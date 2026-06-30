【中学受験の保護者が今いちばん相談したい人】過去問シェアNo.1「声の教育社」社長・後藤和浩さんの初著書『親の「しんどい」が「大丈夫」に変わる 中学受験の味方』6/30発売！

株式会社プレジデント社

株式会社プレジデント社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木勝彦）は、過去問シェアNo.1「声の教育社」社長・後藤和浩さんの初書籍『親の「しんどい」が「大丈夫」に変わる 中学受験の味方』を2026年6月30日に発売いたします。

子ども以上に「親」が試される、現代の中学受験

■首都圏だけで5万人以上の小学生が受験

少子化の日本にあって、過熱の一途を辿る「中学受験」。受験生はこの10年で約1万人増加し、2026年春には、首都圏だけで推定5万2,050人が受験。過去40年間で4番目に多い受験者数となり、高止まりの状態が続いています（※）。

※参照「ONETES」https://www.onetes.co.jp/blog/entry/entry005084.php

■コロナ禍を経て情報源が多様化

かつての中学受験は、塾がその道筋を先導してきました。しかし、コロナ禍を経て情報源が多様化し、親の関与の度合いも増加。「中学受験は親の受験」「子どものために親がすべきこと」「受験は親で決まる」といった、親の献身や抜かりないサポートを要求するフレーズがあふれています。

■‟中受クライシス”で疲弊する親たち

一方で我が子を見れば「成績が上がらない」「親子げんかが絶えない」「志望校選びで焦る」といった悩みは尽きません。友人にも相談しづらく、孤独や不安が募るばかり。いわば、”中受クライシス”ともいえる状態に陥ってしまう親が増えているのです。

本書は、そんな限界ギリギリの受験期を過ごす親御さんの「しんどい」を「大丈夫」に変えるために書かれた、「中学受験の味方」になる本です。

著者は「中学受験保護者が今いちばん相談したい」受験のプロ

■合同相談会では保護者が列をなすほどの人気

本書の著者は、中学受験の「過去問」の出版社・声の教育社の社長、後藤和浩さん。経営業務に加え、SNSやYouTube「声教チャンネル」の更新、セミナーへの登壇など、中学受験に関するアドバイスを日々発信しています。合同相談会では保護者からの声かけが絶えず、「中学受験保護者が今いちばん相談したい人」とも言われます。

■晩酌のアテに過去問を解く…「三度の飯より過去問が好き」

社長になる前の編集者時代には、毎年250校・500回以上の入試問題を解き続けてきた後藤さん。いまでも「三度の飯より過去問が好き」で、晩酌のアテに過去問を解くほど。

さらに、私立中学校へもほぼ毎週のように訪問し情報交換を行うほか、声の教育社に入社する前は塾講師を10年経験。また、プライベートでは二人の息子の中学受験を保護者として経験した「先輩パパ」でもあります。

「プロとしての知見」と「親としてのリアルな葛藤」の双方を熟知し、一つの立場に偏ることなく多角的な視点から語れる、受験家庭の信頼度ナンバーワンの識者です。

■著者コメント

中学受験は、どうしても不安や焦りがつきまとうものです。私自身、この業界に長年携わり、また保護者として息子の中学受験も経験してきました。その中で強く感じたのは、「正しい情報や考え方を知るだけで、親子の気持ちはずいぶん楽になる」ということです。

本書では、塾や学校、そして数多くの受験生家庭を見てきた立場に加え、自らも受験生の親として経験したことを踏まえて、中学受験と向き合うためのヒントをまとめました。

受験の結果はもちろん大切ですが、その過程もまた親子にとってかけがえのない財産になります。

本書が、「挑戦してよかった」と思える中学受験への一助となれば幸いです。

「しんどい」が「大丈夫」に変わる、中学受験の“見方”を提示

■中学受験業界の「本音」が視野を広げる

「中学受験は親の受験ではない」「中学受験塾は‟ビジネス”。だからこそ信頼できる」「私立中学校はどこも‟うちにきてほしい”と思って入試問題を作っている」など、中学受験を多角的に知り尽くす著者だからこそ語れる、塾や学校の先生の「本音」を解説。保護者が陥りがちな誤解を解き、味方が増える‟見方”を提示します。

