「誰と協働するか」をAIが提案、PHONE APPLIがCopilot時代の協働基盤を公開

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、2026年6月30日、社内で「誰に相談すればよいのか」「誰と働けば成果につながるのか」「このテーマに適した協働相手は誰か」といった、人と人との関係性を起点とした意思決定に多くの時間が費やされている課題に対し、人と組織の情報資産をAIエージェントから活用可能にする新技術「PHONE APPLI MCP」のプレビュー版を公開しました。

なお、本技術は2026年7月中旬頃より顧客提供開始を予定しており、既存のお客様へは順次ご利用案内を進めてまいります。

人的資本データをAIで活かし、最適な協働を導き出す--Copilot時代の“人と組織の情報基盤“へ。

当社が提供するコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」（以下、PA PEOPLE）に蓄積された電話帳、部署情報、プロフィール情報といったデータは、企業独自の「人的資本データ」といえます。本技術はそれらをAIが直接活用できる形にすることで、検索操作に依存しない新しい情報活用体験を提供します。

PA PEOPLEのMCP対応により、Microsoft 365 Copilot などのAIエージェントと連携することで、ユーザーは検索操作やAPI仕様を意識することなく、自然言語で「目的の人を探す」ことが可能になります。

これにより、担当者の特定から会議設定、メール文案作成など、一連の業務が効率化され、個人と組織の生産性向上の支援を目指します。

MCP対応の背景

生成AIやAIエージェントの活用が進み、企業内の情報資産を自然言語で活用したいというニーズが高まるなか、MCP（Model Context Protocol）は、AIエージェントが企業内データや各種ツールと安全に連携するための共通規格として注目されています。

特に、Microsoft 365 Copilot のようなAIエージェントの普及により、「人と組織の情報をAIがどう扱うか」が企業の競争力を左右する要素になりつつあります。

一方で、企業内においては「適切な担当者を探す」ために、画面を開き、条件検索を行い、複数の情報を確認する必要があり、多くの時間が費やされています。

当社のPA PEOPLEには、社内電話帳、部署情報、プロフィール情報など、人と組織に関する情報が統合的に蓄積されており、これらは企業独自の人的資本データとして活用できます。しかし従来は、これらの情報を活用するにはユーザー自身の検索操作や、開発者によるAPI活用が前提となっていました。

そこで、AIエージェントがこれらの情報に直接アクセスし、「誰に相談するべきか」を判断できる基盤として、PHONE APPLI MCPを開発しました。

PHONE APPLI MCPの特徴

（1）人的資本データを活用し、「最適な協働相手を導き出す」手間を軽減

PHONE APPLI MCPは、PA PEOPLEに蓄積された、社内電話帳、部署情報、プロフィール情報などの人的資本データを、AIエージェントが直接参照・活用できるようにする技術です。企業独自の人と組織の情報をAIで活かせる点が、本技術の中核となります。現時点のプレビュー版では、こうした情報の読み取り機能を提供しています。

これにより、従来のように「条件検索で人を探す」のではなく、「誰とどのように協働すべきか」という関係性の設計そのものをAIが支援することが可能になります。

例えば、

・この新規事業開発の相談をするのに適任なプロジェクトメンバーを教えて

・この顧客問い合わせに詳しい担当者を探して、確認依頼メールの文案を作って

・このテーマの検討に適したメンバーを教えて、あわせて進め方の案も作成して

といった依頼に対して、AIエージェントが適切な人物を特定し、その後の業務まで支援します。

（2）Microsoft 365 Copilot などのAIエージェントとの連携を前提とした利用環境

PHONE APPLI MCPは、Microsoft 365 Copilot をはじめとするAIエージェントとの連携を前提にした環境下で作業効率を向上させることが可能です。ユーザーは自然言語で依頼するだけで、PA PEOPLEに蓄積された人や組織の情報へアクセスでき、より直感的な情報活用が可能になります。

（3）複数の業務システムと連携し、AIによる業務支援の高度化へ

PHONE APPLI MCPは、今後、PA PEOPLE単体の情報活用に限らず、様々な業務システムやデータと連携することで、AIエージェントがより高度な業務支援を行う環境の実現を目指します。人と組織の情報を起点に、ナレッジや業務データと組み合わせることで、AIが意思決定や業務遂行を支援する新しい働き方を推進します。

また、本技術は、MCPおよびAIエージェントの仕様に準拠した設計とすることで、企業内データへのアクセス制御や取り扱いに配慮した利用が可能です。

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員

パートナー事業本部 エンタープライズパートナー統括本部長 岡 寛美 様からのエンドースメント

日本マイクロソフト株式会社は、株式会社PHONE APPLI様による、人と組織の情報資産をAIエージェントから活用可能にする新技術「PHONE APPLI MCP」プレビュー版の公開を歓迎いたします。

Microsoft 365 Copilot をはじめとするAIエージェントの活用が広がるなか、企業が保有する人的資本データを安全かつ自然な形で業務に活かすことは、従業員の生産性向上と組織内の知見活用を進める上で重要です。「PHONE APPLI MCP」により、PA PEOPLEに蓄積された人と組織の情報を活用し、適切な相談先や協働相手の発見を支援することで、お客様はより直感的で効率的な働き方を実現できることが期待されます。

日本マイクロソフト株式会社は、株式会社PHONE APPLI様との協力を通じて、AIを活用した新しい働き方の実現と、お客様の従業員体験および組織生産性の向上を支援してまいります。

※Microsoft、Microsoft 365 は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

今後の展望

今後は、PHONE APPLI MCPを通じてAIエージェントによる人的資本データの活用領域を拡大し、PA PEOPLEを“人と組織の情報基盤”として、組織内に蓄積された知識・経験・専門性をより効果的に活用できる環境づくりを進めてまいります。

本取り組みは、人的資本データをAIエージェント活用時代の新たな情報資産として活用する第一歩と位置付けています。

お問い合わせ先

PHONE APPLI MCPプレビュー版のご利用のお申し込み・お問い合わせは、下記フォームからご連絡ください。

お問い合わせフォーム :https://phoneappli.net/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_oth_pt_rel_press_20260630

「PHONE APPLI PEOPLE」について

PHONE APPLI PEOPLEは、コミュニケーションを変え、風通しの良い組織をつくるコミュニケーションポータルです。名刺・Web電話帳の連絡先管理、人材・スキルの可視化、居場所表示、サンクスカードなど社内に浸透させたい様々なツールと連携し、集約することで利用ユーザーの導線や煩雑化しやすい複数ツールの管理環境をシンプルにします。そして、キーワードやスキルなどで社内の専門家を、名刺データからお客様や取引先を、それぞれ簡単に見つけだし、最適なツール（チャット、メール、電話、Web会議等）でコミュニケーションをとることができ、人と人のコラボレーションを活性化させます。この「シンプルな導線」と「人と人をつなげる情報」の集約により、お互いの強みや個性を知るきっかけを提供します。多様な働き方を実現する企業を支援し、組織を強化するコミュニケーションポータルとして、多くの企業様への支援実績を有しています。

「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら：https://phoneappli.net/papeople/

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社PHONE APPLI

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

広報部

E-mail：pr@phoneappli.net