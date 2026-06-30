一般社団法人リレーションデザイン研究所(兵庫県西宮市、代表理事：榊原 昌彦)は、食品表示ラベルの作成・管理・印刷を支援するサービス「食品表示印刷」において、入力済みの表示内容をAIが確認する「自動整形」と、レシピから食品表示案を作成する「ラベル自動生成」を、2026年7月1日(水)より提供開始します。





食品表示の美優力内容をAIでチェック、レシピから表示案も自動生成





食品表示に詳しい担当者がいない小規模な食品製造事業者や飲食店、菓子店、惣菜店などでは、何をどのように記載すべきか判断できず、過去のラベルやインターネット上の情報を参考にしながら、手探りで表示を作成することがあります。





今回提供する機能では、料理名、材料、分量などのレシピ情報から食品表示の初稿を作成し、入力済みの名称や原材料名についても、AIが修正候補と理由を提示します。





AIが表示内容を自動的に確定するのではなく、利用者が現在の入力内容と提案を比較し、必要な修正だけを承認して反映する設計としています。

これにより、食品表示を空欄から一項目ずつ考える作業から、AIが作成した表示案をもとに、内容を確認しながら整える作業へ変えていくことを目指します。





サービスURL： https://site.foodlabel.info/









■ 本リリースのポイント

・食品表示ラベルの作成・管理・印刷を支援する「食品表示印刷」に、AIを活用した「自動整形」と「ラベル自動生成」を追加。





・料理名、材料、分量などのレシピ情報から、商品名、名称、原材料名、アレルゲン候補を含む食品表示の初稿を自動生成。





・入力済みの名称と原材料名をAIが確認し、修正候補と理由を提示。利用者が提案ごとに承認または却下してから反映する設計に。





同社は、「食品表示印刷」をアップデートし、食品表示の作成開始時と入力後の見直しを支援する2つのAI機能を追加します。

加工食品の食品表示を作成する際には、商品やレシピ、原材料の情報をもとに、食品表示上の名称、原材料名、アレルゲンなどを整理する必要があります。

一方、食品表示を専門とする担当者がいない事業者では、





・食品表示上の「名称」に何を記載すればよいか分からない

・材料をどのような順序や表現で記載すればよいか判断しにくい

・入力した内容のどこを確認すべきか分からない





といった課題があります。

今回のアップデートでは、





・レシピから食品表示の初稿を作成する

・入力済みの名称と原材料名をAIが見直す

・修正候補とその理由を確認してから反映する





修正理由までわかるから確認して直せる





という3点を軸に、食品表示を一から考える負担と、入力後の確認に対する不安を減らす機能として再設計しました。









■ レシピから表示案を自動生成──空欄から考える負担を軽減

「ラベル自動生成」は、料理名、使用する材料、分量などをレシピ欄に入力すると、AIが内容を読み取り、食品表示の初稿となる案を作成する機能です。





主に次の項目を生成します。





・商品名

・名称

・原材料名

・レシピから検出したアレルゲン候補





食品表示に慣れていない場合、入力画面が用意されていても、何をどのように入力すればよいか分からず、作業を始めること自体が負担になります。

「ラベル自動生成」では、事業者が普段使用しているレシピに近い形で情報を入力することで、食品表示の初稿を作成します。

生成結果はプレビュー画面に表示され、利用者が内容を確認したうえで、現在の入力内容へ反映できます。AIが作成した表示案が、そのまま確定または印刷されることはありません。

これにより、空欄から一項目ずつ表示内容を考えるのではなく、まず初稿を作成し、不足している情報や修正が必要な箇所を確認しながら作業を進められます。





何がいいかわからないまずはレシピから





■ 入力内容をAIがチェック──修正候補と理由を比較して確認

「自動整形」は、入力済みの商品名や原材料名をもとに、食品表示上の「名称」と「原材料名」をAIが確認する機能です。

画面には、現在の入力内容とAIによる修正候補が並べて表示されます。利用者は、変更箇所と提案理由を確認したうえで、提案ごとに「承認する」または「却下する」を選択できます。

