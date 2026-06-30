【量産前の不安を解消】グッズの試作品を実質0円で製作できるキャンペーンを開催中【オリジナルグッズプレス】

株式会社トランス

法人向けオリジナルグッズ製作ECサイト「オリジナルグッズプレス（https://originalgoods.press/(https://originalgoods.press/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)）」を運営する株式会社トランス（本社：東京都渋谷区、代表：猪口 祐紀子）は、法人会員様限定で、試作品（印刷サンプル）製作に利用できる15,000円OFFキャンペーンを開始しました。WEB上で納期・見積りを確認しながら、スムーズにオリジナルグッズを製作・発注いただけます。

今回のキャンペーンでは、試作品（印刷サンプル）製作費が15,000円（税抜）以下の場合、クーポン適用により実質0円で試作品を製作いただけます。物販グッズやOEM製品の色味・印刷位置・細かなデザインの見え方などを事前に確認したい方に向けて、量産前の不安を軽減し、安心してグッズ製作を進めやすい機会を提供します。

■ 量産前の試作品（印刷サンプル）を実質0円で製作できるキャンペーンを開催中

https://originalgoods.press/user_data/campaign-sample_print_service(https://originalgoods.press/user_data/campaign-sample_print_service?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

近年、エンタメ向け物販グッズやOEM製品では、量産前に現物を確認することが当たり前になりつつあります。

オリジナルグッズプレスでは、こうしたニーズにお応えするため、試作品（印刷サンプル）製作に利用できる15,000円OFFキャンペーンを開催しています。

試作品（印刷サンプル）製作費が15,000円（税抜）以下の場合は、クーポン適用で実質0円で利用可能です。

さらに、試作品（印刷サンプル）製作後にそのまま量産のご注文をいただくと注文金額が3,000円OFF。加えて、試作品（印刷サンプル）納品から180日以内のご注文は版代無料※となります。

量産前の品質確認から量産まで、お得に進められる期間限定キャンペーンです。

※試作品と量産で版が同一の場合のみ適用

詳細を見る :https://originalgoods.press/user_data/campaign-sample_print_service?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service

■ なぜ量産前の試作品（印刷サンプル）確認が重要なのか

オリジナルグッズやOEM製品では、データ上では問題なく見えていても、実際に製品になるとイメージと異なる場合があります。

例えば、

・色味が想定と異なる

・細い線や小さな文字が見えにくい

・印刷位置が想定と異なる

・商品のサイズ感や見え方が異なる

・販売ページや告知用の撮影サンプルが必要

といったケースです。

特にライブ物販やイベントグッズは販売開始日が決まっていることも多く、量産後の修正が難しいため、事前確認の重要性が高まっています。

オリジナルグッズプレスでは、量産前の不安を解消し、安心してグッズ製作を進めていただけるよう試作品（印刷サンプル）製作サービスを提供しています。

■ 試作品（印刷サンプル）はこんな用途で活用されています

試作品（印刷サンプル）は、量産前の品質確認だけでなく、さまざまな用途で活用されています。

・量産前の色味や印刷品質の確認

・印刷位置やデザインサイズの確認

・社内承認用サンプル

・OEM商品の品質確認

・EC販売ページ用の商品撮影

・SNSや告知用の撮影サンプル

・展示会や商談用のサンプル

量産前の品質確認はもちろん、販売準備やプロモーション準備を進めたい案件にもおすすめです。

■ 試作品（印刷サンプル）製作後の量産もお得

試作品（印刷サンプル）製作後の量産は、ご注文履歴から再注文いただけます。

改めて入稿データをご用意いただく必要がないため、スムーズに量産へ移行できます。

さらに、

・量産時の注文金額が3,000円OFF

・試作品（印刷サンプル）納品から180日以内の注文は版代無料※

と、量産時にもお得な特典をご用意しています。

物販グッズやOEM製品を継続的に展開される企業様にとって、コストと工数を抑えながらグッズ製作を進めやすい仕組みです。

※試作品と量産で版が同一の場合のみ適用。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン詳細はこちら :https://originalgoods.press/user_data/campaign-sample_print_service?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service

