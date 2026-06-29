システムファイブ、待望のデュアルレンズ搭載Osmo Pocketシリーズ、「DJI Osmo Pocket 4P」を販売開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、2026年6月29日（月）に発表された「DJI Osmo Pocket 4P」を、DJI正規販売代理店として販売を開始いたしました。

当店限定のキャンペーンも開催中ですので、ぜひ新製品をおトクにお買い求めください。

デュアルレンズ搭載

新しく登場したOsmo Pocket 4Pでは、広角と中望遠のデュアルレンズを搭載。

シーンに応じてレンズを使い分けることで、風景から人物、遠くの被写体まで、幅広い撮影に対応します。

【広角レンズ】1インチCMOSセンサー・20mm相当・F2.0

センサーサイズ・焦点距離・F値はOsmo Pocket 4と同等ですが、Osmo Pocket 4PではLOFIC技術を採用した新開発センサーを搭載し、ダイナミックレンジが大幅に向上しています。

D-Log2選択時には、最大17ストップのダイナミックレンジと10bit記録に対応。

白飛びや黒つぶれを抑え、豊かな階調と細部まで美しく描写します。

【中望遠レンズ】1/1.28インチCMOSセンサーと60mm相当・F1.8

最大12倍ズーム対応の中望遠レンズ

Osmo Pocket 3では最大4倍ズーム、Osmo Pocket 4ではスムーズな4倍ズームに対応していました。

Osmo Pocket 4Pでは新たに中望遠レンズを搭載したことで、広角レンズ基準で6倍相当までロスレスズームが可能に。

さらに電子ズームを組み合わせることで、最大12倍ズームに対応しています。

遠くの被写体も高画質のまま大きく捉えられるため、運動会や発表会はもちろん、旅行先の建造物や野生動物など、近づけない被写体も迫力ある映像で撮影できます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fYrBg1D5AB4 ]

圧倒的なマクロ性能

新たに搭載された中望遠レンズは、被写体にぐっと寄った撮影が可能です。

最短撮影距離は驚異の約20cm（フォーカス範囲：0.2m～）を実現。小物や花、料理なども細部まで大きく写すことができます。

さらに、最短撮影距離のまま電子ズームを使用できるため、被写体との距離を保ちながら、より大きく写すことが可能です。

これにより、マクロ撮影のような迫力のある映像表現も楽しめます。

小さな被写体のディテールまで美しく捉えられるため、商品撮影やテーブルフォト、植物などの撮影でも活躍します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iheDN57iWkY ]

F1.8の明るいレンズを搭載

中望遠レンズには、1/1.28インチセンサーと60mm F1.8の明るいレンズを搭載しています。

大きなセンサーと明るいレンズにより、ポケットサイズのカメラでありながら、背景ボケを活かした撮影が可能です。

人物撮影では、被写体と背景を自然に分離し、被写体をより印象的に引き立たせることができます。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=U3Z8lT14Gqk ]



さらに、3軸ジンバルによる高い手ブレ補正性能を組み合わせることで、一般的なカメラではブレやすい望遠撮影や夜間撮影でも、安定した映像を記録できます。

日中のVlog撮影はもちろん、夜景やイルミネーション、ライブイベントなど光量の少ないシーンでも、ノイズを抑えた美しい映像を撮影可能です。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=ImqYpRXG0DI ]

D-Log / D-Log2対応

広角レンズでは、従来のD-Logに加え、新たに「D-Log2」に対応しました。

D-Log2では、10億色を超える豊かな色彩を記録できるほか、最大17ストップのダイナミックレンジを活かし、ハイライトからシャドウまで豊かな階調を保持。

白飛びや黒つぶれを抑えながら、より自然で高品質な映像を記録できます。

一方、中望遠レンズでは従来のD-Logに対応。

広いダイナミックレンジを活かし、明暗差の大きいシーンでもディテールをしっかり残しながら撮影でき、編集時にも柔軟なカラーグレーディングを行うことが可能です。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=xTb2Xa83WMM ]

