「芋・栗」を使用した黄金色の贅沢。心潤う極上の「ゴールデンアフタヌーンティー」 税込3,800円で登場！

株式会社ベビーフェイス「ゴールデンアフタヌーンティー(税込3,800円)」8月1日より提供開始」 *写真は2名様分

SNSで話題の『アフタヌーンティー』の最新作がついに登場！ BABYFACE SKY TERRACE (ベビーフェイス スカイテラス) MAIN STORE奈良店、BABYFACE SKY TERRACEあべのハルカス店、LOBBY GARDEN by SKY TERRACE(ロビーガーデン バイ スカイテラス) 草津店では、秋の味覚を代表する甘く濃厚な「芋・栗」をメインとした『ゴールデンアフタヌーンティー』のご予約を開始いたしました。旬の恵みが織りなす繊細な味わいと、黄金色やバイオレット、秋の陽光を映したようなオレンジが描き出す鮮やかな色彩美。五感を満たす趣向を凝らしたガトーとセイボリーの数々を、洗練された空間で心ゆくまでお愉しみください。

【ご予約はコチラから】※要２日前予約

MAINSTORE奈良店 予約サイト ＞ :https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091001/27042?affiid=mail-magazineあべのハルカス店 予約サイト ＞ :https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091002/29243草津店 予約サイト ＞ :https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091002/31626

*草津店はLOBBY GARDEN by SKY TERRACEです。

ガトー ５種

秋の深まりとともに、心潤う黄金色の世界へ。8月1日より10月31日まで、種子島安納芋の豊かな甘みと、濃厚な栗を主役にした「ゴールデンアフタヌーンティー」が登場いたします。

上段には、秋の輝きを閉じ込めた豪華で美しいガトーが並びます。艶やかに煌めく「グリオット・ムース グラサージュバイオレット」をはじめ、素材の甘みを最大限に引き出した「種子島安納芋の生スイートポテトタルト」や「シュー・オマージュ 洋梨とマロンシャンティ」など、秋の贅沢を凝縮したラインナップです。

下段には、なめらかでコクのある「南瓜の冷製ヴルーテ」や、「イカスミのアランチーニ プロシュートと蓮根フリット」、ボリュームたっぷりの「茶美豚のハーブカツレツサンド」、そして毎回大好評のトリュフマヨディップで味わうフライドポテトなど、ガトーの魅力を引き立てるセイボリーを揃えました。

また、全長10メートルの「ビバレッジバー(https://www.instagram.com/beverage_bar_recipe/?hl=ja)」では、世界的に評価されるスティーブンスミスティーメーカーの紅茶、ロースタリー直送のスペシャルティコーヒー、茶師厳選の放香堂の日本茶など、こだわりのドリンクを心ゆくまでお楽しみいただけます。

＜コンテンツ＞

SPECIALTY

●フランス産発酵バターのクロッフル

絞りたてモンブラン仕立て

フランス産発酵バターのクロッフル 絞りたてモンブラン仕立て

SAVORY

● 南瓜の冷製ヴルーテ

●マグロ・海老・ホワイトマッシュルームのセビーチェ

●イカスミのアランチーニ プロシュートと蓮根フリット

●茶美豚のハーブカツレツサンド

●サーモンと自家製リコッタチーズ チミチュリソース

●フライドポテト トリュフマヨディップ

セイボリー ５種

GATEAU

● グリオット・ムース グラサージュバイオレット

●種子島安納芋の生スイートポテトタルト

●シュー・オマージュ 洋梨とマロンシャンティ

●種子島安納芋と２層仕立て コーヒージュレとパンナコッタ

●花椒と黒胡椒香るみたらし

BEVERAGE BAR

●ビバレッジバー ＜高品質なドリンクが並ぶ、時間無制限のフリーフロードリンク＞

*仕入れの状況によりメニュー内容が変更になる場合があります。※飲み放題にアルコールは含みません

アフタヌーンティー概要

ゴールデンアフタヌーンティー＋ビバレッジバー付 (ドリンク飲み放題) ※要2日前予約

[期間] 2026年8月1日～2026年10月31日

[提供時間] 15:00~16:30 <時間無制限> ※混雑時は2時間制

[料金] 1名さま \3,800(税込)

※飲み放題にアルコールは含みません

（右）シンプルな造形が美しいこの「ポアステディ」というマシンは、元NASAのエンジニアとロボット技術者の二人組が開発しました。お湯の量や温度、回し方、抽出回数などバリスタによって異なるドリップ技術を覚えて、忠実に再現します。アレンジのバリエーションは1000通り以上

BABYFACE SKY TERRACE（ベビーフェイス スカイテラス）に関する詳細は babyface-planets.com(https://babyface-planets.com/information/new-open-babyfaceskyterrace) をご覧ください。また、Instagram(https://www.instagram.com/babyface_skyterrace/?hl=ja)、でも最新情報を配信しています。

BABYFACE SKY TERRACE（ベビーフェイス スカイテラス）とは？

「多様なライフスタイルを彩る独創的でコンフォートな空間」をブランドコンセプトに掲げ、日常から解放される場所としてお店をご利用いただくことを目指しています。開放的で美しい景観と共に、素材の魅力を直球に活かしたボリュームたっぷりなお料理を堪能し大切な人と過ごす格別なひと時をお過ごしいただくことが、私たちの願いです。

MAINSTORE奈良店（本店）

10ｍのビバレッジバーやライブキッチン、竹林を臨むスカイテラスとプールサイドデッキがあり、室内にいながら開放感満載。季節ごとに見せる竹林の風情も感じられ運が良ければ鹿に会えることも。

住所：〒630-8108

奈良市法蓮佐保山３丁目２－２３

電話：050-1807-0151

営業時間：11:00-23:30 (LO23:00)

駐車場：44台

WEB予約：MAINSTORE奈良店（本店）予約サイト(https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091001/27042?affiid=mail-magazine)

あべのハルカス店

高層階ならではの非日常的な絶景が見渡せる贅沢な空間。バリ島から直接買い付けした装飾品の数々は全て職人による手作りの１点もの。洗練された中にもどこか温かみがあり落ち着いた雰囲気が上質で贅沢な時間を演出します。

住所：〒545-8545

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１－４３

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 14F

電話：050-1808-5643

営業時間：11:00-22:00（LO21:00）

WEB予約：あべのハルカス店予約サイト(https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091002/29243)

LOBBY GARDEN by SKY TERRACE 草津店

住所：〒525-0026

滋賀県草津市渋川1丁目１-50 近鉄百貨店草津店５F

電話：077-561-4717

営業時間：11:00～21:00（LO20:30）

WEB予約:LOBBY GARDEN by SKY TERRACE予約サイト(https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091002/31626)