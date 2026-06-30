葬儀費用への不安は約8割、でも「具体的な金額を知っている」人はわずか2％--備えたい気持ちと実態のギャップが浮き彫りに

未知株式会社

あんしん少額短期保険株式会社（本社所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役：山本 賢寿）は、未知株式会社（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役CEO：下方 彩純）と葬儀費用や保険に関する意識調査を実施しました。

葬儀は人生において避けられないイベントでありながら、費用の実態や準備方法について正確な知識を持つ人は少ないのが現状です。本調査では、葬儀費用に対する認知・不安の実態、葬儀保険への関心、そして家族との話し合い状況などを明らかにしました。

■葬儀費用の「平均額」を正確に把握している人はわずか2％

「あなたは葬儀費用の平均がどのくらいか知っていますか？」という質問に対し、「聞いたことはあるが、金額までは分からない」と答えた人は43.0％（129人）で最多となりました。「まったく知らない」も19.3％（58人）に上っており、合わせて6割以上が具体的な金額を把握していません。一方で「具体的な金額まで知っている」と答えた人はわずか2.0％（6人）にとどまります。

また「葬儀費用は平均でどのくらいかかると思いますか？」という質問では、38.3％（115人）が「100万円～150万円未満」と回答し最多となりました。「50万円～100万円未満」が27.0％（81人）、「150万円～200万円未満」が13.3％（40人）と続いています。

費用の認知が曖昧なまま、多くの人が葬儀に臨む可能性があることがわかります。

■葬儀費用が「不安」な人は約8割、費用の負担者も見えていない実態

「ご自身またはご家族の葬儀費用について、不安を感じますか？」という質問に対し、「やや不安を感じる」と答えた人は47.7％（143人）、「とても不安を感じる」は31.7％（95人）で、合計79.4％（238人）が何らかの不安を感じていることがわかります。

「葬儀費用は誰が負担することになると思いますか？」という質問では、「本人の預貯金」が25.3％（76人）で最多となりましたが、「誰が負担するか分からない」も19.0％（57人）に上りました。「配偶者」21.3％（64人）、「子ども」16.3％（49人）と家族に負担を想定する回答が多い中、費用の担い手が明確に決まっていないケースが少なくないようです。

■「葬儀保険」の認知は低く、内容まで知っている人は約1％

「あなたは葬儀保険を知っていますか？」という質問に対し、「聞いたことがない」と答えた人は48.0％（144人）で約半数を占めました。「聞いたことはあるが、内容は知らない」が35.3％（106人）で続き、「内容までよく知っている」と答えた人はわずか1.0％（3人）にとどまります。

「葬儀への備えとして、葬儀保険に関心はありますか？」という質問では、「あまり関心がない」が49.7％（149人）、「まったく関心がない」が10.3％（31人）と、約6割がいまだ関心を持っていない状況です。ただし「やや関心がある」が36.3％（109人）、「とても関心がある」が3.3％（10人）おり、認知拡大によって潜在的な関心層へのアプローチが期待できることがわかります。

■葬儀保険を選ぶなら「月々の保険料」と「保険金額」が最重視、受取人への不安は「迷惑をかけないか」が最多

「葬儀保険を選ぶ場合、重視したいことは何ですか？」という質問では、236回答（78.7％）が「月々の保険料」を挙げ最多となりました。「受け取れる保険金額」が187回答（62.3％）、「保険会社・商品の信頼性」が111回答（37.0％）、「保険金の受取りやすさ」が107回答（35.7％）と続き、費用負担と給付金額のバランスが選択の最重要軸であることがわかります。

「葬儀保険に加入する場合、保険金の受取人は誰にしたいと思いますか？」という質問に対し、「配偶者」が25.0％（75人）で最多となりました。「子ども」が24.3％（73人）、「誰を受取人にすべきか分からない」が13.3％（40人）、「兄弟姉妹」が12.0％（36人）と続きます。「葬儀保険に加入するつもりはない」と答えた人も9.0％（27人）おり、加入意向がない層が一定数存在することがわかります。

「葬儀保険の受取人について、不安や疑問に感じることはありますか？」という質問（では、「受取人に迷惑をかけないか不安」が98回答（32.7％）で最多となりました。「家族間でトラブルにならないか不安」が83回答（27.7％）、「誰を受取人にすれば良いか分からない」が76回答（25.3％）、「税金がかかるのかが分からない」が75回答（25.0％）と続き、受取人に関するルールや手続きへの不明点が多く残されていることがわかります。

■家族への費用負担をかけたくない人は約85％、しかし7割以上が「話し合えていない」

「ご自身の葬儀について、家族に費用を負担させないために事前に備えておきたいと思いますか？」という質問に対し、「ややそう思う」と答えた人は52.0％（156人）、「とてもそう思う」が33.3％（100人）で、合計85.3％（256人）が事前準備への意向を持っていることがわかります。

「葬儀費用について、家族と話し合ったことはありますか？」という質問では、「話し合いたいが、まだできていない」が48.7％（146人）で最多となりました。「話し合う必要性を感じていない」も27.0％（81人）おり、「具体的に話し合ったことがある」はわずか4.3％（13人）にとどまります。備えたいという意向と実際の対話行動の間に大きなギャップがあることがわかります。

「葬儀費用に備える方法として、現実的だと思うものは何ですか？」という質問では、228回答（76.0％）が「預貯金」を挙げ最多となりました。「生命保険」が123回答（41.0％）、「家族で話し合っておく」が119回答（39.7％）と続き、「葬儀保険」を挙げた回答は31回答（10.3％）にとどまっています。

■まとめ

今回の調査から、葬儀費用に関する認知・準備・対話のいずれにおいても、不安と行動のギャップが大きいことが明らかになりました。多くの人が費用への不安を抱えながらも、正確な知識を持つ人や家族と話し合えている人はごくわずかにとどまります。

葬儀保険についても認知は低く、備えの選択肢として広く認識されているとは言えない状況です。費用負担をかけたくないという意向と実際の行動の間にあるギャップを埋めるために、情報整備と家族間の対話を促す仕組みづくりが求められています。

【調査概要】

調査期間：2026年6月5日～6月11日

調査方法：インターネット調査

調査人数：300人（有効回答数：300）

【運営者概要】

運営元：あんしん少額短期保険株式会社

本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-7

代表取締役：山本 賢寿

会社HP：https://www.ansin-ssi.com/

運営元：未知株式会社

本社所在地：大阪府大阪市北区中津1-18-18 若杉ビル6階

代表取締役CEO：下方 彩純

会社HP：https://www.mchs.co.jp/