■ キャンペーン対象のおすすめ商品

試作品（印刷サンプル）製作キャンペーンは『印刷サンプル作成サービス対象商品』すべてとなります。

ステンレスサーモタンブラー 550ml(https://originalgoods.press/products/detail/1407?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)アクリルヘアクリップ(https://originalgoods.press/products/detail/6588?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)全面印刷できる冷却プレートUSBハンディファン(https://originalgoods.press/products/detail/7844?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)クリアマルチケース(https://originalgoods.press/products/detail/7722?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)全面印刷できる合皮コンパクトミラー ハート(https://originalgoods.press/products/detail/6825?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)キャンバストートバッグ(M) カラー(https://originalgoods.press/products/detail/63?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)自動開閉遮光折りたたみ傘(スムーズ収納タイプ)(https://originalgoods.press/products/detail/5533?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)Handitクリアボトル500ml(https://originalgoods.press/products/detail/8063?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)コットン巾着(S) ナチュラル(https://originalgoods.press/products/detail/6144?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

全ての対象商品を見る :https://originalgoods.press/category/sampleprint-service/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service本キャンペーンは「印刷サンプル作成サービス対象商品」が対象です。

■ クーポンの対象条件

■キャンペーン詳細

■ オリジナルグッズプレスが目指すグッズ製作環境

- 対象商品試作品（印刷サンプル）が作れる商品が対象です。▼キャンペーン対象商品はこちらhttps://originalgoods.press/category/sampleprint-service/(https://originalgoods.press/category/sampleprint-service/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)- クーポンコードの入力ご注文時のクーポンコード入力欄に、クーポンコード「OGPsp2606」とご入力ください。クーポンはご注文時にご利用ください。ご注文完了後の適用は承りかねます。- 対象のお客様法人会員様限定キャンペーンとなります。会員登録（ログイン）をした状態でご注文ください。事前のご登録はもちろん、ご注文の際に会員登録も可能です。※会員登録をせずに注文いただいた場合は、キャンペーンは適応されません。[表: https://prtimes.jp/data/corp/133884/table/57_1_afe06f277d861e4ddc71eb6eaa4cbe7d.jpg?v=202606301052 ]詳細を見る :https://originalgoods.press/user_data/campaign-sample_print_service?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service

オリジナルグッズプレスは、商品を製作して納品するだけでなく、グッズ製作の現場で発生しがちな負担を減らし、企画担当者・製作担当者がスムーズに進められる環境づくりを重視しています。

エンタメ業界では、ライブ・イベント・キャンペーンなどのスケジュールに合わせて短期間でグッズ製作を進めるケースも多く、商品選定や仕様検討、入稿作業などの負担が大きくなりがちです。

オリジナルグッズプレスでは、WEB上で仕様を確認しながら、見積り・納期確認から入稿・注文まで一貫して進められる環境を整えることで、こうした製作の負担軽減を目指しています。

今後も商品の拡充やサービス改善を通じて、グッズ製作をサポートしていきます。

■ グッズ製作担当者をサポートする「専門コンテンツ」も同時公開中！

商品の提供に加え、企画のヒントとなるナレッジを公式サイト内で継続的に発信しています。オリジナルグッズ・OEM製作に適したトレンドコラムも掲載中です。

▼推しカラー（推し色）アイテム特集

https://originalgoods.press/user_data/feature/oshicolor-goods(https://originalgoods.press/user_data/feature/oshicolor-goods?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

▼オリジナル 冷感グッズ・ひんやりグッズ

https://originalgoods.press/category/seasonal-products/cool-goods/cooling-item/(https://originalgoods.press/category/seasonal-products/cool-goods/cooling-item/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

■ 「オリジナルグッズプレス」が選ばれる理由

小ロット30個から製作可能

30個から製作できる小ロット対応アイテムを多数ご用意。

メンバーカラーごとの多色展開やキャラクターごとのSKU展開、テスト販売なども在庫リスクを抑えてグッズ製作が可能です。ライブ物販やイベント限定グッズなど、エンタメ業界の多様な展開にも柔軟に対応します。

