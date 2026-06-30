日本ワイドコミュニケーションズ、原皮の鞣し・製品化からEC物流までを一気通貫で支援する「地域牛レザー全行程伴走型ブランドプロデュース事業」を本格始動

株式会社日本ワイドコミュニケーションズ

越後レザー販売ECサイト（https://shop.echigoleather.com）

【背景と目的】

自社ブランド「出雲レザー」のノウハウを結集。原皮の鞣し・染色からプロダクト開発、EC物流・販売までを丸ごと引き受ける新しいパートナーシップモデル

現在、日本各地には優れた素材や技術がありながらも、「製品化のノウハウ不足」「EC運用や日々の梱包・発送（物流）の人手不足」によって、その魅力が埋もれてしまうケースが少なくありません。 株式会社日本ワイドコミュニケーションズは、これまで島根県における「出雲レザー」のブランド運営を通じて、地域資源の活性化、地域和牛レザーのプロダクト開発、およびEC流通を成功させてまいりました。

この度、出雲レザーのサプライチェーンとブランド運営のノウハウをシステム化し、地方特産品づくりの事業立ち上げを生産から流通まで完全網羅して支援する「地域牛レザー全行程伴走型ブランドプロデュース事業」を本格始動いたします。

【本事業の第一弾：越後レザー企画様との提携について】

本事業の第一弾として、新潟県推進ブランド品目「にいがた和牛」の革を使用した新特産品開発を目指す「越後レザー企画」との業務委託契約を締結いたしました。 「越後レザー」は、元読売ジャイアンツ・現横浜DeNAベイスターズ一軍コーチの加藤健氏（新潟県聖籠町出身）が「にいがた和牛革を新潟県の新たな特産品に育成する」ことを目的に立ち上げたプロジェクトです。加藤氏は本プロジェクトの立ち上げ報告のため花角新潟県知事を表敬訪問し、同時に「新潟県推進ブランド品目アンバサダー」に任命されております。

今回のプロジェクトは、出雲レザーの運営で先行していた弊社に対し、越後レザー企画様から直接サポートの打診をいただいたことがきっかけで実現いたしました。2026年6月30日の運用開始に向け、以下のトータルサポートを展開してまいります。

1. 生産・開発の上流サポート（鞣しから製品化まで）

鞣し（なめし）・染色業者との連携・調整： 越後レザー企画様が仕入れたこだわりの「にいがた和牛」原皮に対し、高品質なレザー（野球グラブ、財布、名刺入れ、バッグ等）へ仕上げるための最適なタンナー（鞣し・染色業者）とのマッチングおよび窓口業務の代行。

製品化（プロダクト開発）への助言： 出雲レザーで培った実績と市場ニーズの分析を活かし、高単価（平均単価15,000円前後）なレザー製品の企画・開発サポート。

2. 販売・運用の下流サポート（ECから物流まで）

ECサイト構築・インフラ管理： 決済システムやセキュリティ対策を含めた安全な基盤構築。

EC運用・データ分析： 日常のサイト修正や商品登録、月次レポートに基づく改善提案。

フルフィルメント（物流・CS）： 注文に応じたスピーディーな梱包・発送作業、在庫管理、および一次カスタマーサポート。

【越後レザー企画・加藤健様からのコメント】

私はプロ野球界を引退して故郷である新潟に帰り、地域の様々な方々と繋がりを持たせていただく中で、多くのヒントや激励をいただきました。そこから数年という時間をかけて少しずつ準備を進め、ようやくこの度、第一弾のプロジェクトをスタートさせるに至りました。

私たちは、新潟が誇る『にいがた和牛』の原皮を最高品質のレザー製品として世に送り出し、新潟県の新たな特産品に育成することを目指しております。しかし、この事業をトータル的に支えるモノづくりやECサイトの立ち上げ、日々の煩雑な物流作業（梱包・発送）の体制構築には大きな課題を抱えていました。

そのような中で、『出雲レザー』のブランド運営を先行して成功させてこられた、日本ワイドコミュニケーションズの平井聡士さんにサポートをお願いしたのが今回のすべてのきっかけです。平井さんが培ってきたものづくりの上流から下流までのリアルなノウハウと、それを組織としてバックアップしてくださる日本ワイドコミュニケーションズ様とのパートナーシップは、私たちにとって大変心強く、理想的な共同事業の形だと感じています。

この強力なサポートを得たことで、私たちは強みである『原皮の仕入れ・目利き』に100%集中し、これまでにない素晴らしい製品を全国の皆様へお届けできると確信しています。

【出雲レザーのノウハウを活かした独自の支援体制】

一般的なEC運用代行会社や物流会社は、すでに完成した製品を「売る」「送る」ことしかできません。 それに対し、弊社は「出雲レザー」の運営を通じて、【加工（鞣し・染色） ➔ 商品化 ➔ サイト構築 ➔ マーケティング ➔ 物流・発送】という、ものづくりのバリューチェーンを深く理解し、自社で実践してきた強みがあります。

この一気通貫の支援システムがあるからこそ、クライアント企業様は独自の原皮仕入れやブランド思想の追求に専念しながら、確実な製品化と全国への流通展開をシームレスに実現することが可能となります。

【今後の展望】

今後は「越後レザー企画」様のブランド価値最大化とEC売上の早期拡大に向けて強固なサポートを継続してまいります。また、本サービスを皮切りに、日本各地の素晴らしい地域牛を活用した特産品づくりのサポート、EC販売・DX推進、および産業の活性化を支援してまいります。

■ 会社概要

株式会社日本ワイドコミュニケーションズ

代表者：代表取締役 松井 保

所在地：〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町４ ONEST神田西福田町ビル７F 東京オフィス

事業内容：ECトータルプロデュース事業、ブランド運営、マーケティング支援等

URL：https://www.n-wide.co.jp/

越後レザー企画

プロジェクトリーダー：加藤 健

事業内容：「にいがた和牛」を使用した革製品（野球グラブ、バッグ、小物等）の企画・製造・販売、および地域福祉貢献活動