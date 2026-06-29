【ハンドボール女子ジュニア日本代表】第25回女子ジュニア世界選手権 メインラウンド第1戦 ベスト8入りはポーランド戦に持ち越し

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公益財団法人日本ハンドボール協会

ハンガリー戦に挑む選手たち

平素より弊協会にお力添え賜り、厚く御礼申し上げます。



6月24日から中国で開催中の「第25回女子ジュニア世界選手権」に出場している女子ジュニア日本代表（U-20）は、6月29日18:30（日本時間19:30）からのメインラウンド第1戦でハンガリーと対戦し、25-32で敗れました。

この試合でベスト8入りを決めることはできませんでしたが、次のポーランド戦でベスト8入りにチャレンジします。



・メインラウンド第1戦


ハンガリー　32（15-13, 17-12）25　日本

【前半】苦しみながらも僅差で食らいつく

前半は体格を活かしたプレーと、ボールを持たない選手もスペースによく動き、日本のアグレッシブなディフェンスによく対応したハンガリーのペース。日本は17分、7ｰ11と4点ビハインドを背負いました。



それでも日本は懸命に足を動かしてハンガリーの攻撃を食い止め、北和香奈のカットインシュート、佐茂春陽の7mスロー、加藤真央のポストシュートなどで食らいつき、13ｰ15と2点差で前半を折り返しました。


【後半】懸命の粘りも及ばず

後半、足をフルに使ったディフェンスとGK尾崎羽南の堅守で同点、逆転につながる勢いをつかもうとした日本でしたが、ハンガリーは日本の積極的なディフェンスで広がったスペースをうまくついた攻撃でリードをキープ。

日本は執拗な粘りで最後まで諦めずに戦ったものの、ハンガリーは集中力を切らすことなく戦い抜き、つけ入る隙を見出すことができませんでした。



チーム最多の6得点をマークした佐茂春陽


◇日本の得点・GKのセーブデータ


6点　#6 佐茂 春陽


4点　#15 北 和香奈


3点　#23 中尾 藍


3点　#25 加藤 真央


2点　#4 神野 あいり


2点　#13 池田 二葉


2点　#18 木尾 珠里奈


1点　#10松本 優萌


1点　#14 中村 真心


1点　#27 齋藤 史歩



・GK（シュート阻止数/被シュート数）


7/32　#12 尾崎 羽南


1/8　#21 杉本 瑞樹



※詳細スタッツはこちら(https://www.ihf.info/competitions/junior-women/309/25th-ihf-women039s-junior-u20-world-championship-2026-china/266275/match-center/279009)



◇本試合の写真データ


こちら(https://drive.google.com/drive/folders/1dXSW5tZv1_waAO8dRiallZIgBEA2eHsJ?usp=drive_link)よりダウンロードください。


報道目的に限り使用可能です。


使用時にはクレジットとして「(C)IHF/Kolektiff/Anze Malovrh」の表記をお願いいたします



◇次の試合


メインラウンド 第2戦 vs ポーランド


日時：6月30日(火) 16:15（日本時間 17:15）



予選ラウンド・グループH1位の日本、同G1位のポーランドがともに敗れたことで、メインラウンド4組の4チームが1勝1敗で並びました。日本は6月30日（火）、メインラウンドの第2戦で予選ラウンド・グループG1位のポーランドと対戦します。



勝利すれば2位以上でベスト8入りが確定、引き分けでは得失点差も絡んで1～4位までの可能性があり、ポーランドにも敗れると3位以下、ベスト8入りの可能性はなくなる状態です。
激闘が続き、疲労も蓄積されてきましたが、ベスト8入りへのラストスパートを誓う選手たちに、引き続きご注意ください。



【第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権】


期　間：2026年6月24日（水）～7月5日（日）


開催国：中国


大会詳細：大会ペー(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=i&eid=412)ジ(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=i&eid=412)



日本代表の試合


　日本のメインラウンド日程：


・6/30（火）16:15（日本時間17:15）vs ポーランド


※これまでの4試合よりも開始時間が早くなります。ご注意ください。


　7月2日以降の日程は、メインラウンドの順位で決まります。



◇放送・配信


IHF（国際ハンドボール連盟）公式YouTubeチャンネル(https://youtube.com/@ihfcompetitions?si=QuXZaKkCnlTHGbJA)でライブ配信



ポーランド戦（6月30日、ライブ配信）(https://www.youtube.com/watch?v=B-EnQ1qD1bw)



フェロー諸島戦（6月24日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=P1ZOyIU2e6I)


ノルウェー戦（6月25日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=v95gXyL7Wzs)


クロアチア戦（6月27日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=kGhozyjvawU)


ハンガリー戦（6月27日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=t7joIGuYoPg&list=PLWCecFpv5TPtwuGpT2gNJa-_5LCqcB4KS&index=14)




□日本代表メンバーはこちら


第25回女子ジュニア世界選手権メンバー(https://handball.or.jp/nationalteam/members/women_2026_u20_25wwjc.html)