女性が憧れる次世代フィメールチームを目指す「SBC NAIL the NAME」が2026年6月29日(月)より始動　D.LEAGUE 26-27 SEASONへ新規参画決定

SBCメディカルグループ株式会社「SBC NAIL the NAME」チームロゴ

湘南美容クリニック（SBC）は、株式会社Dリーグ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：平野岳史）が運営する世界最高峰のプロダンスリーグ「D.LEAGUE（Dリーグ）」26-27 SEASONに参画する女性ダンス＆アーティスト「SBC NAIL the NAME（エスビーシー ネイル・ザ・ネーム）」を立ち上げ、協賛企業として参画したことをお知らせいたします。

「SBC NAIL the NAME」とは

「SBC NAIL the NAME」は、ダンサー・振付師として国内外で活躍するKANUをディレクターに迎え、16歳から24歳までの女性メンバー16名で構成されるフィメールチームです。

メンバーは、330名を超える応募者の中から、約半年にわたるオーディションプロジェクト「NAIL the NAME」を勝ち抜き、選出されました。

本プロジェクトは、D.LEAGUE 26-27 SEASONへ参画する新チームの結成と、次世代を担う女性ダンス＆アーティストの発掘・育成を目的として実施されたものです。チーム名には「NAIL the NAME（名前を刻む）」という意味が込められており、メンバー一人ひとりが自身の存在価値を証明しながら、新たな時代を切り拓いていくという強い意志を表現しています。D.LEAGUEの競技シーンに挑むだけでなく、アーティストとして歌唱活動にも取り組み、ダンス・音楽・ファッションを融合した新たなエンターテインメントの創出に挑戦。日本発のカルチャーを世界へ発信し、世界の女性が憧れる次世代トレンドメーカーとなることを目指します。

NAIL the NAME 公式サイト：https://nailthename.dleaguacademy.co.jp/

NAIL the NAME 公式Instagram：https://www.instagram.com/nail_the_name

NAIL the NAME 公式YouTube：https://www.youtube.com/@NAILtheNAMEOFFICIAL

NAIL the NAME 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nail_the_name

NEW！8月にデビューライブの開催が決定

本格始動に伴い、2026年8月14日(金)に「SBC NAIL the NAME」初となるデビューライブの開催が決定いたしました。多様な個性と高いスキルを持つ16名が集結し、これまでのD.LEAGUEにはない、ダンスとボーカルを融合させた新たなパフォーマンスを初披露する予定です。

【開催概要】

公演日：2026年8月14日(金) 開場18:00 開演19:00

場所：duo MUSIC EXCHANGE (東京都)

公演名：NAIL the NAME DEBUT LIVE

出演：NAIL the NAME

詳細情報：公式Instagram（https://www.instagram.com/nail_the_name）

【チケット概要】

料金：前売り4,000円／当日 4,000円

座席：オールスタンディング

ローソンチケットにて販売中：お求めはこちら(https://l-tike.com/play/mevent/?mid=785057&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn2SZTC1vQ4rNGkeNiBnF2hv2gugfm8zqSYC3F_SBbS2en-E9863UQ08tn_18_aem_XMDeMs5YK1JYauKWFLMFyw)

【備考】

※開場3時間前よりイベント会場で物販の先行発売を行います。

※キッズエリア（中学生以下）をご用意しています。キッズの方は身分証明書をご持参ください。

※前売りチケットが完売した場合、当日券は販売されません。

※６歳以上有料、６歳未満は入場無料

※入場はチケットに記載の整理番号順となります。

参画背景

湘南美容クリニック（SBC）は、次世代を担う若者たちが自身の個性を証明し、未来を切り拓く挑戦を支援したいという想いから、本プロジェクトへの参画を決定しました。「美容医療」を通じてお客さま一人ひとりの理想や、自分らしさの実現に寄り添ってきたからこそ、「SBC NAIL the NAME」が目指す、既存の枠にとらわれない表現力の追求や自己表現の姿勢に深く共感しております。

今後はチームの活動を通じて、日本発の女性カルチャーの魅力を国内外へ発信するとともに、挑戦する若い世代の活躍を全面的に後押ししてまいります。

ディレクター KANUが率いる新チーム

◆ディレクター

KANU（かぬ）

1999年12月6日生まれ。

ヒット・グルーヴ・パワーを自在に操り、確立された独自のダンススタイルで人々を魅了するKANU。アンダーグラウンドで培ったOld Schoolに、New Schoolを融合させた唯一無二のHIPHOPスタイルを持つ。

現在は、NCT DREAM、NCT WISH、BoAなどの韓国アーティストをはじめ、日本ではtimelesz、山田涼介、中島健人、JO1など、幅広いアーティストの振付を手がける。KANU Crewが生み出す「見やすくとも複雑な構成力を活かした振付は、InstagramやTikTokといったSNS上でも高い支持を集め、日本国内のみならず海外のファンからも熱い注目を浴びている。

振付にとどまらず、数多くのライブやテレビ番組、各種メディアにも出演。振付師・ダンサー・モデルとして、活動の幅をマルチに広げ続けている。KANUのクリエイティブディレクションのもと、新たな女性エンターテインメントチームとしてかつてない価値創造に挑みます。

