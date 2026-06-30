AIでクリーニング店を調べることはない！それって本当？ ～お客様は何をどうやって調べているのか、来店に至るまでのAI活用事情～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年7月14日（火）・17日（金）・21日（火）の3日程でクリーニング業界向けセミナー『AIでクリーニング店を調べることはない！それって本当？ ～お客様は何をどうやって調べているのか、来店に至るまでのAI活用事情～』をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seRmLLe2IL99?s=fr1usf33e68&utm_source=260714_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

「クリーニング店をAIで調べる人なんて、まだいない」

--本当にそうでしょうか。

ChatGPTやGoogleのAI検索など、AIがお店の情報を要約して答える場面が、

日常の中に広がっています。

さらに、お客様が「AIを使っている」と意識していなくても、検索画面の上部にAIの回答が表示され、

そこにクリーニング店の情報が並ぶなんてことも起こり始めているのです。

では、お客様はAIを使って、クリーニング店の何を知ろうとしているのでしょうか。

- 料金や仕上がり日数といった基本情報？- クチコミやお店の評判？- 自宅近くのお店の比較？

本セミナーでは、全国の消費者アンケート調査をもとに、お客様がAIでクリーニング店の何を見ているのか、それがお店にどう影響するかを読み解いていきます。

「AIはまだ自店には関係ない」と感じている方こそ、見えていない接点に気づくきっかけにお役立てください。

■こんな方におすすめ

- クリーニングチェーンで集客や店舗運営を担当する方- AI検索の影響がよく分からず情報を集めたい方- 来店客の検索行動の変化を把握しておきたい方

■参加するメリット

- お客様がAIで調べている情報の中身が実データで分かる- AIから来店までのお客様の動きを把握できる- 自店で整えるべき情報の優先順位が見えてくる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：7月14日（火） 13時00分～13時30分

録画配信 ：7月17日（金） 13時00分～13時30分

録画配信 ：7月21日（火） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：AIでクリーニング店を調べることはない！

それって本当？ ～お客様は何をどうやって調べているのか、来店に至るまでのAI活用事情～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seRmLLe2IL99?s=fr1usf33e68&utm_source=260714_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seRmLLe2IL99?s=fr1usf33e68&utm_source=260714_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com