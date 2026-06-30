フォーム営業自動化ツール「Listers form EX」、サービスサイトをリニューアル

株式会社Lister

株式会社Lister（本社：東京都港区、代表取締役：永良慶太）は、提供するフォーム営業自動化ツール「Listers form EX(https://db.lister.jp/ex/)」のサービスサイトをリニューアルいたしました。

リニューアルされたListers form EXのサービスサイト



▼Listers form EX サービスサイト

https://db.lister.jp/ex

Listers form EXは、企業の問い合わせフォームへの営業送信を自動化するフォーム営業自動化ツールです。

営業先企業のURLを一括コピー＆ペーストするだけの簡単作業で送信でき、営業リストも追加料金なしで提供をしているため営業リストを持っていない企業でも、初月から大量アプローチを開始できます。

今回のリニューアルでは、導入を検討する企業に向けて、サービスの特徴や利用イメージがより分かりやすく伝わるよう、掲載内容を拡充いたしました。

主なリニューアル内容は以下の通りです。

- 5年以上のサービス運営実績を掲載- URLのコピー＆ペーストだけで送信できる手軽さを紹介- 最短5分で開始できる、初心者でも使いやすい運用イメージを掲載- 営業リストがなくても初月から大量アプローチできる仕組みを説明- 送信結果をダッシュボードで管理できる新機能を紹介

Listers form EXでは、フォーム営業に必要な送信作業や営業リスト準備の工数を削減し、BtoB企業の新規開拓営業を効率化します。

今後も株式会社Listerは、Listers form EXの機能改善およびサービス品質の向上に努め、企業の営業活動を支援してまいります。

■ 株式会社Listerについて

会社名：株式会社Lister

所在地：東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F

代表者：永良慶太

URL：https://lister.jp/

事業内容：

・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form EX：https://db.lister.jp/ex/

・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form：https://lister.jp/form/

・営業リストを購入できるマーケットプレイス Listers：https://lister.jp/

・顧客ごとに最適な営業文面を自動生成 セールスGPT：https://sales-gpt.app/

・広告出稿企業データベース：https://lister.jp/adslist/

■ 本件に関するお問い合わせ

cs@lister.jp