高級入浴剤「Chapon」、健康経営向けに“夏の睡眠”を支える福利厚生ギフトを数量限定で受付開始

株式会社Tokel

高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」を展開する株式会社Tokel（東京都板橋区）は、従業員の夏の休養を支える健康経営・ウェルビーイング施策向けに、夏季・数量限定の福利厚生ギフトパッケージの受付を、2026年7月1日（水）より開始します。熱帯夜で睡眠の質が下がりやすい夏に、湯船での休息を後押しする内容で、夏季・数量限定の冷感入浴剤『北極からの招待状』を中心に構成。健康経営に取り組む企業が、従業員へのリフレッシュ施策としてそのまま導入できます。数量限定での提供です。

夏は“睡眠”が、経営の課題になる季節

従業員の健康づくりを経営課題としてとらえる「健康経営」は年々広がり、経済産業省が認定する「健康経営優良法人2026」には、大規模法人部門3,765法人・中小規模法人部門23,085法人が選ばれ、前年から増え続けています。一方で夏は、熱帯夜により睡眠の質が下がりやすい季節です。東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究グループは、熱帯夜による睡眠障害で失われる健康度を障害調整生存年（DALY）で推計し、名古屋市を対象とした試算では、その損失が熱中症に匹敵する規模になりうると報告しています。睡眠不足は日中の集中力や生産性にも影響し、その経済損失は年間最大で約15兆円（1ドル110円換算）にのぼるという試算もあります（ランド研究所、2016年）。暑さで疲れがたまる夏こそ、従業員の休養をどう支えるかが問われています。

夏こそ、湯船での休息を福利厚生に

就寝の1～2時間前に湯船につかって深部体温を一度上げ、その後体温が下がっていくタイミングで眠ると、寝つきや睡眠の質が高まりやすいことが知られています（厚生労働省 e-ヘルスネットほか）。ところが夏は、暑さからシャワーで済ませてしまい、この湯船での休息が抜けやすくなります。Chaponは、シャワーになりがちな夏にあえて湯船での休息を提案する入浴剤として、従業員のリフレッシュを後押しする福利厚生ギフトを用意しました。

夏の主役は、冷感入浴剤『北極からの招待状』

パッケージの中心は、夏季・数量限定の冷感入浴剤『北極からの招待状』。ぬるめの湯にミントの精油を効かせた一さじで、立ちのぼる香りとともに一日の火照りがすっと引いていきます。感じるひんやり感の強さは段階で選べ、控えめな清涼感から澄み渡るクールまで、その日の気分に合わせられます。合成香料を使わず天然精油だけで香りを組み立てているため、湯気とともに広がる香りに角がなく、深く息を吸い込みたくなる--受け取った従業員が、暑い夜のバスタイムを一日の区切りに変えられる構成です。提供は公式と同じ2本入り・4本入りの2種類をベースに、健康経営向けの数量限定パッケージとして用意します。

提供概要

出典

「Chapon（チャポン）」について

- 内容：健康経営・福利厚生向け 夏季・数量限定ギフトパッケージ（冷感入浴剤『北極からの招待状』を含む）- パッケージ：2本入り・4本入りの2種類をベース（公式商品と同じ本数構成）- 数量・期間：数量限定（上限に達し次第終了）- 価格・最少ロット：導入企業ごとに個別相談- 受付開始：2026年7月1日（水）- 申込窓口：media@tokel.jp- 対応：まとめ配送・配送先分割に対応。数量限定のため、上限に達し次第終了- 「健康経営優良法人2026」認定法人が決定しました（2026年3月9日）― 経済産業省：https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html- 熱帯夜による睡眠障害の健康損失（障害調整生存年〈DALY〉による推計）― 東京大学大学院新領域創成科学研究科ほか（Sleep and Biological Rhythms, 2022年）：https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/9748.html- 快眠と生活習慣（入浴と睡眠）― 厚生労働省 e-ヘルスネット：https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-01-004.html- 睡眠不足による経済損失（年間最大約15兆円／GDP比2.92%・1ドル110円換算）― ランド研究所（RAND Corporation）『Why Sleep Matters』（2016年）

Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」というバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然精油入浴剤です。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然精油100%の香りで忙しい日常を忘れるくつろぎの時間を提供しています。

累計販売本数は38万本を突破し、BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとしたギフト専門店で取扱中。バスソルトとして初めてグッドデザイン賞を受賞し、Amazon・楽天の入浴剤部門ランキングでも1位を多数受賞しています。

BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとするギフト専門店でも取り扱われており、贈る相手を選ばないギフトとして一定の評価を得てきました。IT・メディア・旅行をはじめとする複数の企業にも、福利厚生やノベルティとして導入されています。まとめ配送・配送先分割にも対応し、在宅勤務の従業員や複数拠点にも届けられます。

会社概要

本リリースに関するお問い合わせ

- 社名：株式会社Tokel- 所在地：〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-27-12- 代表：瀬戸口 翔大- 設立日：2020年9月9日（温泉の日）- 事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売- 会社HP：https://tokel.jp/- 広報担当：瀬戸口 翔大- Tel：050-3183-8899- Email：media@tokel.jp