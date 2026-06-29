【新商品／犬用ガム／国産】『モチモチ食感』新しい発想の愛犬用オーラルガム「ながもちスパイラルガム」兵庫県たつの市 犬用オーラルガム専門メーカー株式会社ダイワから2026年7月1日発売

I．新商品発売概要

株式会社ダイワ＊画像はイメージです＊画像はイメージです

兵庫県たつの市にある株式会社ダイワ(https://corp.daiwa-gum.jp/)は愛犬用オーラルケアガム「ながもちスパイラルガム」を、2026年７月よりダイワ公式オンラインショップ(https://daiwa-gum.jp/)限定で発売します。

II．商品コンセプト

噛むほどに健康噛むほどに愛おしい時間は長くなる

「ながもちスパイラルガム」は、長く噛むことで歯垢除去効果が高まり、歯周病予防に最適なオーラルガムです。

わんちゃんが夢中で噛んでいるその横顔を、いつもより長く、ゆっくりと見守る。そんなかけがえのないコミュニケーション時間を提供いたします。

III．ながもちスパイラルガム ３つの特徴

＊画像はイメージです

１．長く噛めるスパイラル構造

ワンちゃんのお口の特徴に合わせた独自の形状により、これまでのガムよりも噛む時間が長くなることで歯垢除去効果を実感できます。

２．硬すぎないモチモチ食感

「硬すぎないモチモチ食感」にこだわり、幅広い年齢のワンちゃんが安心して噛み続けることができます。

３．ダブルのオーラルケア

ながく噛むことによる歯垢除去効果に加え、獣医師推奨「オボプロン」配合により口臭予防が期待できます。

※「オボプロン(R)」は株式会社ファーマフーズの登録商標です。

IV．新商品開発の背景

犬用の歯みがきガムは、手軽に取り入れられるデンタルケアとして年々利用者が増加しています。また、歯みがきガムは単なるオーラルケアにとどまらず、愛犬に与える時間そのものが大切なコミュニケーションの機会にもなっています。

多様なガムが市場にある中で、「今求められているものは何か」

ダイワが独自に行った調査では、以下の声が多数でした。

・やわらかくてすぐに食べ終わってしまう！

・硬いとたべられない！

結果、多くの方が「歯垢除去や口臭予防の実感がない」というお悩みを抱えています。

株式会社ダイワは、「やわらかくて」「ながもち」という相反するニーズにお応えし、お客様のお悩みを解決できる商品開発に取り組み、実現し、今回の発売にいたりました。

ながもちさせるための秘訣はお口の形にもヒントが！！

お客様のお悩みを解消するため「モチモチした食感」を追求し、開発には約2年を要しました。試行錯誤を重ねながら、実際のワンちゃんによる検証を繰り返し、「やわらかくモチモチした食感」と「長く噛める」という相反する問題を解決し「安心して食べられるガム」を実現しました。

詳しくはコチラ（ながもちスパイラルガム ブランドサイト）(https://corp.daiwa-gum.jp/long-lasting-gum)

VI．商品概要

Ｖ．会社概要

１．パッケージ画像＊画像はイメージです＊画像はイメージです２．商品画像＊画像はイメージです＊画像はイメージです３．商品詳細[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182174/table/2_1_fe168c5cc7e1d63832b2544b83aab616.jpg?v=202606300951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/182174/table/2_2_d33d2227a4b32f99e2a123141aff77e4.jpg?v=202606300951 ]