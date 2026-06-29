若手の離職はどう防ぐ？EXPOで1300名が熱狂した「組織軸と人軸」のマネジメント手法を6/24東京でイマジナが解説

株式会社イマジナ全国開催中！日程・申込はコチラ :https://www.imajina.com/seminar

株式会社イマジナは、2026年6月24日に東京にて、経営層や人事担当者を対象としたセミナーを開催し、組織軸と人軸で科学的に紐解く独自の「理念浸透メソッド」を公開いたしました。直前に東京ビッグサイトで開催されたHR EXPOの展示会にて、当社ブースに約1300名が来場し、「もっと聞きたい」という反響を受けて実施された本セミナーは、満員御礼の大盛況となりました。

■背景：データが示す「ホワイト企業の罠」と倒産の危機

現在、日本企業の人的資本経営は構造的な危機に直面しています。ギャラップ社の調査によると、日本の従業員エンゲージメント率はわずか「7％」と極めて低い水準にとどまっています。さらに、帝国データバンクの動向調査（2026年4月時点）によれば、全国の企業倒産件数は899件に達し、過去10年間で最悪の記録を更新しました。中でも、従業員や経営幹部の退職が引き金となる「従業員退職型」の倒産は過去最多の年間118件に達しており、人材流出は企業存続の最大のリスクとなっています。

この背景にあるのが、働きやすさを過度に整備した結果、若手が成長実感を得られず離職する「ホワイト企業の罠（ゆるい職場のパラドックス）」です。残業規制などが進んだ一方で、組織のビジョンが現場に浸透しておらず、自己の市場価値向上に焦りを感じた優秀な若手層からの「サイレント離職」が相次いでいるのが実態です。

■EXPOで1300名が熱狂。6/24セミナーで明かされた「組織軸×人軸」のメソッド

6月中旬の「HR EXPO」にて、イマジナのブースおよび代表・関野吉記による特別セミナーには約1300名の方にご来場いただきました。その圧倒的な反響を受け、6月24日に実施した本セミナーでは、精神論に依存する従来のマネジメントを完全に排し、以下の2つの軸を融合させた実践的なメソッドを解説いたしました。

- 人軸のアプローチ：英ケンブリッジ大学と提携した心理特性検査『ケンブリッジ式個人特性診断』や感情知能（EQ）、行動経済学（ナッジ理論）を活用します。社員一人ひとりの特性を科学的に見極め、「丸投げ」ではない適切な「任せ方の技術」を管理職に体系化させます。- 組織軸のアプローチ：組織の理念浸透度をデータで可視化し、ボトルネックとその解消法を組織行動論から紐解きます。従業員が会社の方向性を理解し、自発的に学び挑戦する「自走型組織」へのロードマップを構築します。

参加した経営者からは「自社の若手が辞めていく構造的なパラドックスが腑に落ちた」「EQに基づいたアプローチをすぐにでも導入したい」といった声が寄せられました。株式会社イマジナは今後も、日本企業の成長を阻む構造的な課題を解決し、働く一人ひとりの潜在能力を最大化させる組織づくりを牽引してまいります。

株式会社イマジナについて

「ブランドはそこで働いている社員によって創られる」という信念のもと、インナーブランディングを軸とした組織変革・人材育成を手がけるブランディング会社。製造・建設・医療・自治体など幅広い業種・業態で3,000社超の実績を持ち、企業の想いを社内に浸透させる独自のメソッドを提供している。

公式サイト：https://www.imajina.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：青江 美波

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