国分グループ本社株式会社〔本社：東京都中央区、代表取締役会長兼CEO：國分 勘兵衛〕は、スペシャルティコーヒー専門店「CAFE FACON(カフェ ファソン)」とコラボレーションし、2026年7月1日(水)から8月31日(月)までの2カ月間、国分ブランド商品「クリエイト Theアーモンドヨーグルト」を使用した期間限定メニューを同カフェ2店舗で提供いたします。





※『CAFE FACON』の正式表記は、「E」の上にアキュートアクセント、「C」の下にセディーユが付きます。





クリエイト Theアーモンドヨーグルト

BASE Tokyo.店 外観





1. 概要

「クリエイト Theアーモンドヨーグルト」は、乳製品を使わず、植物性の材料だけでつくられた「Plant-based(プラントベース：植物由来)」のヨーグルトです。本商品の特徴であるアーモンドの風味やなめらかな食感を生かしたメニューを、CAFE FACONのバリスタ・シェフ・パティシエが開発しました。中目黒本店およびBASE Tokyo.店の2店舗で、2026年7月1日(水)から8月31日(月)の2カ月間限定で提供いたします。









2.「CAFE FACON」のコラボレーションメニューと提供店舗

各店舗で異なるドリンクやスイーツをご用意するほか、週替わりで特製フードメニューを提供いたします。





【コラボレーションメニュー】

●食事

・BASE Tokyo.店限定：アーモンドヨーグルト香るスパイスカレー(ドリンクセット 1,540円／単品 1,200円、税込)





アーモンドヨーグルト香るスパイスカレー





・BASE Tokyo.店限定：アーモンドヨーグルトのタンドリーチキン(ドリンクセット 1,540円／単品 1,200円、税込)





アーモンドヨーグルトのタンドリーチキン





●ドリンク

・黒糖アーモンドヨーグルトオレ(水出しデミタスコーヒー添え) 800円(税込)

・(掲載写真)黒糖アーモンドヨーグルトオレ(エスプレッソ添え) 800円(税込)





黒糖アーモンドヨーグルトオレ





●スイーツ

・アーモンドヨーグルトがけグラノーラ(水出しコーヒー添え) 1,320円(税込)





アーモンドヨーグルトがけグラノーラ





・アーモンドヨーグルトと苺のグラニテ 900円(税込)





アーモンドヨーグルトと苺のグラニテ





【提供店舗】

●中目黒本店

所在地：東京都目黒区上目黒3丁目8-3 千陽中目黒ビル・アネックス 3F

TEL ：03-3716-8338

OPEN ：10:00～22:00(21:30LO)

定休日：不定休





＜提供メニュー＞

・黒糖アーモンドヨーグルトオレ(水出しデミタスコーヒー添え)

・アーモンドヨーグルトがけグラノーラ(水出しコーヒー添え)





●BASE Tokyo.店

所在地：東京都目黒区青葉台3-19-5

TEL ：03-6772-2868

OPEN ：10:00～19:00(18:00LO)

定休日：不定休





＜提供メニュー＞

・アーモンドヨーグルト香るスパイスカレー(週替わり)

・アーモンドヨーグルトのタンドリーチキン(週替わり)

・黒糖アーモンドヨーグルトオレ(エスプレッソ添え)

・アーモンドヨーグルトと苺のグラニテ









3.「クリエイト Theアーモンドヨーグルト」商品概要

商品名 ：クリエイト Theアーモンドヨーグルト

内容量 ：300g

参考売価 ：399円(税込)

賞味期間 ：製造日より21日間(要冷蔵)

商品コメント：

アーモンドを主原料に乳酸菌で発酵させた、植物性ヨーグルト。アーモンドの香ばしい風味ととろっとした食感が特長で、オリゴ糖とさとうきび糖のやさしい甘みつきです。ビタミンEと食物繊維を多く摂ることができ、コレステロールはゼロ。からだの中からキレイになりたい方をサポートするヨーグルトです。





▼「クリエイト Theアーモンドヨーグルト」ブランドサイト

https://www.kokubu.co.jp/brands/create/thealmondyogurt/









◆商品に関するお問い合わせ

国分グループ本社株式会社 商品統括部 商品開発部 開発三課

〒103-8241 東京都中央区日本橋1-1-1

電話：03-3276-6660