メニューを開発しました。

本メニューは、既に先行導入されている東京・日本橋店および滋賀・高島本店の両店舗において瞬く間に話題となり、現在人気が急上昇中です。その高いリラックス効果と体感からお客様のニーズが急増しており、「身体の芯から温まる」「発汗力がある」「デトックス効果」「肌質改善に効果を実感」といった多くの喜びのお声をいただいております。

名古屋市内でも特に美容や健康への意識が高いトレンドの発信地・本山エリアにおいて、この東名阪でのヒット実績を引っ提げ、地域のお客様のさらなるウェルネスライフをサポートすべく、満を持して「名古屋本山店」でも7月より新メニューの提供をスタートする運びとなりました。忙しい日常を忘れて深いリラクゼーションを味わえる、都会のオアシスとして地元に愛されるサロンを目指してまいります。

■ 「クロモジ」取り入れよもぎ蒸しの特徴と効果

この「クロモジ」メニューは、お客様が「健康」「ダイエット」「美容」「季節限定ハーブ」の各コースにオプションとして選択していただくことが可能です。ベースとなる国産100%のよもぎと組み合わせることで、より高い体感を得ることができます。

温活・発汗力の強化 クロモジの成分が、よもぎ蒸しによる温活効果をさらに促進します。人気上昇中の日本橋店・高島本店では「身体の芯から温まる」、「発汗力がある」というお声が特に多く、夏のエアコンによる冷えや、慢性的な冷え性が気になる方に最適なメニューです。

デトックスと肌質改善 よもぎ蒸しと和のハーブ「クロモジ」の組み合わせは、新陳代謝を促進し、高いデトックス効果が期待できます。多くのお客様から「肌質改善に効果を実感する」というお声を寄せられており、身体の内側から美肌作りをサポートします。

選べるオプション 国産100%のよもぎに加え、各コースのオプションとして追加できるため、お客様一人ひとりの目的やその日の体調、気分に合わせた最適なカスタマイズが可能です。

深いリラックス効果 クロモジは、古来より薬用や和菓子（高級爪楊枝など）に用いられてきた香木で、抗菌作用やリラックス効果が高いとされる精油成分を多く含んでいます。その清々しく上品な香りが、温かい蒸気と共に全身を包み込み、心身ともに深いリラクゼーションを促します。

■ 本格よもぎ蒸しサロンaUN名古屋本山店について

名古屋本山店は、洗練された街並みと豊かな緑が調和する名古屋市千種区本山にて、地域の皆様に本格的なよもぎ蒸しを提供する拠点として運営しています。日々の仕事や家事で忙しい毎日を送る方々へ、他店舗で実証済みの「aUN」ならではの極上の癒やしと、新しい温活価値をお届けいたします。

■ 代表取締役 山本昌弘 からのコメント

「この度、東京・日本橋店や、私の地元である滋賀・高島本店で大変ご好評をいただき、人気が上昇している『クロモジ』を取り入れたよもぎ蒸しメニューを、名古屋本山店にも導入できることを大変嬉しく思います。 本山エリアは、美意識や健康志向の高いお客様が多く集まる活気ある街です。他店舗で多くの感動の声をいただいているこのメニューを通じて、日常のストレスや疲れを抱える本山の方々に、身体の芯から温まる新感覚の発汗力と極上の癒やしをご体感いただき、心身の豊かさと美しさをサポートしてまいりたいと考えております。」

＜店舗情報＞

店 舗 名 本格よもぎ蒸しサロンaUN（あうん）名古屋本山店

所 在 地 愛知県名古屋市千種区本山（詳細は公式サイト参照）

＜会社概要＞

会 社 名 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代 表 山本昌弘

本 社 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3

東京 支社 東京都港区芝浦3丁目14-18キャナルスクエア芝浦3階

設 立 2020年9月20日

社 員 100名（アルバイト含む）

H P https://fbi-consulting.jp/(https://fbi-consulting.jp/)

事業 内容 フランチャイズ本部支援、FCシステム開発、FCブランド立ち上げアドバイス、

加盟店資金調達支援など