承認した修正だけが反映されるため、AIが利用者の確認なしに食品表示を書き換えることはありません。





主に次のような内容について修正候補を提示します。





・商品の内容に応じた食品表示上の「名称」

・原材料名に使用されている表現や表記の揺れ

・事業者が設定した方法に応じたアレルゲン表示

・入力内容から追加の確認が必要と考えられる箇所





単純な誤字脱字の検出だけではなく、名称の分類や原材料の表現など、利用者自身では気づきにくい箇所について、確認のきっかけを提示します。

修正候補がない場合も、その結果を画面上で通知します。









■ 「何を書けばよいか分からない」から、表示案を確認して整える作業へ

今回提供する2つの機能は、食品表示作成の異なる段階を支援します。





1. レシピから食品表示の初稿を作成する

食品表示をどこから作り始めればよいか分からない場合は、「ラベル自動生成」によって初稿を作成します。





2. 入力内容の修正候補を確認する

すでに食品表示を入力している場合や、生成された表示案を見直したい場合は、「自動整形」によって修正候補と理由を確認します。





3. 利用者が必要な修正だけを反映する

AIによる提案は自動的に確定されません。現在の入力内容と比較し、利用者が承認した修正だけが反映されます。

「食品表示印刷」は、AIに食品表示の判断をすべて委ねるのではなく、利用者が確認するための初稿と判断材料を提示することを重視しています。

これにより、食品表示を手探りで一から作成する作業から、表示案と修正理由を確認しながら整える作業へ変えていきます。









■ 複数のAIとルールベースの確認処理を組み合わせて提案

両機能では、一つのAIによる回答をそのまま採用するのではなく、複数のAIが生成した候補を比較・判定する仕組みを採用しています。

さらに、アレルゲン表示や入力情報の不足など、一定の条件をプログラムで確認するルールベースの処理を組み合わせています。





・複数のAIによる候補生成

・生成された候補の比較と判定

・ルールに基づく確認処理





という複数の工程を通じて、食品表示の初稿作成と入力内容の見直しを支援します。

最終的な反映は利用者が提案内容を確認してから行うため、AIによる候補生成と、人による確認を組み合わせた操作フローとしています。









■ 無料プランでも利用可能 ── プロプランでは月1,000回まで

新機能は、「食品表示印刷」の食品編集画面から利用できます。





「ラベル自動生成」では、レシピ欄に料理名、使用する材料、分量などを入力し、「ラベル自動生成」を選択します。

「自動整形」では、商品名と原材料名を入力し、事業者情報でアレルゲンの表示方法を設定したうえで、「自動整形」を選択します。





無料プランでは、所定の回数制限内でAI機能を利用できます。プロプランでは、AI機能を月1,000回まで利用でき、継続的に複数の商品を作成・管理する事業者にも活用いただけます。





各プランの料金や最新の利用条件については、サービス内の案内をご確認ください。









■ ご利用にあたって──最終的な表示内容は根拠資料との照合を

本機能は、食品表示の作成および確認作業を支援するものです。AIが生成した表示案や修正候補について、正確性、完全性および法令への適合性を保証するものではありません。

また、入力されたレシピだけでは、複合原材料の詳細、食品添加物、原料原産地、製造工程中の混入、仕入先が管理するアレルゲン情報などを正確に判断できない場合があります。

原材料の規格書、仕入先から提供された情報、実際の製造工程、最新の法令や行政機関の案内などと照合し、利用者の責任において最終的な表示内容をご確認ください。









■ 「食品表示印刷」について──食品表示の作成からラベル印刷までを支援

「食品表示印刷」は、食品表示ラベルの作成、管理、印刷を支援するアプリケーションサービスです。

商品ごとの表示情報や原材料を管理し、対応するラベルプリンターから食品表示ラベルを印刷できます。Web、iOS、Androidに対応しており、食品表示に関する業務をスマートフォンやパソコンから行えます。





名称 ： 食品表示印刷

料金 ： 無料(有料プランあり)

公式サイト ： https://site.foodlabel.info/

Webアプリ ： https://foodlabel.info/

iOSアプリ ： https://apps.apple.com/jp/app/id1526012504?mt=8

Androidアプリ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.rdlabo.foodlabel









■ 会社概要

組織名 ： 一般社団法人リレーションデザイン研究所

代表理事： 榊原 昌彦

設立 ： 2011年6月23日

所在地 ： 〒662-0046 兵庫県西宮市千歳町6番16号 201

事業内容： Web制作、アプリ開発、セミナーなど

URL ： https://www.rdlabo.jp/









※記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。