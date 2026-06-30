株式会社サラダコスモ(代表取締役：中田智洋、本社：岐阜県中津川市)は、現代人が抱える慢性的な“くたくた感”を感じる方向けに開発した、新しい自然派にんにくサプリ『黒にんにく濃縮液 BIOKURO STICK』を、2026年6月30日より応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて先行販売を開始いたしました。





Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/biokuro_stick/

プロジェクト期間 ： 2026年6月30日(火)10時～8月2日(日)22時





毎日の新習慣 黒にんにく濃縮液





■開発の背景：がんばる現代人の「くたくた感」を、自然の力で救いたい

仕事、家事、育児……マルチタスクに追われる現代社会において、「寝ても元気がパッとしない」「夕方にはくたくた…」という悩みを抱える人が増えています。 しかし、「体を労りたいけれど、人工的な成分や強いサプリメントには頼りたくない」「毎日の食事の延長線上にある、自然由来のもので体をケアしたい」という声も多く存在します。

私たちは、古くから日本の食卓を支えてきた身近な元気素材「にんにく」、そしてそれを発酵熟成させることでパワーを高めた「黒にんにく」に着目。毎日安心して続けられる、体への優しさを第一に考えた自然派サプリメントの開発をスタートしました。









■リアルな声から誕生：約72.6％が「自然由来の商品に期待」(アンケート結果)

開発にあたり、エナジードリンクなどの一時的な効果やカフェイン摂取の反動など既存対策に不満を抱えている方が約65％、そのうち72.6％が自然由来の商品に期待していることが分かりました。





【アンケート結果のトピックス】

オンラインアンケート調査結果





このアンケート結果を受け、「やはり多くの人が日々イキイキのサポートに満足しておらず、かつ、安心できる自然由来の解決策を求めている」と確信し、今回のプロジェクトをMakuakeにて立ち上げることにいたしました。









■自然派にんにくサプリ『黒にんにく濃縮液 BIOKURO STICK』の3つのポイント

(1) 黒にんにくを取り入れる新習慣

手も汚れず、匂いも気にならない！

皮をむく必要がなく、1本ずつ使い切れるスティックタイプ。忙しい朝や外出先でも手軽に取り入れられ、「毎日続けられる黒にんにく」を目指して生まれた、新しいスタイルです。

もう、黒にんにくを剥かなくていい





(2) 黒にんにく100％をぎゅっと濃縮

1本5gの個包装。砂糖・香料不使用！

本商品は黒にんにくだけを使用した100％濃縮液です。

砂糖や香料を使用せず、黒にんにく本来の自然な甘みとコクをそのまま味わえます。

1本5gの個包装なので持ち運びにも便利です。





(3) 17年間で累計1,100万玉出荷

黒にんにくを知り尽くしているからこそこだわり抜きました！

ちこり村では17年間にわたり黒にんにくを製造・販売し、累計1,100万玉以上を全国のお客様へお届けしてきました。

その経験の中でいただいた「もっと手軽に食べたい」「持ち運びしやすい商品がほしい」という多くのお客様の声から誕生したのが、この「黒にんにく濃縮液」です。

長年培ってきた黒にんにくづくりの経験を、この1本に詰め込みました。









■Makuake応援購入について ※価格は税込み

Makuakeでは、先行販売ならではの特別なリターンをご用意しております。





超早割： 5g×30包 【20％OFF】2,800円(限定30個)

5g×60包 【25％OFF】5,250円(限定20個)

5g×90包 【30％OFF】7,350円(限定10個)

早割 ： 5g×30包 【15％OFF】2,975円(限定40個)

5g×60包 【20％OFF】5,600円(限定30個)

5g×90包 【25％OFF】7,875円(限定20個)

通常 ： 5g×30包 【10％OFF】3,150円(限定100個)

5g×60包 【15％OFF】5,950円(限定50個)

5g×90包 【20％OFF】8,400円(限定20個)





『黒にんにく濃縮液 BIOKURO STICK』30包





【ちこり村来訪者限定セット】

黒にんにく濃縮液5グラム×30包＋限定特典機能性表示食品有機黒にんにく付き

2,800円(限定30個)





ちこり村来訪者限定セット





※詳細は以下のMakuakeプロジェクトページをご確認ください。

https://www.makuake.com/project/biokuro_stick/









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 累計1,100万玉突破した黒にんにくをそのまま凝縮！

スティックだから手軽に摂取！

期間 ： 2026年6月30日(火)10時～8月2日(日)22時

URL ： https://www.makuake.com/project/biokuro_stick/





『黒にんにく濃縮液 BIOKURO STICK』の開発を担当した株式会社サラダコスモ 黒にんにく担当 小林 克巳(52才)





■開発担当 小林 克巳 コメント

「17年間、黒にんにくを販売する中で、『毎日は続けたいけれど手間がかかる』というお客様の声を数多くいただいてきました。その声に応えたいという思いから、黒にんにく100％の濃縮液を開発しました。毎日の新しい習慣として、多くの方にお試しいただければ嬉しいです。」









■会社概要

株式会社サラダコスモ

設立 ： 1980年8月

代表者 ： 代表取締役 中田智洋

本社所在地： 〒509-9131 岐阜県中津川市千旦林1-15

売上高 ： 263億円(2025年5月期)

事業内容 ： ・野菜作り農業(もやし、スプラウト、カット野菜の生産販売)

・酒類製造販売(焼酎・クラフトジン)

・「ちこり村」教育型観光施設の運営

公式HP ： https://www.saladcosmo.co.jp/

公式オンラインショップ： https://www.chicory.jp/f/onlineshop









※本リリースに使用している画像は一部生成AIを活用して作成したものもございます。