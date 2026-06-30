なぜマリー・アントワネットは、250年を超えて愛され続けるのか『愛蔵版 王妃マリー・アントワネット 美の肖像』7月2日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、『愛蔵版 王妃マリー・アントワネット 美の肖像』を2026年7月2日に発売いたします。ロンドン発・世界巡回展「マリー・アントワネット・スタイル」が8月1日より横浜美術館で国内唯一開催されます。本書は、その展覧会をより深く楽しむための愛蔵版です。

歴史上もっともファッショナブルな王妃として知られるマリー・アントワネット。彼女が愛したファッションやインテリア、暮らしの美学は、18世紀から現代まで世界中のクリエイターたちに影響を与え続けています。本書では、ヴェルサイユ宮殿や王妃の私邸プチ・トリアノンを豊富なビジュアルで紹介するとともに、書簡や史料から人物像を読み解き、美のアイコンの真の魅力に迫ります。

ロンドン発・世界巡回展「マリー・アントワネット・スタイル」

巻頭口絵では、ロンドンのV&A博物館が企画・監修した世界巡回展「マリー・アントワネット・スタイル」を特集。2026年8月1日から横浜美術館で国内唯一開催される本展は、王妃の人物像と、その美意識が後世のファッション、デザイン、アートに与えた影響を紐解く話題の展覧会です。本書では、展覧会の見どころや展示作品を美しいビジュアルとともに紹介し、鑑賞前にも鑑賞後にも楽しめる内容となっています。

■会期：2026年8月1日（土）～11月23日（月・祝）

■会場：横浜美術館

第1章 ブルボン王朝の栄華と王妃マリー・アントワネット

詳細を見る :https://www.marie2026.jp/

世界遺産ヴェルサイユ宮殿と、王妃が愛した私的空間プチ・トリアノンを豊富な写真で巡ります。国家の威信を象徴する壮麗な宮殿と、自然と自由を求めた王妃の隠れ家。その対照的な二つの空間から、マリー・アントワネットの美意識や価値観、そして彼女が理想とした暮らしの姿を読み解きます。

第2章 マリー・アントワネット心の軌跡

オーストリアの名門ハプスブルク家に生まれ、14歳でフランス王太子妃として嫁いだマリー・アントワネット。王妃として華やかな宮廷生活を送りながらも、激動の時代に翻弄され、37歳でその生涯を閉じました。本章では、母マリア・テレジアとの往復書簡をはじめとする貴重な資料を手がかりに、家族を愛し、美を追求しながらも新しい価値観を取り入れた、一人の女性としての素顔に迫ります。

第3章 王妃を巡る美の遺産

王妃の華麗な宮廷肖像画、時代を先導したモード、洗練された食卓芸術――。マリー・アントワネットが育んだ美の世界は、18世紀にとどまらず現代のファッションやライフスタイルにも大きな影響を与え続けています。本章では、王妃が愛した芸術や文化を通して、その卓越した美意識と、時代を超えて受け継がれる魅力の源泉を探ります。

書籍概要

『愛蔵版 王妃マリー・アントワネット 美の肖像』

■発売日：2026年7月2日 （木）

■定価：2,310円（税込）

■仕様：B5変・136ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10170099.html

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