【YouTube支援事例】LOCUS、カカクコム社の「食べログチャンネル」運用指針を再定義。データ分析とVSEO研修で自律的なPDCA体制の構築を支援

株式会社LOCUS

動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）は、購買支援サイト「価格.com」やレストラン検索・予約サービス「食べログ」、求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」など、日々の生活が豊かになるようなインターネットサービスを幅広い分野で運営する株式会社カカクコム（東京都渋谷区、代表取締役社長 村上 敦浩）のYouTube運用支援の事例を、自社オウンドメディアにて公開いたしましたのでお知らせします。

▼導入事例の本編はこちら

URL：https://www.locus-inc.co.jp/interview/kakaku.com

■ 導入の背景と課題：特殊な運用目的ゆえの評価指標の不在と手探りの運用

飲食店の経営支援を目的に「飲食店のための食べログチャンネル」を運営。しかし、商品の宣伝や収益化を目的としない特殊な位置づけゆえに、以下のような課題を抱えていました。

- 評価指標の不在： 一般的な成功法則が適用できず、チャンネルの成長や成果をどう測定すべきか分からない- 運用の手探り状態： ベンチマークとなる類似チャンネルがなく、企画の開拓や運用方針の策定に苦慮

なんとなくの運用から脱却し、蓄積された動画資産を本当に届けたい相手へ正しく届けるための、明確な指針の策定が急務となっていました。

■ 実施施策：全動画のデータ分析に基づく方針策定と、自律を促すVSEO研修

お客様の課題と社内体制に寄り添い、以下の支援を実施しました。

- データに基づく運用方針の再定義： 約2ヶ月にわたり、チャンネル内の全動画のパフォーマンスおよび市場分析を実施。独自の役割に合わせた最適な運用指針を策定。- VSEOの知見のインプット： 支援終了後も担当者様が自律的にPDCAを回せるよう、VSEO（動画の検索エンジン最適化）のノウハウを体系的に学ぶ研修を実施。

■ ご支援の成果：クリック率の大幅改善と、社内外におけるプレゼンスの向上

ご支援を経て、以下のような成果につながっています。

- データドリブンな運用によるクリック率改善： 研修で得たVSEOの知見と、生成AIを活用したデータ分析を日々の運用に落とし込んだことで、動画のクリック率が大幅に改善。- チャンネルの社会的価値の可視化： 曖昧だったチャンネルの成長指標が明確になり、その価値が客観的に証明された。- 社内プレゼンスの向上と協業の広がり： 成果や価値が可視化されたことで、他部署から協力の依頼が寄せられるなど、社内外におけるプレゼンスが大きく向上。

【 LOCUSのYouTubeコンサルティングサービスについて 】

YouTubeを、事業を加速させる「成長エンジン」へ。

弊社のYouTubeコンサルティングは、単なる動画投稿の代行ではありません。動画を資産として捉え、認知拡大からリード獲得、ブランディングや採用強化まで、お客様の事業成果に直結する戦略設計と伴走支援を行います。

- 戦略から実行まで一気通貫： 独自の市場分析に基づいたコンセプト設計から、VSEO対策を駆使した運用、効果検証までトータルでサポート。- 豊富な支援実績： 上場企業から官公庁まで、業界・業種を問わず多様な課題を解決してきた確かな知見があります。- 体制に合わせた柔軟な提案： 内製化の支援からフルアウトソーシングまで、貴社の状況に合わせた最適な支援スタイルを構築します。

YouTube運用で成果が出ずにお悩みの方、これから戦略的な活用を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼「YouTubeコンサルティング」のサービスページはこちら

URL：https://www.locus-inc.co.jp/services/youtube-consulting

【 株式会社LOCUSについて 】

LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して「動画が、ビジネスを動かす」をテーマに、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,100店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社LOCUS

所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1-6日比谷パークフロント18階

設立 ： 2010年4月2日

代表者 ： 瀧 良太

事業内容： 動画コンサルティング事業、動画制作・映像制作

YouTubeチャンネルコンサルティング事業、調剤薬局デジタルサイネージ「シニアード」

URL ： https://www.locus-inc.co.jp/

【プレスリリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社LOCUS 事業推進部

TEL ：03-6811-2000

E-mail：locus.marketing@locus-inc.co.jp