コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！お嬢×野良猫☆ピュアでキケンな同居ラブコメ♪「極道令嬢、猫を拾う。」6/28～LaLa 最新話を「マンガPark」で最速追っかけ配信開始！

株式会社白泉社(C)直木ナナ／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「極道令嬢、猫を拾う。」(直木ナナ)の連載がスタートします！

さらに LaLa2026 年 8 月号より、「極道令嬢、猫を拾う。」LaLa 最新号掲載話をマンガ Park で最速追っかけ配信します！野良猫男子との同居ラブコメをお見逃しなく♪

【あらすじ】

組を継ぐ運命を背負いながらも、ある理由から周囲に蔑まれ、心を閉ざして生きる高校生の晶（あきら）。ある日彼女がゴミ捨て場で出会ったのは、自分と同じ目をした天涯孤独の少年・野良だった。危なっかしいけれど、どこか憎めない彼を拾った瞬間から、晶の日常は少しずつ変わり始めて…？ 孤高の極道令嬢 JK×ゴミ捨て場で拾った野良猫男子のピュアでキケンな同居ラブコメ開幕(ハート)

連載は 2026/6/28（日）スタート！

毎週日曜更新予定です。

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

(C)直木ナナ／白泉社

「マンガPark」では「極道令嬢、猫を拾う。 」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。

期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！

1 チャプター目を読むと

5 ボーナスコインプレゼント！

実施期間 6/28(日)～7/4(土)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=106724&wtid=106724(https://manga-park.com/share?atid=106724&wtid=106724)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/manga_park

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp