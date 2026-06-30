追加出費のストレスから解放！プールもフリーフローも1万円クーポンも“全部入り”の『夏のフルパッケージプラン』が初登場

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

宿泊プラン『夏のフルパッケージプラン』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/stay/plan/summerfullpackage/

ホテルニューオータニ幕張では、2026年7月18日（土）～8月29日（土）、9月5日（土）、12日（土）、19日（土）、20日（日）の期間限定で、滞在中のあらゆる贅沢をひとまとめにした究極のおこもりステイ『夏のフルパッケージプラン』を販売いたします。

この夏は、時間にも予算にも縛られない「自分ファーストな夏旅」を。

Skyscanner Japan株式会社が発表したレポート「2026年 スマート・サマー・レポート」によると、今夏の旅行トレンドは、大混雑する定番の観光地を避け、「穴場で・静かに・賢く（スマートに）」自分だけの自由な時間を過ごすスタイルへとシフトしています。

しかし、リゾート地で自分好みの体験や食事をあれこれ楽しもうとすると、その都度の支払いで出費がかさみ、結果として「スマートな旅」とはかけ離れてしまうというジレンマもありました。

そんな旅人の悩みを吹き飛ばし、都会の喧騒から離れた近場のアーバンリゾートで、他人の目を気にせず、自分のわがままを100%叶えるストレスフリーな滞在をご提案したいという想いから、宿泊プラン『夏のフルパッケージプラン』が誕生しました。

Skyscanner Japan株式会社「2026年 スマート・サマー・レポート」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000146646.html

ご飲食やアクティビティ代は宿泊料金にすべてイン！追加出費のストレスから解放される滞在を

「プールサイドで喉が渇いた」「夕食にあわせてシャンパーニュを楽しみたい」─そんなときでも、本プランならその都度のお支払いやお部屋付けのサインを気にする必要はありません。本プランの宿泊料金には、お部屋代のほか、オールデイダイニングSATSUKIのフリーフロー（飲み放題）や絶品ディナーに選べる朝食、開放的な『Shell Pool』の入場券、今年新設されたプールサイドインドアラグジュアリーシート『ハレラニ』の利用、さらには10,000円分のミールクーポンなど、極上のサマーステイに必要なすべてが組み込まれています。ホテルニューオータニ幕張というひとつのリゾートを「完全フリーパス」で遊び尽くす、まったく新しいストレスフリーな滞在をご提案します。

飲んで、食べて、泳いで、癒やされて。10大特典で楽しむ、夢のような夏休み

本プランでは、自由で贅沢な滞在を叶える特別な10大特典をご用意しています。

特典その1：ウェルカムギフト

パティスリーSATSUKI 焼き菓子詰め合わせ

特典その2：オールデイダイニング『SATSUKI』でのフリーフロー（6:30～21:00）

特典その3：アウトドアプール『Shell Pool』入場

デイプールおよびナイトプール

特典その4：プールサイドインドアラグジュアリーシート『Hale Lani（ハレラニ）』利用

フリーフロー、スナックプレート、かき氷、各種レンタル含む。

特典その5：『クラブ＆クラブ』利用

プール、ジム、サウナ、大浴場など（18歳以上対象、月曜休館）

特典その6：夕食

オールデイダイニング『SATSUKI』ほかレストランにて。

特典その7：お好きなカクテル

ペントハウスラウンジ『ベイコートカフェ』（24階）にてお好きなカクテル1杯

特典その8：館内レストランにて利用可能なミールクーポン

1泊・1名さまにつき10,000円分

特典その9：選べる朝食

ルームサービスまたは「SATSUKI」朝食ビュッフェ

特典その10：滞在中駐車場無料

時間帯ごとに表情を変える、至福の滞在シミュレーション

本プランならではの、自由で贅沢な過ごし方の一例をご紹介します。

【1日目】

■チェックインと甘いおもてなし

お部屋は、今春リニューアルしたスーペリアコーナールーム（51平方メートル ）や、海風を感じるバルコニースイート（64平方メートル ）など、多彩なラインアップよりお選びいただけます。お部屋にはウェルカムギフトとして『パティスリーSATSUKI』の焼き菓子をご用意いたします。

