「ChatGPTか、Copilotか」で議論が止まる前に──4つのAIツールを選び分けるフレームの実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、AIツール選定の実務ガイド（ホワイトペーパー）「4つのAIツールを選び分けるフレーム(https://fullfact.net/whitepapers/ai-tool-comparison-chatgpt-copilot-claude)」を無料で公開しました。ChatGPT・Microsoft Copilot・Claude・Geminiを、何を基準に選び、どこで切り替えるかを整理した手引きです。

背景：「どれを使うか」で止まり、前に進まない

「ChatGPTか、Copilotか」。この議論で止まってしまう会社は少なくありません。「とりあえずChatGPT」「全社員にCopilot」といった決め方は、業務によっては噛み合いません。大切なのは、製品名で選ぶのではなく、業務の性質・組織・すでに使っているツール・データの要件で選び分けることです。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 「ChatGPTかCopilotか」で議論が止まる3つの構造- 4ツール（ChatGPT・Copilot・Claude・Gemini）の現在地- 選定でハマる5つの典型パターン- 業務性質・組織・既存スタック・データ要件の4軸で決める選定フレーム- ユースケース別の最初の選択と、切り替えの条件- 複数ツールを併用するときの統制設計- 導入初期に評価する観察ポイント

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-tool-comparison-chatgpt-copilot-claude

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

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https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net