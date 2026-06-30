AI SDRプラットフォーム「Meeton ai」を提供するDynaMeet、情報セキュリティ「ISO/IEC 27001」およびクラウドセキュリティ「ISO/IEC 27017」認証を取得

DynaMeet株式会社

DynaMeet株式会社（本社：東京都渋谷区）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」、ならびにクラウドサービスのセキュリティに関する国際規格「ISO/IEC 27017:2015」の認証を、2026年6月15日付で取得しました。

■ 認証取得の背景

当社が提供するAI SDRプラットフォーム「Meeton ai」は、Webサイト訪問者一人ひとりの見込み顧客に対して、AIが最適なアプローチを行い、リードを商談へと変えるサービスです。その特性上、企業・個人情報をはじめとする重要な情報をクラウド上でお預かりしています。

近年、BtoB SaaSの導入においては情報セキュリティ管理体制が重視されており、特にエンタープライズ企業では、ISMS認証の取得有無が導入検討の要件となるケースが増えています。当社はお客様により安心してサービスをご利用いただくため、情報セキュリティの第三者認証取得に取り組みました。

加えて、クラウドサービスとして提供する特性を踏まえ、基本となる情報セキュリティ（ISO/IEC 27001）に留まらず、クラウドサービス固有の管理策を定めた「ISO/IEC 27017」についても併せて認証を取得しています。これにより、データの暗号化やアクセス制御に加え、クラウド環境ならではのリスクに対する管理体制についても、第三者の視点で客観的に評価・認証されました。

■ 約3ヶ月での認証取得

当社は創業からまもなく、プロダクトのMVP（実用最小限の製品）開発を日々進めながら、約3ヶ月という短期間で本認証の取得に至りました。

少人数のチームでプロダクト開発のスピードを落とすことなく認証取得を実現できた背景には、生成AIの活用があります。当社は生成AIを単なる作業自動化の手段としてだけでなく、ISO規格の要求事項を深く理解し、自社の事業特性や組織文化に即した管理体制へと落とし込むための「学習・理解を加速させるパートナー」として活用し、審査プロセスに臨みました。

今後も当社は、取得した認証の維持・改善を通じて、情報セキュリティ管理体制の継続的な強化に取り組んでまいります。

■ 取得した認証の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153253/table/13_1_e3106d639400102738339e2fac34c9d5.jpg?v=202606300152 ]

セキュリティへの取り組みの詳細は、以下のページおよびホワイトペーパーで公開しています。

情報セキュリティ対策について：https://dynameet.ai/security/

■ 担当者コメント

「四日間にわたる審査では、ISO規格の一つひとつの要求事項に対して、自分たちの実装と運用を専門家から厳しく問われ続けました。AIは、その問いを『なんとなく』乗り切るための道具にはなり得ません。一方で、規格が本当に意味するところを理解し、それを自社の課題や文化に合わせて翻訳していく作業においては、強力な学習パートナーになります。少人数のチームでMVP開発を止めずに認証取得まで到達できたのは、AIを単なる自動化ではなく学習・戦略のパートナーとして活かせたからです。認証の取得はゴールではなく出発点です。私たちはこれからも、お客様に安心してご利用いただけるよう、セキュリティ体制の維持・強化に継続して取り組んでまいります。」

- DynaMeet株式会社 Founding Product Engineer Joe Bullard

■ AI SDRプラットフォーム「Meeton ai」とは

「Meeton ai」は、Webサイトに集まったリードを商談へと変えるAI SDRプラットフォームです。Webサイト訪問者一人ひとりの見込み顧客に対して、最適なタイミングと内容でAIがアプローチします。これにより、これまで人手では追いきれなかった見込み顧客にも、温度感に合わせて働きかけられるようになり、「待つ」だけだったWebサイトを、商談を生み出す営業チャネルへと変えます。

サービスサイト：https://dynameet.ai/

■ DynaMeet株式会社について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/153253/table/13_2_50258be556d424d41406f9c73c5da47d.jpg?v=202606300152 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

DynaMeet株式会社 広報担当

お問い合わせ：https://dynameet.ai/contact/