◆メンバー

ダンススキルはもちろん、音楽性や表現力、セルフプロデュース力など多様な個性を持つ16名が集結しました。

ボーカル＆ダンサー

MIANKA（みあんか）

年齢：18歳

得意ジャンル： HIPHOP, JAZZ FUNK, GIRLS HIPHOP

Instagram ：@mianka_mianka(https://www.instagram.com/mianka_mianka/)

LUNA（るな）

年齢：18歳

得意ジャンル： HIPHOP, HOUSE, POP, FREESTYLE, KRUMP, JAZZ, JAZZ FUNK, GIRLS HIPHOP

Instagram ：@luna_ex407(https://www.instagram.com/luna_ex407/)

HINATA（ひなた）

年齢：21歳

得意ジャンル：HIPHOP, WAACK, BREAKIN’, GIRLS HIPHOP

Instagram ：@hinata_tenaiviy(https://www.instagram.com/hinata_tenaiviy/)

YUAN（ゆあん）

年齢：20歳

得意ジャンル：HIPHOP, FREESTYLE

Instagram ：@yuan_swgz(https://www.instagram.com/yuan_swgz/)

ダンスメンバー

NOA（のあ）

年齢：23歳

得意ジャンル：JAZZ, WAACK

Instagram ：@noa__824(https://www.instagram.com/noa__824/)

HASUMI（はすみ）

年齢：22歳

得意ジャンル：HIPHOP, FREESTYLE

Instagram ：@haaasu___mini(https://www.instagram.com/haaasu___mini/)

FUKA（ふうか）

年齢：22歳

得意ジャンル：HIPHOP(MIDDLE), FREESTYLE

Instagram :@fuka_hemhem(https://www.instagram.com/fuka_hemhem/)

YUDU（ゆづ）

年齢：19歳

得意ジャンル：HIPHOP(MIDDLE)

Instagram ：@yudu_928(https://www.instagram.com/yudu_928/)

YUZUHA（ゆずは）

年齢：19歳

得意ジャンル：HIPHOP(MIDDLE)

Instagram ：@yuzuha.11_22(https://www.instagram.com/yuzuha.11_22/)

HINA（ひな）

年齢：24歳

得意ジャンル：FREESTYLE JAZZ

Instagram ：@hina.1787(https://www.instagram.com/hina.1787/)

MIYU（みゆう）

年齢：22歳

得意ジャンル：LOCK

Instagram ：@miyutty.0319(https://www.instagram.com/miyutty.0319)

MIRINA（みりな）

年齢：23歳

得意ジャンル：HIPHOP, JAZZ FUNK, GIRLS HIPHOP, HEELS

Instagram ：@mirina_sgmt(https://www.instagram.com/mirina_sgmt/)

MIZUHO（みずほ）

年齢：20歳

得意ジャンル：HIPHOP

Instagram ：@mizuho_0530(https://www.instagram.com/mizuho_0530/)

KAE（かえ）

年齢：18歳

得意ジャンル：HIPHOP

Instagram ：@kaedayooo216(https://www.instagram.com/kaedayooo216/)

MOMONA（ももな）

年齢：16歳

得意ジャンル：HIPHOP

Instagram ：@momona.n_0203(https://www.instagram.com/momona.n_0203/)

HINA（ひな）

年齢：20歳

得意ジャンル：HIPHOP,R&B

Instagram ：@hina.b_mas0519(https://www.instagram.com/hina.b_mas0519/)

D.LEAGUEについて

D.LEAGUE（Dリーグ）は、世界最高峰のプロダンスリーグです。プロフェッショナルダンサーで構成されたチームが、音楽・振付・演出・衣装などを総合的にプロデュースしたショーケースを披露し、その表現力や完成度、独創性を競い合います。日本発のダンスリーグとして世界的な注目を集めており、ダンスを新たなエンターテインメントとして発展させ続けています。

会社情報

会社名：株式会社Dリーグ (D.LEAGUE.inc)

設立；2020年2月10日

役員：代表取締役CEO 平野 岳史

代表取締役COO 神田 勘太朗

本社所在地；〒106-0031 東京都港区西麻布3-20-16 西麻布アネックスビル2F

業種：プロダンスリーグの運営

湘南美容クリニックについて

2000年、神奈川県藤沢市で創業。「美容医療をもっと身近に。」という信念のもと、先進的な美容医療の提供に努め、現在では国内外にて展開しています。確かな技術と徹底した安全対策により、医療のプロフェッショナルがお客さま一人ひとりに寄り添い、理想の実現をサポートしています。

湘南美容クリニック公式サイト：https://www.s-b-c.net/

「湘南美容の約束」特設サイト：https://www.s-b-c.net/about/media/promise/

湘南美容クリニックに在籍する医師や治療に関する取材も承っております。

取材をご希望の際は、本プレスリリース記載の担当者までご連絡いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。お問い合わせフォームはこちら(https://www.s-b-c.net/contact/aboutad-form/)