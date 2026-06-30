共同カイテック、BIMソフト「Revit(R)」で利用可能なバスダクトのファミリデータを提供開始

共同カイテック株式会社

環境設備メーカーの共同カイテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 建、以下「当社」）は、Autodesk社製BIMソフトウェア「Revit(R)」で、当社主力バスダクト3製品のファミリデータを提供開始いたしました。なおこれに伴い、公式YoutubeでBIMソフトウェアにおけるバスダクトコンテンツの解説動画を公開しました。

※ファミリの使用にはAutodesk社製BIMソフトウェア「Revit(R)」が必要です。

◆ファミリデータダウンロードページのご案内

以下より当社バスダクトのファミリデータをダウンロードいただけます。

※ご利用には会員登録が必要です。

＜共同カイテック 「Revit(R)」ページ＞

https://www.ky-tec.co.jp/data/bim/revitfamily.html(https://www.ky-tec.co.jp/data/bim/revitfamily.html)

＜ファミリデータ詳細＞

※ファミリの使用にはAutodesk社製BIMソフトウェア「Revit(R)」が必要です。

ファミリデータ詳細ファミリデータイメージ（サンプルプロジェクト）

◆提供開始にあたって

現在、施工品質および生産性の向上を目的として、建築BIMの活用が官民一体となって推進されています。今後さらなる普及・高度化が見込まれる中、当社においてもBIMソフトウェアへの対応および関連データの整備を進めております。

これまで、2021年に株式会社NYKシステムズ製設備BIMソフトウェア「Rebro」に当社の一部バスダクトが初めて搭載されて以降、2026年にはE-BD型絶縁バスダクトを含む主力製品が標準搭載されました。さらに2025年には、株式会社ダイテック製建築設備専用 3D CAD「CADWe’ll Linx V6」において主要バスダクト製品を標準搭載、また、株式会社四電工および富士通株式会社（旧 株式会社富士通四国インフォテック）が提供するフル3次元建築設備CAD「CADEWA Smart V7」においても、当社バスダクトが新たに追加搭載されております。

このたび、Autodesk社製BIMソフトウェア「Revit(R)」への対応を実現したことにより、当社のBIMソフトウェアへの対応はさらに拡充されることとなりました。今後も建設業界の発展に貢献できるよう、取り組みを一層推進してまいります。

◆解説動画のご案内

当社公式YoutubeでBIMソフトウェアにおけるバスダクトコンテンツの解説動画を公開しております。

＜【Revit】バスダクト作図の操作方法｜再生リスト＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXXDIjm1_TsA4WWMJuNJ2F0ssbnw0GxR

＜【Rebro】バスダクト作図の操作方法｜再生リスト＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXXDIjm1_TtFMbPPb_o-wa3IHyn2kesn

◆今後の展開

「Revit(R)」においては、ファミリデータに続き、効率的なルート作成などといったアドインの公開も予定しております。これにより、当社製品のさらなる活用促進と設計業務の効率化・利便性の向上を図るとともに、利用環境の一層の充実を目指してまいります。

◆共同カイテックについて

当社は1950年11月に創立より75周年を迎える環境設備メーカーです。「人と社会に快適テクノロジー」をミッションに、持続可能な未来を目指して、以下の3事業を展開しています。

- バスダクト事業：大規模施設の電力供給を担うバスダクト。当社は現存するメーカーの中で最も長い歴史を有し、国内シェアNo.1（2025年9月時点 当社調べ）を維持しています。- フロアシステム事業：電力・情報ケーブルを床内に収納するシステム床。累計納入面積は2000万平方メートル に達し、これは東京ドーム（※1）約426個分に相当します。業界トップクラスのシェアを誇るメーカーとして、日本のオフィス環境の進化を支え続けています。- 緑化事業：建築物の断熱性向上や景観改善を目的としたグリーンインフラ。累計緑化施工面積は48万平方メートル を超え、これは東京ドーム（※1）約10個分に相当します。屋上緑化・壁面緑化の普及を推進し、潤いのある豊かな都市環境づくりに貢献しています。（※1）東京ドーム：約4.7ha共同カイテックの3事業

【会社概要】

社名 ：共同カイテック株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

代表者：代表取締役社長 吉田 建（よしだ たてる）

設立 ：1950年11月20日

ホームページ：https://www.ky-tec.co.jp/