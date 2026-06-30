しゅふ層の潜在労働力を動員する「ネイバーケアキャリア」、サービス開始から早期に「派遣スタッフ就業者数 200名」を突破！

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで企業の人手不足解消と働き手の多様な働き方の実現を目指した人材派遣・紹介事業を提供する株式会社ビースタイルスマートキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：増村一郎）の医療・介護分野を担うサービス「ネイバーケアキャリア」では、このたび派遣スタッフの就業者数が200名を突破いたしました。



ネイバーケアキャリアでは、慢性的な人材不足である医療・介護の現場に対し、経験者・未経験者の双方を含めたしゅふを中心とする潜在労働力の活用を、タスク・シフティングの導入と併せて提案し、人材派遣・紹介サービスを提供しています。これにより、様々なお客様にサービス利用をいただくことで、早期に200名の就業者数到達を実現いたしました。

■ 社会背景

現在、日本は2025年問題を迎え、さらに2040年問題を見据える中、高齢化に伴う医療・介護職員の需要は拡大の一途を辿っています。それに伴い、医療・介護分野における有効求人倍率は常に3～4倍（※1）と圧倒的な需要過多が続いています。

こうした背景を踏まえ、「時代に合わせた価値を創造する」をパーパスに掲げる当社は、医療・介護事業者の採用課題の解決を目指し、「ネイバーケアキャリア」のサービス提供および普及に取り組んでまいりました。今後は、求人マッチングプラットフォーム「しゅふＪＯＢ」が持つしゅふを集める力を活用し、サービスの普及に取り組んでまいります。

※1 厚生労働省「一般職業紹介状況」等より算出

■ 「ネイバーケア」サービス概要と3つの特徴

『ネイバーケア』は、人材のマッチングだけでなく、定着までを見据えた「定着率特化型・キャリア支援型」の派遣サービスです。

1. しゅふ層という「巨大な潜在労働力」の掘り起こし

「1日4時間」「扶養内」「近隣での勤務」といった柔軟な働き方を希望するしゅふ層など、多様な人材が活躍できる就業機会を提供しています。

2. 「タスク・シフティング（周辺業務切り出し）」による現場変革

フルタイムの専門職が抱える周辺業務（起床・食事・入浴介助、シーツ交換、見守りなど）を「短時間タスク」として分解し、派遣スタッフへ切り出すコンサルティングを施設側に提案。専門職が本来のケア業務に集中できる環境を整え、施設全体の離職率低下に貢献します。

3. 生活経験を活かした支援

しゅふ層の中には、家事や育児、介護などの経験を持つ方も多く、利用者とのコミュニケーションや生活支援の場面で、その経験や強みを発揮しやすい特徴があります。

また、近隣在住者が多いため通勤負担が少なく、長期的な就業につながりやすい点も特長の一つです。

ビースタイルスマートキャリア ネイバーケアキャリア事業部 事業責任者 若山和彦より

派遣スタッフの就業者数が200名を突破できたことは、市場や現場の皆さまからネイバーケアというサービスを評価いただいている結果であると受け止めています。また、日々現場と向き合いながらサービス提供に尽力している事業部メンバー、そしてご活躍いただいているスタッフの皆さまに心より感謝申し上げます。

ネイバーケアが担う業務は、一見すると専門性の高い介護業務を支える周辺業務が中心かもしれません。しかし、その一つひとつが介護現場の負担軽減やサービス品質の維持・向上につながる重要な役割を果たしています。

今後も、介護業界で働く方々や施設運営を支える「なくてはならない存在」となれるよう、サービスの拡充と価値向上に努めてまいります。

ネイバーケアキャリアについて

ネイバーケアキャリアは、近隣型・定着特化型の医療介護・福祉人材派遣サービス「ネイバーケア」を運営しています。

「1日4時間」「扶養内」「近隣勤務」など、多様な働き方を希望するしゅふ層と医療・介護現場をつなぎ、柔軟な人材活用を支援しています。また、業務の切り出し（タスク・シフティング）の提案を通じて、専門職が本来の業務に集中できる環境づくりをサポートしています。

働く人と受け入れる施設双方の定着と成長を支えることで、持続可能な地域医療・介護体制の実現を目指しています。

ビースタイルグループについて

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。

https://www.bstylegroup.co.jp/