スーペリアコーナールーム（51平方メートル ）オールデイダイニングSATSUKI

■癒しのスタート・オールデイダイニング『SATSUKI』で1杯

まずは到着を祝って、オールデイダイニング『SATSUKI』にて、お好きなドリンクをフリーフローで。滞在中も、シャンパーニュやビール、カクテルなどをのフリーフローを何度でも、心おきなくお愉しみいただけます。

■アウトドアプール『Shell Pool』でリゾートタイム

開放的な青空と、風に揺れる椰子の木々。心躍る夏のアウトドアプール「Shell Pool」にご入場いただけます。キラキラと輝く水面と心地よい風に包まれる癒やしの空間を満喫ください。

■インドアラグジュアリーシート「ハレラニ」で優雅なひとときを

今夏新設したインドアラグジュアリーシート「ハレラニ」で、かき氷やシャンパーニュ、トロピカルドリンクのフリーフローを堪能。暑さや日焼けを気にせず、優雅なひとときが流れます。

■メンバーズフィットネススポーツクラブ『クラブ＆クラブ』で心身のリフレッシュ

Shell Poolの後は、メンバーズフィットネススポーツクラブ「クラブ＆クラブ」の大浴場やサウナへ移動し、疲れを心地よく癒やします。

■美食と美酒のディナー

オールデイダイニング『SATSUKI』での王道ディナー（平日）や大人気のスイーツビュッフェ（土・日・祝日）のほか、選べるレストランにて、お食事にあわせたフリーフローを堪能ください。

■『ベイコートカフェ』で夜景とともに乾杯

ディナーのあとはホテル最上階『ベイコートカフェ』へ。煌めく夜景を眺めながら、お好きなカクテルで贅沢な一日の締めくくりを。

【2日目】

SATSUKI BREAKFAST

■極上の朝食で最高の目覚め

千葉ならではの食材を活かした豊富なメニューが揃うビュッフェ『SATSUKI BREAKFAST』、またはプライベートな空間で味わう『ルームサービス』からお好みのスタイルをお選びいただけます。

■2日目も続くお愉しみ・ミールクーポンで美食を満喫

1名さま10,000円分のミールクーポンを利用して、優雅にランチを愉しんだり、『パティスリーSATSUKI』で絶品スイーツをお土産に選んだりと、お帰りのときまでスマートにお過ごしいただけます。

『Shell Pool』や『ハレラニ』、『クラブ&クラブ』は、2日目にご利用いただくことも可能です。今年の夏は、都心から30分の“近場リゾート”ホテルニューオータニ幕張で、あなただけの自由な夏旅をお過ごしください。

連泊特典でもっとお得に、もっと満喫！

「1泊2日じゃ特典を使いきれない」「夏休みをもっと満喫したい」という方もご安心ください。本プランで連泊のお客さまには、1滞在につき合計宿泊料金から3,000円（税金・サービス料共）を割引させていただきます。非日常のロングステイを、連泊特典でお得に満喫ください。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

宿泊プラン『夏のフルパッケージプラン』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/stay/plan/summerfullpackage/

［期間］

2026年7月18日（土）～8月29日（土）、9月5日（土）、12日（土）、19日（土）、20日（日）

※但し、8/1を除く

※ご予約はご宿泊の5日前まで

※1日1室限定

※ご予約はお電話にて承ります。

［料金］

モデレートルーム（36平方メートル ） 2名さま \188,400～

スーペリアルーム（40平方メートル ） 2名さま \194,600～

スーペリアコーナールーム（51平方メートル ） 2名さま \209,000～

バルコニースイート（64平方メートル ） 2名さま \222,000～

※料金には、1泊室料、夕食、朝食、SATSUKIドリンクフリーフロー、焼き菓子、ミールクーポン、カクテル、「Shell Pool」入場、「ハレラニ」利用料、「クラブ&クラブ」入館料、税金・サービス料が含まれます。

※料金はお日にちによって異なります。

※1名さま、3名さま、4名さまのご料金もご用意しております。

※連泊特典： 連泊の場合、1室につき合計宿泊料金から\3,000（税金・サービス料共）を割引いたします。ご予約時にお申し付けください。

[ご予約・お問合せ] Tel: 043-297-6666（客室予約 10:00～18:00）