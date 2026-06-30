【 soel 】初のサロン専売品「LIVING-OIL クールシャンプー Powdery Wood」7月1日発売

株式会社Lohb

株式会社Lohb（本社：福岡県久留米市）が展開するホリスティックビューティーブランド「soel」は、2026年7月1日（水）より、soel初となるサロン専売品「LIVING-OIL クールシャンプー Powdery Wood」を発売いたします。

soelは、生命力豊かな植物の栽培や抽出方法にこだわり、不要な成分を極力含まないプロダクトづくりを大切にするブランドです。

心地よい使用感と豊かな香りで、肌や髪、そして心にそっと寄り添い、毎日のケア時間を深呼吸するようなひとときへと導きます。

自分に合うケアを探し求める方にも、センシティブな肌や年齢に応じたケアを大切にしたい大人の肌にも。あらゆる暮らしにやさしく寄り添う「LIVING-OIL」シリーズを、世界中から厳選した植物の恵みとともに、福岡県久留米市から丁寧にお届けしています。

そんなsoelから、夏の頭皮と髪に向けた初のサロン専売ヘアケアアイテムとして、「LIVING-OIL クールシャンプー Powdery Wood」が誕生しました。

夏の頭皮は、汗や皮脂、紫外線、蒸れなどによりコンディションが乱れやすい季節です。

すっきりと洗いたい一方で、洗浄後の乾燥や髪のきしみ、毛先のまとまりにくさが気になることもあります。

「LIVING-OIL クールシャンプー Powdery Wood」は、そんな夏の頭皮と髪に向けて、清涼感・洗浄力・保湿感・香りのバランスにこだわったクールシャンプーです。

ひんやり、うるおう。５つのこだわり

- メントールによる、心地よい清涼感汗や皮脂によるベタつきが気になる夏の頭皮を、メントール配合で心地よくリフレッシュ。強すぎる刺激ではなく、素肌へのやさしさを大切にした、スキンケアブランドならではの穏やかな清涼感に仕上げました。毎日使いたくなる、心地よい洗い心地を叶えます。- アミノ酸系洗浄成分で、頭皮をいたわりながら洗うアミノ酸系洗浄成分をベースに、頭皮に必要なうるおいを守りながら余分な皮脂や汚れをすっきりオフ。クールシャンプーにありがちな乾燥感やきしみに配慮し、敏感な頭皮にも寄り添う、素肌思いの処方です。- 植物オイルが頭皮とうるおいを守るセサミオイルをはじめ、バオバブオイルやウチワサボテンオイルなどの植物オイルを贅沢に配合。紫外線や冷房などで乾燥しやすい頭皮と髪にうるおいを与え、洗いながら健やかな頭皮環境へと導きます。- ダメージを補修し、毛先までまとまる髪へ加水分解シルクや加水分解コメタンパクなどの補修成分を配合。カラーや紫外線による乾燥ダメージを受けた髪をやさしく補修し、毛先までなめらかな指通りとまとまりのある髪へ整えます。- 天然精油が織りなす、soelの「Powdery Wood」の香りベルガモットのフレッシュな柑橘の香りをトップに、ラベンダーやマンダリン、ウッディな深みを重ねた、soelオリジナルの天然精油ブレンド「Powdery Wood」。クールシャンプーでは珍しい、爽やかさと落ち着きを兼ね備えた上質な香りが、バスタイムを心地よく包み込みます。

夏の頭皮をすっきりと、髪はしなやかに。

soelらしい植物の恵みと香りで、毎日のバスタイムを心地よいケア時間へと導くアイテムです。

商品概要

商品名：soel LIVING-OIL クールシャンプー Powdery Wood

容量：290mL

発売日：2026年7月1日（水）

販売形態：サロン専売品

価格：3,300円（税込）

soelについて

soelは、肌と心にそっと寄り添うホリスティックビューティーブランドです。

自然由来の植物成分や香りを大切にしながら、毎日のスキンケア時間が心地よく整うプロダクトを展開しています。

肌をすこやかに整えることはもちろん、香りやテクスチャー、使う時間まで含めて、日々の暮らしに深呼吸できるような余白を届けます。

Online Store：https://soel-oil.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/soel_oil/

X：https://x.com/soel_oil

YouTube：https://www.youtube.com/@soel-oil

soel FLAGSHIP STOREについて

2025年3月、福岡・赤坂のけやき通り沿いにオープンしたsoelの旗艦店。

店内では全商品をお試しいただけるほか、旗艦店限定の美容オイル量り売りや店舗限定セットもご用意しています。

所在地：福岡県福岡市中央区赤坂 けやき通り沿い

営業時間：11:00～19:00

定休日：火曜日

FLAGSHIP STORE Instagram：https://www.instagram.com/soel_fukuoka/

株式会社Lohbについて

会社名：株式会社Lohb

所在地：本社〒830-0042 福岡県久留米市荘島町481-2

代表者：代表取締役 中原聡史

事業内容：

・化粧品および医薬部外品の企画・開発・製造・卸・販売

・化粧品OEM・ODM（香水、お香、フレグランス含む）

・自社ブランド「soel」「Whipp」オフィシャルサイト

／オンラインショップの運営

関連サイト

Lohb Official Website：https://lohb.co.jp/

Whipp Online Store：https://whipp.store/

Whipp Instagram：https://www.instagram.com/whipp_organic/