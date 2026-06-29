「精度99%」に踊らされる前に──製造の画像検査AIを、現場で使える形にする実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、製造業向けの実務ガイド（ホワイトペーパー）「現場で使える画像検査AIの設計(https://fullfact.net/whitepapers/ai-mfg-quality-inspection)」を無料で公開しました。カタログ上の「精度99%」に惑わされず、自社の検査ラインで実際に使える形にするための手引きです。

背景：検査の人手不足が、生産能力の天井になる

検査を担う人が足りず、それが生産能力の制約になっている現場も少なくありません。そこで画像検査AIが期待されますが、「精度99%」という数字をそのまま信じると、自社の検査対象では思うように動かず失敗します。実際の精度は、検査の種類、カメラと照明の設計、そして検査員との合意の取り方で決まります。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 検査の人手不足が、生産能力の天井になる構造- 検査4タイプ（外観・寸法・異物・組立）とAI適用の難易度- 「できる・できない・条件付き」を見分ける判定基準- 工場の物理制約に合わせた、カメラ・照明・配置の標準設計- 初期データを誰がどう集めるか（データ収集とアノテーション）- 役割の転換と誤検出の責任をめぐる、検査員との合意形成- 撤退ラインを置いた段階導入の進め方

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-mfg-quality-inspection

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net