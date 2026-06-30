EO Beyond Japan、新会長に高橋 隆史が就任

Entrepreneurs’ Organization

2026年6月30日

一般社団法人EO Beyond Japan

EO Beyond Japan（Entrepreneurs' Organization Beyond Japan）は、このたび初代会長である末松弥奈子氏から、高橋隆史氏へ会長職を引き継ぐことを発表いたします。また、新体制の発足にあわせて、今後3年間の活動指針となる中期ビジョンを策定しました。

EO Beyond Japanは2025年の設立以来、「日本社会において誰もが自分らしく挑戦し、活躍できる未来を創る」という理念のもと、多様なバックグラウンドを持つ起業家・経営者が集うコミュニティとして活動してまいりました。

初代会長の末松弥奈子のリーダーシップのもと、ジェンダーや年齢、国籍、業種といった違いを超えた学びと交流の場を築き、EOの価値観であるTrust & Respect（信頼と尊重）を基盤に、会員一人ひとりの成長と相互支援を推進してきました。

このたび2代目会長に就任する高橋隆史は、創設期に築かれたカルチャーを大切に受け継ぎながら、「日本社会における多様なリーダーシップの実践モデル」として次なる成長フェーズに向けてコミュニティの発展を牽引してまいります。

新会長 高橋 隆史 コメント

高橋隆史（株式会社ブレインパッドCo-Founder）

チャプター自体の設立者でもある前会長から、バトンを引き継ぎ、本チャプターとして２人目の会長となりました。

実験チャプターとして、ジェンダーバランスを整え、参加資格を創業者に限定せず、日本中から集まった起業家精神旺盛な経営者で組成されたEO Beyond Japanは、メンバーの積極的な参加・協力もあり、立ち上げ期の試行錯誤を抜け、一つの安定した「型」が出来つつあると実感しております。

会長として、この型をきちんと仕組みとして落とし込み、運営の効率化に繋げ、できた余裕をメンバーの成長機会（のための学び）の最大化と次のチャプターとしての挑戦（実験）のために尽力していきたいと思います。

初代会長 末松 弥奈子 コメント

末松弥奈子（株式会社ジャパンタイムズ代表取締役会長兼会長）

「EO Beyond Japanは、『違いを力に変える』という想いからスタートしました。

設立当初は小さなコミュニティでしたが、多くの会員の共感と協力によって、いまでは日本のEOの中でも独自の存在感を持つチャプターへと成長しました。

高橋新会長のもと、これまで培ってきたカルチャーがさらに発展し、多様な経営者が安心して挑戦できる場として進化していくことを心から期待しています。」

EO Beyond Japan 3ヵ年中期ビジョン（2026-2029）

Vision

「多様性にインスパイアされた事業成長意欲が高いメンバーが集う満足度世界一のミドルチャプターの実現」

3つの重点テーマ

1. EO Beyond Japanの仕組み化

持続可能なチャプター運営と会員成長の実現

会員満足度向上の仕組み化

リーダー多様性担保の仕組み強化

会員拡大の仕組み化

2. ポテンシャル向上の環境整備

多様な起業家が参加しやすいコミュニティ環境の整備

成長ステージの異なる経営者の参加促進

若年経営者比率向上

世代・業種を超えたネットワーク構築

3. 他チャプターとの交流

社会への発信力強化

D&Iに関する発信活動

次世代起業家支援

日本社会における多様性推進の情報発信

EO Beyond Japanについて

EO Beyond Japanは、世界最大級の起業家ネットワークであるEntrepreneurs' Organization（EO）の理念のもと設立されたチャプターです。

「違いを受け入れ、可能性を広げる」をテーマに、多様な起業家・経営者が集い、学び合い、支え合うコミュニティとして活動しています。

性別、年齢、国籍、バックグラウンドを問わず、誰もが自分らしく挑戦できる社会の実現を目指し、経営者同士の学びの機会創出や社会への発信を続けています。

本件に関するお問い合わせ先

EO Beyond Japan

E-mail：info@eobeyondjp.org

URL：https://eobeyondjp.org