狭山市で男性向けピラティス｜2026年7月25日オープン！

「ピラティスは女性のもの」そう思っていませんか？男性こそ、ピラティスで変われる時代へ

さんはぴ合同会社狭山2号店のオープニングキャンペーン

「ヨガやピラティスに興味はあるけれど、女性ばかりで通いにくい…」

「グループレッスンは周りの目が気になって集中できない」

「体が硬くて、今さら始めるのは恥ずかしい…」

ピラティスは年々注目を集めているにもかかわらず、スタジオの多くが女性向けで、男性が気軽に足を踏み入れにくい環境が続いています。

「さんはぴ」は、そんな現状を変えたいという想いから、男性向けパーソナルピラティスをスタートしました。

担当するのは、女性インストラクター。

完全個室のプライベート空間で、周囲の目を一切気にすることなく、あなただけのレッスンに集中していただけます。

体の硬さも、運動経験のなさも、気にしなくて大丈夫。

インストラクターが一から丁寧にサポートします。

会社概要を見る ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/company-profile/

男性がピラティスを始めにくい、その理由を一つひとつ解消します

マシンピラティス指導風景

❌「女性専用スタジオばかりで、通える場所がない」

→ さんはぴ狭山2号店は男性も大歓迎！男性特有の身体の悩みに合わせたメニューをご用意しています。

❌「グループレッスンは女性の目が気になって集中できない」

→ 完全個室・マンツーマンなので、だれにも見られません。



❌「体が硬いし、運動も久しぶりで恥ずかしい」

→ 体力・柔軟性に合わせた完全オーダーメイドのレッスンなので、どんな状態からでも始められます。



❌「仕事帰りに着替えを持っていくのが面倒」

→ ウェア・マット・タオル・飲み物はすべて無料レンタル。手ぶらでOKです。

男性の身体に多いお悩みに、ピラティスは効果的です！

マシンピラティス指導風景

デスクワークによる姿勢の崩れや慢性的な肩こり・腰痛は、実は男性にこそ多いお悩みです。



ピラティスは、体幹を整え、正しい姿勢と体の使い方を身につけることで、こうした不調を根本から改善するアプローチができます。



「さんはぴ」のレッスンでは、インストラクターがその日の体調やコンディションを確認しながら、あなただけの"オーダーメイドプログラム"を毎回組み立てます。



決まったメニューをこなすのではなく、その日のあなたに最適な動きだけを行うから、無理なく続けられて、しっかりと変化が出ます。

こんな男性におすすめです！

- 肩こり・腰痛など身体の不調を改善したい- お腹を引き締めてボディラインを整えたい- 筋トレのようにムキムキにはなりたくない- 運動不足を解消したいが、何から始めればいいかわからない- スポーツやゴルフのパフォーマンスを上げたい- 疲れにくい体- 集中力の続く体をつくりたい

初心者こそおすすめ！マシンピラティスとは？

マシンピラティス指導風景

「さんはぴ」では、マシンピラティスのパーソナルレッスンも受けられます。

専用マシンが体の動きをサポートするため、運動経験が少ない・体が硬い男性でも、無理なく正しいフォームで取り組めます。

一般的な筋トレとは異なり、ストレッチをかけながら体を動かすことで、

- 可動域の向上- 姿勢改善- しなやかでバランスの良い体づくり- 疲れにくい体幹の強化

が同時に叶います。負荷の調整も可能なので、体力や柔軟性に合わせて段階的にレベルアップできます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sxRa74l2dM0 ]

OPENキャンペーン！狭山地域男性向けパーソナルピラティス！

店内風景

男性も歓迎！狭山2号店オープンを記念してトリプルゼロキャンペーンを実施！

ピラティスが健康のための習慣の一つになってほしいと願いで継続しやすい価格設定でご案内しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143113/table/13_1_082a8a1e61ae502b1b82ed3bb6e4e6d2.jpg?v=202606300951 ]

地上波テレビ番組「ガールズハッピースタイル」2025年の年間最優秀賞 受賞

詳しく見てみる ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/men-pilates/

私たちの想いと日々の取り組みを評価いただきました。

はじめての方にも、安心してお越しいただけるスタジオです。

▼番組の様子を下記よりご覧いただけます▼

女性インストラクターのみ在籍

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NC4uG69ut3A ]2025年の年間最優秀賞

「さんはぴ」は、すべてのレッスンを女性インストラクターが担当しています。



完全個室のプライベート空間なので、周囲の視線や会話を気にすることなく、リラックスしてご自身のためだけの時間をお過ごしいただけます。



私たちは単なる指導者ではなく、お客様の心に寄り添う良き理解者として、親身にアドバイスをさせていただきます。

狭山店のインストラクター集合写真｜さんはぴアワード(年末の懇親会)

また、私たちは「教えるプロ」として、日々知識のアップデートを怠りません。



月に3～4回、系列のパーソナルジムスタッフと合同研修を行い、ピラティスやヨガの技術向上に励んでいます。



「いつまでも健康でいたい」「理想の体型を目指したい」「日々のストレスをリセットしたい」……。



そんなお一人おひとりの大切な目標に応えられるよう、スタッフ全員が切磋琢磨しながら、最新の知識でお客様をお迎えいたします。

社内研修風景

お客様の声(女性)

お客様の声

昨年の夏からお世話になって、おかげさまで一年半継続でき、気づいたことがあります。

まず、体が疲れにくくなりメンタルが安定したこと。

体を動かす習慣がつき 先生とのおしゃべりも楽しく 仕事で疲労困憊の自分をうまくリフレッシュすることができています。

つぎに、体脂肪が落ちたこと。

いざダイエット！となると 落ちないことにやきもきしますが、ちょっと力を抜いた時 なぜかするするっと減りビックリ！

これも継続の力と思いました。

「さんはぴ」は先生が 自分の心身の状態に合わせて 指導してくださるので マンツーマンは本当に有難いです。

生活習慣や食事についても 細やかにアドバイスをしてくださりなかなか直せなくても温かく！？

ときには厳しく！？見守ってくださいます笑

人生後半戦少しでも健やかに元気に過ごせるよう、今のうちからゆるく準備をしていくことをオススメします！

※成果には個人差があります。

お客様の声

パーソナルに通って体の使い方を細かく教えていただけた事で、姿勢が良くなり体の不調を感じにくくなりました。





今まで通っていた整体に行かなくても良くなり、歩くのも速くなりました！

階段の上り下りも軽やかにできています。





ズボンのサイズも落ち今までは体型を隠す服装でしたが、背中やヒップラインも気にせず洋服を選べるようになったのが嬉しいです！





娘にも体のラインがとても綺麗になったと褒められます！





一番の喜びは先生との出会いです！



信頼してお任せできるし、褒めて励ましてくれるのが嬉しくてもっと頑張ろうと励みになります！

※成果には個人差があります。

アクセスしやすい立地とピラティス体験レッスン情報

狭山市駅から車で８分です。

近隣にコインパーキングあり。

地図を見てみる ▶︎ :https://share.google/ixqLW0A0poPDyZcE4

トリプルゼロキャンペーン予約スタート！今月末まで先着５名さま限定！

定員になり次第終了となりますのでお早めに。

下記の詳細ボタンよりお気軽にご連絡ください。



カウンセリング＆体験レッスン料金

税込4400円→税込2000円



※当日入会で全額キャッシュバック！

皆さまのご来店心よりお待ちしております。

スタッフ一同

詳しく見てみる ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/men-pilates/