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物流企業の効率化に向け、ネバーマイルと新たな物流支援プラットフォームを構築
〜「＋Connect」（プラスコネクト）、「ＡＴＭ窓口」「コンビニ証明書受取サービス」「ＡＴＭ受取」を一括提供〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）および株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏熊 俊克）は、株式会社ネバーマイル（本社：東京都中央区、代表：深作 康太）へ、「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」、「コンビニ証明書受取サービス」、「ＡＴＭ受取（現金コース）」を2026年8月より順次サービス提供開始することで基本合意いたしました。本取組みは、物流業務の流れを効率化する新たな物流支援プラットフォームの構築に向けたアライアンスです。
「＋Connect」（プラスコネクト）は、セブン銀行グループが「あらゆる手続き・認証の窓口となる」世界の実現を目指し、金融機関や事業会社、行政等、幅広い業界に向けて提供するサービスの総称です。その中に、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを非対面でできる「ＡＴＭ窓口」サービス、法人発行の各種証明書等をセブン‐イレブンのマルチコピー機*1で受取れる「コンビニ証明書受取サービス」、企業・自治体から個人への送金を、銀行口座を介さずセブン銀行ＡＴＭ*2で受取れる「ＡＴＭ受取」サービスがあります。
ネバーマイルは、サプライチェーン業界を中心とする企業へ事業のDXやソフトウェア構築を行う企業です。深刻なドライバー不足や法改正に直面している物流業界では、スポットワーカーの活用やドライバーの柔軟な働き方への労働環境の見直しが急速に進んでいます。
このたびのアライアンスにより、ネバーマイルは新たな物流支援プラットフォームを構築します。同プラットフォームを利用する企業に勤務するドライバーの皆さまは、場所や時間を問わず、本人確認や資格登録手続き、作業指示書の印刷、報酬の受取りが可能となり、物流企業の課題解決に貢献します。
■今回のアライアンスによる価値提供について
■「ＡＴＭ窓口」の活用 ※提供開始時期：2026年8月17日（月）〜
全国28,000台以上のお近くのセブン銀行ＡＴＭが窓口となり、本人確認や資格情報の登録、さらには業務完了登録を行っていただけます。長距離移動の多いドライバーの皆さまが、必要な手続きをいつでも簡単・便利に完了できる環境を提供します。
■「コンビニ証明書受取サービス」の活用 ※提供開始時期：2026年8月1日（土）〜
業務用の専用端末を持たないドライバーの皆さまも、マルチコピー機を通じた作業指示書の印刷が可能となります。多様な働き方に対応する仕組みづくりに寄与し、スムーズな運送業務に貢献します。
■「ＡＴＭ受取」の活用 ※提供開始時期：2026年8月1日（土）〜
ドライバーの皆さまは、銀行口座の情報を企業へ提供することなく、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭから、原則24時間365日、自身の都合の良いタイミングで報酬や経費を受取ることが可能となります。物流企業における事務負担の大幅な削減と、スピーディーな支払いの両立を実現します。
このたびのアライアンスにより、ネバーマイルの物流支援プラットフォームを利用する企業で勤務するドライバーの皆さまの利便性向上に寄与するとともに、物流業界全体の業務効率化に貢献します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1・・・「マルチコピー機」未設置の店舗では取扱いがございません。
*2・・・全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「ＡＴＭ受取」のご利用方法について
https://www.7ps.jp/lp-receive/
「コンビニ証明書受取サービス」の詳細について
https://a.msip.securewg.jp/https:/www.sevenbank.co.jp/business/service_mcopy/
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）および株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏熊 俊克）は、株式会社ネバーマイル（本社：東京都中央区、代表：深作 康太）へ、「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」、「コンビニ証明書受取サービス」、「ＡＴＭ受取（現金コース）」を2026年8月より順次サービス提供開始することで基本合意いたしました。本取組みは、物流業務の流れを効率化する新たな物流支援プラットフォームの構築に向けたアライアンスです。
「＋Connect」（プラスコネクト）は、セブン銀行グループが「あらゆる手続き・認証の窓口となる」世界の実現を目指し、金融機関や事業会社、行政等、幅広い業界に向けて提供するサービスの総称です。その中に、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを非対面でできる「ＡＴＭ窓口」サービス、法人発行の各種証明書等をセブン‐イレブンのマルチコピー機*1で受取れる「コンビニ証明書受取サービス」、企業・自治体から個人への送金を、銀行口座を介さずセブン銀行ＡＴＭ*2で受取れる「ＡＴＭ受取」サービスがあります。
ネバーマイルは、サプライチェーン業界を中心とする企業へ事業のDXやソフトウェア構築を行う企業です。深刻なドライバー不足や法改正に直面している物流業界では、スポットワーカーの活用やドライバーの柔軟な働き方への労働環境の見直しが急速に進んでいます。
このたびのアライアンスにより、ネバーマイルは新たな物流支援プラットフォームを構築します。同プラットフォームを利用する企業に勤務するドライバーの皆さまは、場所や時間を問わず、本人確認や資格登録手続き、作業指示書の印刷、報酬の受取りが可能となり、物流企業の課題解決に貢献します。
■今回のアライアンスによる価値提供について
■「ＡＴＭ窓口」の活用 ※提供開始時期：2026年8月17日（月）〜
全国28,000台以上のお近くのセブン銀行ＡＴＭが窓口となり、本人確認や資格情報の登録、さらには業務完了登録を行っていただけます。長距離移動の多いドライバーの皆さまが、必要な手続きをいつでも簡単・便利に完了できる環境を提供します。
■「コンビニ証明書受取サービス」の活用 ※提供開始時期：2026年8月1日（土）〜
業務用の専用端末を持たないドライバーの皆さまも、マルチコピー機を通じた作業指示書の印刷が可能となります。多様な働き方に対応する仕組みづくりに寄与し、スムーズな運送業務に貢献します。
■「ＡＴＭ受取」の活用 ※提供開始時期：2026年8月1日（土）〜
ドライバーの皆さまは、銀行口座の情報を企業へ提供することなく、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭから、原則24時間365日、自身の都合の良いタイミングで報酬や経費を受取ることが可能となります。物流企業における事務負担の大幅な削減と、スピーディーな支払いの両立を実現します。
このたびのアライアンスにより、ネバーマイルの物流支援プラットフォームを利用する企業で勤務するドライバーの皆さまの利便性向上に寄与するとともに、物流業界全体の業務効率化に貢献します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1・・・「マルチコピー機」未設置の店舗では取扱いがございません。
*2・・・全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む。
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「ＡＴＭ受取」のご利用方法について
https://www.7ps.jp/lp-receive/
「コンビニ証明書受取サービス」の詳細について
https://a.msip.securewg.jp/https:/www.sevenbank.co.jp/business/service_mcopy/
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html