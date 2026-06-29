「AIで何が起きるか」を、経営者が自分の言葉で語れるか──AI投資の判断軸と組織変革をまとめた実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、経営者向けの実務ガイド（ホワイトペーパー）「AIを自分の言葉で語るための判断軸と組織変革(https://fullfact.net/whitepapers/executive-ai-mindset-bootcamp)」を無料で公開しました。AIに前向きでも、役員会では自信を持って語れない。その状態を抜けるための手引きです。

背景：詳しい人に任せきりだと、判断ができない

AIを誰かに任せきりにすると、経営者自身が投資判断の軸を持てません。「AIのROIは？」と問うても、効果が見えにくく話が止まる。実はこの問いの立て方そのものに無理があります。必要なのは、共通言語を持ち、機会費用や撤退ラインといった経営の言葉でAI投資を判断できる状態をつくることです。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- AIの共通言語が欠けると、経営者が孤立する構造- 「AI投資のROI」という問いの、どこに無理があるか- 機会費用・撤退ラインなど、AI投資判断の経済学（5つの問い）- 組織文化を変えるときの順序（並列ではなく順序で進める理由）- 共通言語づくり → 投資判断の型 → 現場との翻訳、という進め方

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/executive-ai-mindset-bootcamp

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net