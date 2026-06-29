量で勝てない1人マーケは、量を捨てた瞬間に動き出す──コンテンツ運用設計をまとめた実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、コンテンツ運用の実務ガイド（ホワイトペーパー）「量で勝てない1人マーケが、量を捨てた瞬間に動き出すコンテンツ運用設計(https://fullfact.net/whitepapers/content-ops-saito-method)」を無料で公開しました。本数を追うほど成果が遠ざかりやすい構造を解き、限られた人数で質を保ったまま運用を回すための設計を整理した手引きです。

背景：本数を追うほど、成果が遠ざかりやすい

コンテンツ運用は、本数を増やせば成果が伸びるとは限りません。「月10本」「月20本」のような本数目標が先に立つと、限られた稼働は作業に吸われ、テーマや主張の判断、配信後の振り返りといった「次の精度を上げる工程」が後回しになります。

少人数の運用で物事を止めているのは、担当者の能力でも熱意でもなく、評価軸の選び方であることが少なくありません。本数を中心に置いたまま回し続けると、本数は維持できているのに成果が伸びない状態が固定化しやすくなります。ここを抜けるには、評価軸を本数から外し、何を捨てて何を残すかを先に言語化する段取りが要ります。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 本数をKPIに置いた運用が止まる構造と、その理由- 「量を捨てる」とは何を捨て、何を残す決断なのか- コンテンツを「リード獲得 / 商談化補助 / 指名検索 / 採用ブランド」の4目的で設計する型- 担当者にしかできない「判断」と、AI・外部に渡せる「作業」を分離する切り分け方- AI前提の制作ワークフローと、1本が完成するまでの工程の見立て- 質を保ったまま回せる月次本数の考え方と、「捨てるテーマ」のルール化- 月次の改善ループ（経営報告と編集会議）の回し方と、外部チームを足す切替え判断軸

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/content-ops-saito-method

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net