Fairy Devices執行役員久池井が「2026年度雇用促進イノベーション創出支援事業（EPICS）第1回セミナー」に登壇！

Fairy Devices株式会社

Fairy Devices株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役 藤野真人、以下「フェアリーデバイセズ」）は「人類のあらゆる叡智を流通可能にする」ことをミッションに掲げ、現場情報を機械学習可能な形でデータ化するハードウェア・ソフトウェア両面からのソリューションを提供しています。

この度、フェアリーデバイセズの執行役員COO久池井が、「2026年度雇用促進イノベーション創出支援事業（EPICS）第1回セミナー」に登壇します。本セミナーは、「雇用環境を支えるイノベーション～技術は人の可能性をどこまで拡張できるのか～」をテーマに、「働く人」の課題解決につながる先行事例を紹介するもので、当社はハードウェアプロダクトで課題を解決する先進事例を紹介します。

大阪会場・オンラインのハイブリット開催となり、参加は無料です。ぜひ、この機会にご参加ください。

■ イベント概要

Employment Innovation Summit ～はたらくにイノベーションを～

Vol.1 雇用環境を支えるイノベーション～技術は人の可能性をどこまで拡張できるのか～

■ Fairy Devices株式会社について

- 開催日時：2026年7月3日(金)14：00～17：00※久池井が参加するトークセッションの時間は下記となります。先進企業による事例紹介・トークセッション （14：15 ～15：15）テーマ：『ハードウェアプロダクトが解決する雇用課題解決の未来』内容：音声・ウェアラブル技術を活用し、現場の技術承継や人材不足といった課題を解決する最新の現場DXの事例について話します。- 開催場所：会場・オンラインのハイブリッド開催会場：Blooming Camp（グラングリーン大阪 「JAM BASE」3F） 〒530-0011 大阪市北区大深町6-38（JR「大阪駅」、阪急「大阪梅田駅」より徒歩約7分）オンライン：Zoomウェビナー（お申し込み後、参加URLをお知らせします）- 定員：会場 50名、オンライン 100名- 参加条件：無料・申込制- 申込方法：下記のPeatixページからお申込みくださいhttps://epics-osaka2026-1.peatix.com/view (https://epics-osaka2026-1.peatix.com/view)- 申込締切：7月2日(木)17：00まで

「Empower AI to Empower Human」というビジョンのもと、事業を展開しています。当社の強みは、AIが現実世界の音声、動画、センサーなどのマルチモーダルな情報を、認識・分析できる構造化データに変換するプラットフォームを提供している点です。現場で取得したデータを活用して、産業向けAIの研究開発を実施しています。