■合格へ導く実践的なアドバイスも満載

「納得のいく合格」をつかむための、具体的な受験戦略ももちろん充実。「志望校選びのポイント」「得点力を高める過去問の使い方」「家庭での勉強がはかどる環境づくり」といった実践的なアドバイスはもちろん、「『勉強しなさい』と言いたくなったら？」「塾との上手な距離感の取り方は？」「子どもが『もうやめる』と言い出したら？」など、親だからこそ気になる疑問もカバー。自身も息子の中受を戦い抜いた身として、痛いほどわかる親心にやさしく寄り添います。

■本書限定の巻末特典も収録

巻末には、本書限定の「3大特典」を収録。知ったその日から役立つ、実用性抜群のテクニックが掲載されています。

◎１：志望校の出題傾向が丸わかり！ 過去問は「解答用紙」のココを見る

◎２：得点力が一気に上がる！ テスト・模試「見直し」のポイント

◎３：2大失点ポイント 「ケアレスミス」「時間切れ」を防ぐテクニック！

出版記念イベントのお知らせ

本書の刊行を記念した特別イベント・セミナーを開催いたします。気軽な無料オンラインセミナーから、特別なプレゼント付きのリアルイベントまでさまざまです。ぜひ、奮ってご参加ください。

7月10日（金）19:00～21:00

プレジデントFamily「中学受験部」特別セミナー

「夏で差をつける！ 中学受験の親の『しんどい』が『大丈夫』に変わる」

オンライン／参加無料

『親の「しんどい」が「大丈夫」に変わる 中学受験の味方』発売記念イベントとして、後藤さんと進学塾VAMOS代表・富永雄輔さんによる、中学受験家庭を応援するオンラインセミナーを無料開催します。参加者だけの特典も！ ぜひご視聴ください。

詳細・申込はこちら

https://eventregist.com/e/bJWnES7WRlWN

8月23日（日）13:30～15:00

有隣堂 たまプラーザテラス店 書店イベント

『夏の終わりの「しんどい」が「大丈夫」に変わる！中学受験のプロが教える、秋からの過去問活用と折れない親のメンタル術』

リアルイベント／参加条件あり

過酷な夏期講習を駆け抜け、親子ともに疲労がピークに達する8月下旬。9月からの本格的な模試ラッシュや過去問演習を前に、焦りが最高潮に達するタイミングで、親御さんの心を徹底的に解きほぐす特別イベントです。参加者限定で、特製「合格お守りキーホルダー」もプレゼント！ 秋からの戦いに向けて、お母様・お父様の心のエネルギーをチャージしに、ぜひお越しください。

詳細はこちら

https://www.yurindo.co.jp/topics/36411/

書誌情報

『親の「しんどい」が「大丈夫」に変わる 中学受験の味方』

著者：後藤和浩

定価：1,870円（税込）

仕様：四六判ソフトカバー／288ページ

発売日：2026年6月30日

発行：株式会社プレジデント社

ISBN：978-4-8334-4098-1

https://presidentstore.jp/item/004098.html

著者プロフィール：

後藤和浩（ごとう・かずひろ）

株式会社声の教育社代表取締役社長。1976年生まれ、岩手県花巻市出身。東京都立大学人文学部卒業。塾講師を10年経験したのち、中学受験経験者なら誰もが知っている過去問の出版社・声の教育社へ編集者として入社。編集部時代は毎年250校、500回以上の入試問題をひたすら解き、解説を編集するという日々を過ごす。2024年、同社の社長に就任。私立中学校や塾との交流を積極的に行い、講演会や動画授業の講師も務めるほか、YouTube「声教チャンネル」で受験情報を発信中。保護者としてふたりの息子の中学受験も経験している。三度の飯より過去問が好き。