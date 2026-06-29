記帳代行で食えていた事務所が、いま岐路に立つ──税理士事務所のAI業務再設計をまとめた実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、税理士事務所向けの実務ガイド（ホワイトペーパー）「記帳代行で食えていた事務所が、いま岐路に立つ：税理士事務所のAI業務再設計と顧問先サービスの作り替え(https://fullfact.net/whitepapers/ai-tax-accounting-firm)」を無料で公開しました。AI仕訳の精度向上と顧問先の内製化で記帳代行の単価が下がるなか、AIに任せる範囲と税理士の責任分界を整理し、顧問先サービスを作り替えていく道筋をまとめた手引きです。

背景：記帳代行で食えた構造が、ゆっくり終わりに向かっている

記帳代行は長く事務所の主力収益でした。会計ソフトのAI仕訳機能が定型仕訳で実務水準に達し、顧問先側の内製化も進んだことで、新規受任時の記帳代行相場には下落圧力がかかっています。これは事務所単体の経営問題というより、業界全体の構造的な変化として捉えられる場面が増えています。

一方で人件費は上がり、若手職員の採用難や離職も重なります。「AIが税理士の仕事を奪う」と受け止めるより、記帳が縮む分、税務判断の専門性が相対的に希少になる方向に動いていると読み替えるほうが、打ち手を冷静に設計できます。このガイドは、記帳代行型から税務戦略・経営助言型へ重心を移していく所長・マネージャー向けに、業務再設計の道筋を示しています。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 事務所業務を「記帳・仕訳／月次レポート／申告書作成／顧問先対応／税務戦略・経営助言」の5領域に分解し、領域ごとにAIに任せる範囲と税理士の判断が残る範囲を言語化する方法- AIに任せる業務／任せない業務を「精度」ではなく「税理士法上の責任」で線を引く設計の考え方- freee／マネーフォワード／勘定奉行のAI仕訳機能の現在地と、自事務所の顧問先構成から選び取る視点- 誤仕訳が出た場合の発見手順・修正フロー・税務調査時の説明資料を、事務所運営規程として書き切るための運用設計- 申告書ドラフト自動化と顧問先対応のAI下書きで、AIに任せられる範囲と税理士確認が必須の範囲の境界- 記帳代行中心の収益モデルから税務戦略・経営助言型への重心移行を、職員配置・料金体系・サービスメニューの3面で段階的に進める設計

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-tax-accounting-firm

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net