雪国まいたけ極を買って当てよう！デジタルギフト1000円分が3000名に当たる消費者キャンペーンを7月1日（水）より実施。
ユキグニファクトリー株式会社（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役社長：湯澤尚史）は、
本年７月１日より「夏だ！きのこだ！ユキグニだ！雪国まいたけ極LINEキャンペーン」を実施致します。
雪国まいたけ極をご購入いただき、ＬＩＮＥでレシート登録し即時抽選。その場でデジタルギフト総額3,000,000円分が当たる！というキャンペーンです。
【キャンペーン概要】
●キャンペーン名：夏だ！きのこだ！ユキグニだ！雪国まいたけ極LINEキャンペーン
●応募受付期間： 2026年7月1日～8月31日23:59まで
●応募条件：雪国まいたけ極をご購入いただき、サイトからユキグニファクトリー公式LINEアカウントを
友だち登録し、トーク内のメニューから簡単に応募することができます。
レシートの写真を登録後、その場で抽選結果が分かります。
●賞品：選べるデジタルギフト1,000円分
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ユキグニファクトリー株式会社
本社:〒949-6695 新潟県南魚沼市余川89番地
tel:025-778-0111(代表)
URL:https://www.yukiguni-factory.co.jp/
本リリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先
ユキグニファクトリー株式会社 マーケティング部 担当：菅野、浅子
〒135-0041 東京都江東区冬木11-17 イシマビル6F
tel:03-6778-1529(9:00～18:00、土日祝日を除く)
e-mail:cp-information@yukiguni-factory.co.jp
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