見積り・お問い合わせ不要のスピード感

グッズ製作に必要な価格や納期は、商品ページで24時間確認可能。見積り依頼や問い合わせの手間なく、そのままWEB上で発注まで進められます。トレンドが盛り上がっているタイミングでも、社内会議中でも、スピーディーにグッズ製作を検討できます。

最短2営業日で印刷・出荷できるクイック対応

「クイックプリント」サービスでは、最短2営業日で印刷・出荷が可能です。納期がタイトになりがちなライブ物販やイベントグッズ、急な追加製作にも対応。短納期でのグッズ製作をサポートします。

事前にサンプル確認が可能

仕上がりのクオリティ確認や社内検討に向けて、事前のサンプル確認にも対応しています。

貸出印刷サンプル（無料）・購入サンプル（無地／印刷）・校正出しなど、用途に応じた確認方法をご用意。実際の仕上がりを確認したうえで、安心してグッズ製作を進めることができます。

【グッズ製作のプロに聞ける】相談会のご案内

グッズ製作についてのお悩みや課題はございませんか？

成功事例の紹介や最適なグッズ製作について相談会を実施しております。

専任担当から詳しい説明をオンラインでお聞きしたい方はぜひお申込みください！

▼お問い合わせ方法

お問い合わせフォームの「お問い合わせ種別」で【その他】をご選択の上、

「相談会参加希望」の旨と、現在の課題や予定されているグッズ製作の詳細をご入力ください。

お問い合わせ・相談会はこちら :https://originalgoods.press/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service

【オリジナルグッズプレスについて】

エンタテインメント業界に特化したオリジナルグッズ・OEM製作ECサイト。40年以上の実績に基づき、最新のトレンドグッズから定番品まで幅広く対応。上場企業グループならではのクオリティ管理で、多くのIP・興行主様の物販ビジネスをサポートしています。

【サイト URL】：https://originalgoods.press/(https://originalgoods.press/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

■人気のグッズカテゴリはこちら

◆冷感・ひんやりグッズ

https://originalgoods.press/category/seasonal-products/cool-goods/cooling-item/(https://originalgoods.press/category/seasonal-products/cool-goods/cooling-item/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

◆アクリルグッズ

https://originalgoods.press/category/acrylic-goods/(https://originalgoods.press/category/acrylic-goods/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

◆Tシャツ

https://originalgoods.press/category/T-shirt/Tshirt/(https://originalgoods.press/category/T-shirt/Tshirt/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

◆ペンライト

https://originalgoods.press/category/glowing-goods/penlight/(https://originalgoods.press/category/glowing-goods/penlight/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

◆バッグ

https://originalgoods.press/category/eco-tote-bag/(https://originalgoods.press/category/eco-tote-bag/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

◆タオル

https://originalgoods.press/category/towel/(https://originalgoods.press/category/towel-handkerchief/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

◆タンブラー

https://originalgoods.press/category/tumbler-bottle-mug/tumbler-all/(https://originalgoods.press/category/tumbler-bottle-mug/tumbler-all/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

株式会社トランスについて

【会社概要】

プライム上場企業トランザクションのグループ会社

社名：株式会社トランス

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル9階

代表取締役：猪口 祐紀子

事業内容：

・セールスプロモーションツールの企画・製作（ノベルティ、プレミアムグッズ、SPツール全般）

・販促キャンペーンの企画立案・実施（WEB、SNS、イベント、店頭販促、事務局）

・ライブコンサートグッズ、キャラクターグッズ、ファッション雑貨などODM製品の企画製作・販売

・グッズECサイトの企画・運営

・「MOLESKINE」の日本市場における企業間取引に係るオフィシャルパートナー

設立：1987年（昭和62年）1月19日

営業時間：10:00~18:00(土日祝日を除く)

HP：

エンタメ物販グッズ製作サイト「オリジナルグッズプレス」

https://originalgoods.press/(https://originalgoods.press/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)

株式会社トランス コーポレートサイト

https://www.trans.co.jp/(https://www.trans.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260630campaign-sample_print_service)