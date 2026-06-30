雪国まいたけ極を買って当てよう！デジタルギフト1000円分が3000名に当たる消費者キャンペーンを7月1日（水）より実施。

ユキグニファクトリー株式会社

ユキグニファクトリー株式会社（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役社長：湯澤尚史）は、

本年７月１日より「夏だ！きのこだ！ユキグニだ！雪国まいたけ極LINEキャンペーン」を実施致します。

雪国まいたけ極をご購入いただき、ＬＩＮＥでレシート登録し即時抽選。その場でデジタルギフト総額3,000,000円分が当たる！というキャンペーンです。

【キャンペーン概要】

●キャンペーン名：夏だ！きのこだ！ユキグニだ！雪国まいたけ極LINEキャンペーン

●応募受付期間： 2026年7月1日～8月31日23:59まで

●応募条件：雪国まいたけ極をご購入いただき、サイトからユキグニファクトリー公式LINEアカウントを

友だち登録し、トーク内のメニューから簡単に応募することができます。

レシートの写真を登録後、その場で抽選結果が分かります。

●賞品：選べるデジタルギフト1,000円分

=============================

ユキグニファクトリー株式会社

本社:〒949-6695 新潟県南魚沼市余川89番地

tel:025-778-0111(代表)

URL:https://www.yukiguni-factory.co.jp/

本リリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先

ユキグニファクトリー株式会社 マーケティング部 担当：菅野、浅子

〒135-0041 東京都江東区冬木11-17 イシマビル6F

tel:03-6778-1529(9:00～18:00、土日祝日を除く)

e-mail:cp-information@yukiguni-factory.co.jp

=============================