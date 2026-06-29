【ハンドボール女子ジュニア日本代表】第25回女子ジュニア世界選手権 メインラウンド第1戦 ベスト8入りはポーランド戦に持ち越し

公益財団法人日本ハンドボール協会ハンガリー戦に挑む選手たち

平素より弊協会にお力添え賜り、厚く御礼申し上げます。

6月24日から中国で開催中の「第25回女子ジュニア世界選手権」に出場している女子ジュニア日本代表（U-20）は、6月29日18:30（日本時間19:30）からのメインラウンド第1戦でハンガリーと対戦し、25-32で敗れました。



この試合でベスト8入りを決めることはできませんでしたが、次のポーランド戦でベスト8入りにチャレンジします。

・メインラウンド第1戦

【前半】苦しみながらも僅差で食らいつく

ハンガリー 32（15-13, 17-12）25 日本

前半は体格を活かしたプレーと、ボールを持たない選手もスペースによく動き、日本のアグレッシブなディフェンスによく対応したハンガリーのペース。日本は17分、7ｰ11と4点ビハインドを背負いました。



それでも日本は懸命に足を動かしてハンガリーの攻撃を食い止め、北和香奈のカットインシュート、佐茂春陽の7mスロー、加藤真央のポストシュートなどで食らいつき、13ｰ15と2点差で前半を折り返しました。

【後半】懸命の粘りも及ばず

後半、足をフルに使ったディフェンスとGK尾崎羽南の堅守で同点、逆転につながる勢いをつかもうとした日本でしたが、ハンガリーは日本の積極的なディフェンスで広がったスペースをうまくついた攻撃でリードをキープ。



日本は執拗な粘りで最後まで諦めずに戦ったものの、ハンガリーは集中力を切らすことなく戦い抜き、つけ入る隙を見出すことができませんでした。

チーム最多の6得点をマークした佐茂春陽

◇日本の得点・GKのセーブデータ

6点 #6 佐茂 春陽

4点 #15 北 和香奈

3点 #23 中尾 藍

3点 #25 加藤 真央

2点 #4 神野 あいり

2点 #13 池田 二葉

2点 #18 木尾 珠里奈

1点 #10松本 優萌

1点 #14 中村 真心

1点 #27 齋藤 史歩

・GK（シュート阻止数/被シュート数）

7/32 #12 尾崎 羽南

1/8 #21 杉本 瑞樹

※詳細スタッツはこちら(https://www.ihf.info/competitions/junior-women/309/25th-ihf-women039s-junior-u20-world-championship-2026-china/266275/match-center/279009)

◇本試合の写真データ

こちら(https://drive.google.com/drive/folders/1dXSW5tZv1_waAO8dRiallZIgBEA2eHsJ?usp=drive_link)よりダウンロードください。

報道目的に限り使用可能です。

使用時にはクレジットとして「(C)IHF/Kolektiff/Anze Malovrh」の表記をお願いいたします

◇次の試合

メインラウンド 第2戦 vs ポーランド

日時：6月30日(火) 16:15（日本時間 17:15）

予選ラウンド・グループH1位の日本、同G1位のポーランドがともに敗れたことで、メインラウンド4組の4チームが1勝1敗で並びました。日本は6月30日（火）、メインラウンドの第2戦で予選ラウンド・グループG1位のポーランドと対戦します。



勝利すれば2位以上でベスト8入りが確定、引き分けでは得失点差も絡んで1～4位までの可能性があり、ポーランドにも敗れると3位以下、ベスト8入りの可能性はなくなる状態です。

激闘が続き、疲労も蓄積されてきましたが、ベスト8入りへのラストスパートを誓う選手たちに、引き続きご注意ください。

【第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権】

期 間：2026年6月24日（水）～7月5日（日）

開催国：中国

大会詳細：大会ペー(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=i&eid=412)ジ(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=i&eid=412)

日本代表の試合

日本のメインラウンド日程：

・6/30（火）16:15（日本時間17:15）vs ポーランド

※これまでの4試合よりも開始時間が早くなります。ご注意ください。

7月2日以降の日程は、メインラウンドの順位で決まります。

◇放送・配信

IHF（国際ハンドボール連盟）公式YouTubeチャンネル(https://youtube.com/@ihfcompetitions?si=QuXZaKkCnlTHGbJA)でライブ配信

ポーランド戦（6月30日、ライブ配信）(https://www.youtube.com/watch?v=B-EnQ1qD1bw)

フェロー諸島戦（6月24日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=P1ZOyIU2e6I)

ノルウェー戦（6月25日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=v95gXyL7Wzs)

クロアチア戦（6月27日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=kGhozyjvawU)

ハンガリー戦（6月27日、アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=t7joIGuYoPg&list=PLWCecFpv5TPtwuGpT2gNJa-_5LCqcB4KS&index=14)

□日本代表メンバーはこちら

第25回女子ジュニア世界選手権メンバー(https://handball.or.jp/nationalteam/members/women_2026_u20_25wwjc.html)