アクティブトラック 8.0

Osmo Pocket 4に引き続き、被写体を自動で追従する「アクティブトラック」機能を搭載しています。

Osmo Pocket 4Pでは、中望遠レンズ使用時でもアクティブトラックに対応。

最大12倍ズーム時でも被写体をしっかり追従し続けます。

さらに、広角レンズから中望遠レンズへ切り替えた場合でも、アクティブトラックは途切れることなく継続。

レンズを切り替えても追尾対象を見失わず、スムーズな撮影が可能です。

運動会や発表会、スポーツ撮影など、離れた場所にいる人物を撮影するシーンでも、撮りたい被写体を常にフレーム内に捉え続けられるため、誰でも簡単に安定した映像を撮影できます。

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=DM6V2uIEwkU ]

スローモーション

広角レンズでは最大4K/240fps、中望遠レンズでは最大4K/200fpsのスローモーション撮影に対応。

最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影により、日常のワンシーンもシネマティックな4K映像として美しく残せます。

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=IZB08HS4BJU ]

Osmo Frame Tapでワイヤレス操作が可能

Vlogコンボには、Osmo Mobile 8Pから新たに登場したアクセサリー「Osmo Frame Tap」が同梱されています。

Osmo Pocket 4Pとワイヤレス接続することで、本体から離れた場所でも各種操作が可能です。

録画の開始・停止はもちろん、搭載されたジョイスティックを使ってズーム操作やジンバル操作も行えます。

さらに、Osmo Frame Tapにはモニターを搭載しているため、撮影中のライブビューの確認だけでなく、撮影した映像や写真の再生にも対応しています。

また、写真・動画・スローモーションなどの撮影モード切り替えもOsmo Frame Tapから操作できるため、本体に触れることなく快適に撮影を行えます。

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=qWueR546hvA ]

新しく登場したアクセサリー

Osmo Pocket 4Pでは、新しいアクセサリーが複数登場しました。

2眼レンズの採用に伴い、フィルターや広角レンズなどのアクセサリーも新たに設計されました。

また、フィルターは従来のマグネット式からはめ込み式へ。

しっかり固定されるため、撮影中に不意に外れにくく、装着したまま安心して持ち運びや撮影ができます。

常時フィルターやレンズを装着したまま使いやすくなり、実用性も大きく向上しています。

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=SG3vS57yyFw ]

短時間充電で、長時間撮影

約18分で80％、約32分でフル充電が可能です。

フル充電時には最大210分の連続撮影に対応。

長時間のVlog撮影や旅行先での撮影でも、バッテリー残量を気にすることなく、安心して撮影を続けられます。

※65W PD規格対応充電器使用時

比較表

※バージョンによって、UIなどの仕様が変わる場合がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24840/table/258_1_deb7aa70b7ee1b10feae3c0231b97ef9.jpg?v=202606300951 ]

※25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。このデータはあくまで参考用す。

ご注文はこちら

DJI Osmo Pocket 4Pスタンダードコンボ

当店販売価格：99,000円(税込)

＞ご注文はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1217777)

DJI Osmo Pocket 4PVlog コンボ

当店販売価格：113,300円(税込)

＞ご注文はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1217778)

本体に加え、Osmo FrameTap・DJI Mic Mini 2トランスミッター・ミニ三脚などが付属しています。

システムファイブ限定情報

下取りでクーポンプレゼント！

対象製品の中古買取査定をお申込みいただくと、DJI Osmo Pocket 4Pをおトクにお求めいただける特別クーポンをもれなくプレゼントいたします。

さらに買取価格も通常よりも15%アップ！

査定申込み受付：2026年7月29日(水)18時査定申し込み分まで

クーポン有効期限：2026年7月29日(水)23時59分まで

詳細を見る :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/141744

ショールーム展示について

6月30日(火)より東京・半蔵門のPROGEAR半蔵門ショールームにて展示いたします。

予約不要ですので、どうぞお気軽にご来店ください。

https://www.system5.jp/pages/progear

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/